XYZ Talks na żywo! [TRANSMISJA]

O godz. 18:30 w warszawskiej Hali Koszyki ruszy druga edycja XYZ Talks. Tym razem porozmawiamy o tym, czy sukces musi kosztować zdrowie oraz jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym. Gośćmi Magdaleny Brzózki będą przedsiębiorczyni Joanna Przetakiewicz-Rooijens oraz psycholog Jacek Walkiewicz. Po kliknięciu w ten artykuł będziecie mogli obejrzeć to wydarzenie na żywo.

Paweł Sołtys - autor artykułu - profil
18.03.2026, 16:18
Joanna Przetakiewicz-Rooijens i Jacek Walkiewicz
Na drugą edycję XYZ Talks zaprasza Magdalena Brzózka. Jej gośćmi będą Joanna Przetakiewicz-Rooijens oraz Jacek Walkiewicz.

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Czym jest XYZ Talks
  2. Kim są goście drugiej edycji naszych rozmów
  3. I obejrzysz transmisję wideo z tego spotkania
XYZ Talks to cykl spotkań organizowanych przez redakcję XYZ w przestrzeni miejskiej.
Zapraszamy na nie osoby, które realnie wpływają na rzeczywistość wokół siebie.
Rozmowy prowadzą dziennikarze XYZ. Widownia stanowi istotną część spotkania – zadaje pytania
i wspólnie z dziennikarzem prowadzącym współtworzy kierunek dyskusji.

Transmisja z wydarzenia w Hali Koszyki rozpocznie się o godz. 18:30. Gospodarzem wieczoru będzie szef projektów redakcyjnych XYZ, Paweł Sołtys.

Podwójna perspektywa

Na drugą edycję XYZ Talks wybraliśmy wzbudzający wiele dyskusji temat wypalenia zawodowego w przyspieszającym świecie. Do rozmowy postanowiliśmy zaprosić dwie wybitne osobistości reprezentujące dwa różne spojrzenia na to zagadnienie.

Gośćmi Magdaleny Brzózki dzisiejszego wieczoru będą:

Joanna Przetakiewicz-Rooijens

Radczyni prawna, przedsiębiorczyni i aktywistka społeczna. Twórczyni marek La Mania i La Mania Home oraz inicjatorka ruchu i Fundacji Era Nowych Kobiet. Autorka książek „Nie bałam się o tym rozmawiać. Historie bez retuszu” oraz „Pieniądze szczęście dają”. Laureatka licznych nagród za działalność społeczną i mentoring.

Jacek Walkiewicz

Psycholog, członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówczyń i Mówców.
Od ponad trzydziestu lat działa w obszarze rozwoju i edukacji dorosłych. Autor programów szkoleniowych i wykładów realizowanych dla ponad 800 firm.

Druga odsłona

To kolejne z cyklu naszych spotkań w ramach XYZ Talks. W premierowej edycji gościem Grzegorza Nawackiego był Rafał Sonik, jeden z najbardziej utytułowanych polskich sportowców i przedsiębiorców.

Pierwsza edycja XYZ Talks za nami. W Hali Koszyki w Warszawie uczestnicy mogli na żywo oglądać rozmowę Grzegorza Nawackiego, redaktora naczelnego XYZ, z Rafałem Sonikiem – jednym z najbardziej utytułowanych polskich sportowców i przedsiębiorców. Rozmawiali o tym, że nie zawsze wszystko idzie gładko, decyzje bywają trudne, a projekty wymagają poświęceń. I oczywiście o rajdzie Dakar.