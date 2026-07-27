Kategoria artykułu: Biznes
„Wyszedłem z pracy o 3, wróciłem o 7”. Szef VeloBanku o kulisach fuzji z Citi i krytyce w sieci (WYWIAD)
Fuzja VeloBanku z częścią Citi Handlowego wywołała w sieci falę krytyki, a Adam Marciniak osobiście odpowiadał internautom. W rozmowie z XYZ prezes banku podsumowuje trudną migrację klientów i deklaruje apetyt na kolejne przejęcia. – Gdyby pojawiła się szansa na akwizycję, nawet bym się nie zastanawiał – mówi.
27.07.2026, 05:50
Adam Marciniak nie chowa głowy w piasek i tłumaczy kulisy głośnej migracji. Liczy, że w 2027 r. VeloBank pokaże dobre powtarzalne wyniki. „Myśląc o wejściu na giełdę, trzeba zaoferować obietnicę biznesową popartą faktami” – przekonuje. Fot. VeloBank
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego fuzja VeloBanku i detalicznej części Citi Handlowego wywołała burzę w sieci?
- Dlaczego Adam Marciniak osobiście odpisywał krytykom w internecie?
- Dlaczego pięć próbnych migracji i 10 tys. scenariuszy nie zapobiegło problemom?