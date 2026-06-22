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NEWSROOM XYZ
22.06.2026 17:45

VeloBank zakończył integrację Citi Handlowego. „Przykro nam, że dla części klientów proces nie był tak płynny, jak byśmy chcieli"

VeloBank zakończył integrację detalicznej części Citi Handlowego. Do struktur banku włączono klientów, produkty, oddziały oraz aktywa finansowe. Proces jest następstwem transakcji ogłoszonej w maju 2025 roku.

Po 12 miesiącach przygotowań VeloBank przeprowadził migrację klientów Citi Handlowego. Zachowali oni dotychczasowe produkty oraz relacje z doradcami. Jednocześnie zyskali dostęp do oferty VeloBanku.

Integracja objęła około 0,5 mln klientów i 2 mln produktów

Transakcja objęła szeroki zakres działalności detalicznej Citi Handlowego. Wśród przejętych obszarów znalazły się mikroprzedsiębiorstwa, bankowość prywatna, karty kredytowe oraz produkty inwestycyjne.

W ramach integracji do VeloBanku dołączyło około 0,5 mln klientów oraz 2 mln produktów. Bank przejął także portfel kredytowy o wartości około 6 mld zł. Depozyty klientów wyniosły około 21 mld zł, a aktywa w zarządzaniu około 11 mld zł.

Transakcja jest jednym z elementów strategii „Mierz Wyżej” na lata 2026–2028. Ma wspierać rozwój VeloBanku w segmentach klientów zamożnych oraz kart kredytowych. Jednocześnie wzmacnia pozycję banku na rynku detalicznym.

VeloBank wzmacnia private banking

Po integracji VeloBank wzmacnia także zespół zarządzający. Do zarządu ma dołączyć Andrzej Wilk, który będzie odpowiadał między innymi za obszar private banking. Menedżer wnosi doświadczenie zdobyte w Citi Handlowym.

Bank zakłada, że kompetencje w obsłudze klientów zamożnych będą jednym z ważnych obszarów dalszego rozwoju. Integracja ma połączyć doświadczenie Citi Handlowego w private banking z cyfrowymi kompetencjami VeloBanku.

Ponad 2 mln klientów w VeloBanku

Po zakończeniu procesu VeloBank obsługuje ponad 2 mln klientów. Bank informuje, że na bieżąco rozwiązuje indywidualne przypadki, w których klienci potrzebują dodatkowego wsparcia.

Klienci detaliczni Citi Handlowego, którzy dołączyli do VeloBanku, otrzymali dostęp do produktów inwestycyjnych VeloFunds TFI oraz biura maklerskiego VeloBanku. Oferta umożliwia inwestowanie na rynkach krajowych i zagranicznych.

– Wykonaliśmy intensywny etap integracji, jednocześnie otwierając nowy rozdział w rozwoju VeloBanku. Dzięki tej transakcji rozszerzamy nasze kompetencje biznesowe w obszarze bankowości prywatnej, usług inwestycyjnych oraz kart kredytowych i umacniamy swoją pozycję na rynku bankowości detalicznej – podkreśla Adam Marciniak, prezes zarządu VeloBanku.

Jak dodał, przejęcie zwiększa potencjał dalszego wzrostu banku dzięki większej skali działalności, bardziej zdywersyfikowanej ofercie produktowej oraz szerszej bazie klientów. Marciniak przyznał także, że połączenie instytucji „dwóch prędkości” było trudnym wyzwaniem technicznym i organizacyjnym.

– Przykro nam, że dla części klientów proces przejścia nie był tak płynny, jakbyśmy chcieli, natomiast jesteśmy przekonani, że docelowo wszyscy klienci zobaczą pozytywną zmianę – zaznaczył prezes VeloBanku.

Cerberus deklaruje dalsze wsparcie

Do zakończenia transakcji odniósł się również Charles Dunlap, Senior Managing Director oraz Head of Global Financial Institutions Group Advisory w Cerberusie. Jak ocenił, zespół zarządzający VeloBankiem przeprowadził od 2024 roku istotną transformację.
Przedstawiciel Cerberusa podkreślił, że jako większościowy akcjonariusz będzie nadal wspierać bank w kolejnym etapie rozwoju.

VeloBank, pod kierownictwem Adama Marciniaka, podpisał umowę przejęcia detalicznej części Citi Handlowego. Prezes zapowiada nawet 20-proc. obniżkę kosztów działania, głównie dzięki niższym wydatkom na IT. Fot. VeloBank
VeloBank, pod kierownictwem Adama Marciniaka, podpisał umowę przejęcia detalicznej części Citi Handlowego. Prezes zapowiada nawet 20-proc. obniżkę kosztów działania, głównie dzięki niższym wydatkom na IT. Fot. VeloBank
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