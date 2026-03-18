XYZ Talks na żywo! [TRANSMISJA]

XYZ Talks to cykl spotkań organizowanych przez redakcję XYZ w przestrzeni miejskiej.

Zapraszamy na nie osoby, które realnie wpływają na rzeczywistość wokół siebie.

Rozmowy prowadzą dziennikarze XYZ. Widownia stanowi istotną część spotkania – zadaje pytania

i wspólnie z dziennikarzem prowadzącym współtworzy kierunek dyskusji.

Transmisja z wydarzenia w Hali Koszyki rozpocznie się o godz. 18:30. Gospodarzem wieczoru będzie szef projektów redakcyjnych XYZ, Paweł Sołtys.

Obejrzyj relację na naszym kanale na YouTube.

Podwójna perspektywa

Na drugą edycję XYZ Talks wybraliśmy wzbudzający wiele dyskusji temat wypalenia zawodowego w przyspieszającym świecie. Do rozmowy postanowiliśmy zaprosić dwie wybitne osobistości reprezentujące dwa różne spojrzenia na to zagadnienie.

Gośćmi Magdaleny Brzózki dzisiejszego wieczoru będą:

Joanna Przetakiewicz-Rooijens

Radczyni prawna, przedsiębiorczyni i aktywistka społeczna. Twórczyni marek La Mania i La Mania Home oraz inicjatorka ruchu i Fundacji Era Nowych Kobiet. Autorka książek „Nie bałam się o tym rozmawiać. Historie bez retuszu” oraz „Pieniądze szczęście dają”. Laureatka licznych nagród za działalność społeczną i mentoring.

Jacek Walkiewicz

Psycholog, członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówczyń i Mówców.

Od ponad trzydziestu lat działa w obszarze rozwoju i edukacji dorosłych. Autor programów szkoleniowych i wykładów realizowanych dla ponad 800 firm.

Druga odsłona

To kolejne z cyklu naszych spotkań w ramach XYZ Talks. W premierowej edycji gościem Grzegorza Nawackiego był Rafał Sonik, jeden z najbardziej utytułowanych polskich sportowców i przedsiębiorców.