Krzysztof Krawczyk odchodzi z CVC Capital Partners

Krzysztof Krawczyk po jedenastu latach odchodzi z CVC Capital Partners – wynika z wpisu menadżera na portalu LinkedIn. „Po jedenastu niezwykłych latach postanowiłem zrobić krok naprzód i zrobić miejsce na to, co przyniesie przyszłość. Dziękuję kierownictwu CVC i współpracownikom" – napisał Krawczyk.

Krzysztof Krawczyk – obecnie partner w CVC i szef warszawskiego biura firmy – nie podał, z jakim dniem odchodzi z CVC ani jakie kroki planuje dalej.

CVC Capital Partners to firma private equity notowana na giełdzie w Amsterdamie. Ma 29 biur w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych. Zarządza aktywami o wartości około 205 mld euro. Portfolio CVC w Polsce obejmuje Żabkę, Comarch oraz Stock Spirits. Do 2023 r. należała do niego także spółka PKP Energetyka, którą przejęła od funduszu grupa PGE.

Krawczyk dołączył do CVC w 2015 r. po kilkunastoletniej karierze w firmie private equity Innova Capital. Wspomniał o tym w swoim wpisie na portalu LinkedIn.

„Chyba oszalałeś – często to słyszałem w 2015 r., kiedy odszedłem z Innova Capital po 15 latach pracy w private equity. Miałem silną pozycję w branży, świetny rozpęd, a nawet nagrodę Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. Odejście nie wydawało się oczywiste. Mimo to 11 lat temu (...), zacząłem od nowa w CVC Capital Partners, aby pomóc w budowie naszej platformy inwestycyjnej w Polsce" – napisał Krawczyk.

Jak dodał, „Polska jest jednym z najbardziej dynamicznych rynków PE w Europie – napędzanym przez ambitnych założycieli, globalnie konkurencyjne firmy i coraz bardziej wyrafinowany kapitał".

„Po 11 niezwykłych latach postanowiłem zrobić krok naprzód i zrobić miejsce na to, co przyniesie przyszłość. Dziękuję kierownictwu CVC i współpracownikom za ostatnie 11 lat. Głębokie podziękowania dla liderów, doradców i partnerów finansowych z naszego portfolio (...). Jestem wdzięczny za tę podróż (jak się okazuje, nie szaloną)" – podsumował Krzysztof Krawczyk.