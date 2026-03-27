Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 27.03.2026
27.03.2026 14:43

Krzysztof Krawczyk odchodzi z CVC Capital Partners

Krzysztof Krawczyk po jedenastu latach odchodzi z CVC Capital Partners – wynika z wpisu menadżera na portalu LinkedIn. „Po jedenastu niezwykłych latach postanowiłem zrobić krok naprzód i zrobić miejsce na to, co przyniesie przyszłość. Dziękuję kierownictwu CVC i współpracownikom" – napisał Krawczyk.

Krzysztof Krawczyk – obecnie partner w CVC i szef warszawskiego biura firmy – nie podał, z jakim dniem odchodzi z CVC ani jakie kroki planuje dalej.

CVC Capital Partners to firma private equity notowana na giełdzie w Amsterdamie. Ma 29 biur w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych. Zarządza aktywami o wartości około 205 mld euro. Portfolio CVC w Polsce obejmuje Żabkę, Comarch oraz Stock Spirits. Do 2023 r. należała do niego także spółka PKP Energetyka, którą przejęła od funduszu grupa PGE.

Krawczyk dołączył do CVC w 2015 r. po kilkunastoletniej karierze w firmie private equity Innova Capital. Wspomniał o tym w swoim wpisie na portalu LinkedIn.

„Chyba oszalałeś – często to słyszałem w 2015 r., kiedy odszedłem z Innova Capital po 15 latach pracy w private equity. Miałem silną pozycję w branży, świetny rozpęd, a nawet nagrodę Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. Odejście nie wydawało się oczywiste. Mimo to 11 lat temu (...), zacząłem od nowa w CVC Capital Partners, aby pomóc w budowie naszej platformy inwestycyjnej w Polsce" – napisał Krawczyk.

Jak dodał, „Polska jest jednym z najbardziej dynamicznych rynków PE w Europie – napędzanym przez ambitnych założycieli, globalnie konkurencyjne firmy i coraz bardziej wyrafinowany kapitał".

„Po 11 niezwykłych latach postanowiłem zrobić krok naprzód i zrobić miejsce na to, co przyniesie przyszłość. Dziękuję kierownictwu CVC i współpracownikom za ostatnie 11 lat. Głębokie podziękowania dla liderów, doradców i partnerów finansowych z naszego portfolio (...). Jestem wdzięczny za tę podróż (jak się okazuje, nie szaloną)" – podsumował Krzysztof Krawczyk.

Krzysztof Krawczyk
Krzysztof Krawczyk, partner w CVC i szef warszawskiego biura firmy, odchodzi ze stanowiska – wynika z jego wpisu na portalu LinkedIn. Fot. PAP/Tytus Żmijewski
Bezpieczeństwo coraz częściej zaczyna się daleko poza granicami Unii Europejskiej. Wspólnota podpisała właśnie pierwsze w historii porozumienie o bezpieczeństwie i obronie z państwem afrykańskim. Co Europa może dać Ghanie, a co bezpieczeństwo tego kraju Afryki Zachodniej oznacza dla Starego Kontynentu?
27.03.2026
Grupa Virtus rusza z projektem odzysku surowców krytycznych. Hałdy na Śląsku mogą stać się „kopalnią” metali
Grupa Virtus rozpoczyna projekt odzysku surowców krytycznych z odpadów przemysłowych i elektroodpadów, wpisujący się w unijną strategię bezpieczeństwa surowcowego. Spółka planuje eksploatację hałd na Śląsku, wykorzystując technologie rozwijane we współpracy z prof. Przemysław Łoś i jego zespołem.
26.03.2026
Dwa lata, 500 mln dolarów na okupy. Tak cyberprzestępcy pokonują firmy
Tylko jedna grupa cyberprzestępców przez dwa lata zarobiła na firmach 500 mln dolarów. Skala ataków rośnie. A na celowniku znalazła się infrastruktura kluczowa biznesu. Jak się bronić?
25.03.2026
Pałac Prezydencki kontra Orlen. Awantura o wysokie rachunki Polaków za gaz
– Orlen w ubiegłym roku osiągnął 3,5 mld zł nadmiarowych zysków ze sprzedaży gazu. To oznacza, że łupił klientów, wykorzystując srogą zimę – ogłosił Karol Rabenda, minister w Kancelarii Prezydenta. Paliwowy koncern odpiera zarzuty. A analityk giełdowy wskazuje, że wyliczenia Pałacu Prezydenckiego nie dają pełnego obrazu, jak wygląda rynek gazu w Polsce.
24.03.2026
Spadła liczba zgłoszeń wynalazków z Polski, ale patentów dostaliśmy więcej. Chiny deklasują większość UE
Polska zgłosiła najwięcej patentów w naszym regionie Europy. Ale było ich mniej niż przed rokiem i to aż o 10 proc. Z tego mniejszego urobku udało się jednak wyłuskać większe efekty – Europejski Urząd Patentowy przyznał polskim wynalazcom ochronę patentową na więcej innowacji niż rok wcześniej. W TOP10 najczęściej zgłaszających patenty z Polski połowa to uczelnie.
25.03.2026
Inwestuj więcej, czyli wesprzyj Polskę. Jak BM PKO BP chce przyciągnąć nowy kapitał na giełdę?
Polacy mają coraz więcej oszczędności, ale większość z nich wciąż trzymają w gotówce lub na depozytach. Inwestuje nadal niewielu – szczególnie na rynku akcji. Samer Masri, dyrektor Biura Maklerskiego PKO BP, uważa, że to problem, bo w obecnej sytuacji geopolitycznej pieniądze Polaków powinny pracować – nie tylko na rzecz gospodarki, ale także jej bezpieczeństwa. Kierowana przez niego instytucja zabiega o zmiany regulacyjne i rozwija nowe produkty, które mają przyciągnąć świeży kapitał na giełdę.
25.03.2026