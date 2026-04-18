Z życia rumuńskich milionerów. Dorinel Umbrărescu kupuje siedmiogrodzkie aktywa ArcelorMittal Hunedoara

Transakcja obejmuje należące do ArcelorMittal Hunedoara grunty i nieruchomości, a także park maszynowy. Chodzi łącznie o ok. 150 hektarów terenów przemysłowych. Warunkiem sfinalizowania zakupu była zgoda rumuńskiej Rady ds. Konkurencji, która nie dopatrzyła się zagrożeń dla rynku i w zeszłym tygodniu zatwierdziła transakcję. Wcześniej - w lutym tego roku - zgodę na sprzedaż wyrazili akcjonariusze luksemburskiego ArcelorMittal, który jest większościowym udziałowcem rumuńskich zakładów. Wstępne porozumienie w tej sprawie podpisano natomiast pod koniec ubiegłego roku.

UMB Steel zajmuje się m.in. projektowaniem i budową dróg oraz mostów, a także produkcją wyrobów betonowych i metalowych na potrzeby budownictwa. Grupa należąca do rodziny Umbrărescu jest głównym wykonawcą autostrad i dróg ekspresowych w Rumunii.

Nowe życie starej huty

Przejęcie ArcelorMittal Hunedoara to próba uratowania zakładu, który ma długą i chlubną historię, ale ostatnio znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Jeden z największych producentów stali na świecie od jakiegoś czasu ma kłopoty ze spółkami w naszym regionie. W zeszłym roku koncern pozbył się – ze sporą stratą – dwóch spółek w Bośni i Hercegowinie. Polskie huty należące do ArcelorMittal nadal mierzą się ze swoimi wyzwaniami.

Dzieje rumuńskiego zakładu w Hunedoarze sięgają XIX w., gdy Siedmiogród był częścią monarchii austro-węgierskiej. Wówczas przetapiano tam rudę żelaza wydobywaną najpierw w Ghelari, a później w górach Poiana Ruscă. Przez dekady był to filar lokalnej gospodarki, a w drugiej połowie poprzedniego wieku Hunedoara stała się znaczącym ośrodkiem przemysłowym.

Po upadku komunizmu niemodernizowany od lat zakład znalazł się po raz pierwszy na zakręcie. Produkcja spadała, a zwolnienia pracowników miały masowy charakter. W 2003 r. w ramach prywatyzacji przedsiębiorstwo trafiło w ręce Mittal Steel, który później przejął Arcelor. Od tego czasu zakład funkcjonuje jako ArcelorMittal Hunedoara.

Na początku XXI w. akcje hutniczej spółki trafiły na giełdę w Bukareszcie (BVB).

Kolejny stalowy nabytek drogowego imperium

Rumuński zakład zakończył działalność produkcyjną we wrześniu 2025 r. Powodem był brak perspektyw na poprawę koniunktury oraz konieczność ograniczenia rosnących strat. Wraz z wygaszeniem produkcji zatrudnienie spadło z około 500 do zaledwie 100 osób, które obecnie zajmują się jedynie utrzymaniem i konserwowaniem infrastruktury.

Jeszcze dwie dekady temu sytuacja była zupełnie inna. Huta zatrudniała ponad 1,9 tys. pracowników, a jej przychody – jak wynika z danych mfinante.ro – sięgały niemal 750 mln lei, przy zysku netto przekraczającym 22 mln lei (czyli odpowiednio ponad 840 mln zł i 25 mln zł według ówczesnych kursów). Zakład produkował profile i kątowniki dla sektora energetycznego, budowlanego i infrastrukturalnego.

Przejęcie aktywów ArcelorMittal Hunedoara to kolejna inwestycja Dorinela Umbrărescu w branży stalowej. Wcześniej przedsiębiorca przejął bowiem aktywa spółki Oțelu Roșu. Jego grupa analizuje obecnie kolejne możliwości inwestycyjne w tym obszarze, interesuje się m.in. przejęciem zakładów Liberty Galați. Dotychczas koncern UMB specjalizował się w inwestycjach drogowych, jednak obecnie jego działania wskazują na wyraźne dążenie do dywersyfikacji działalności.

Rumuński odpowiednik Jana Kulczyka

Chociaż Dorinel Umbrărescu prowadzi działalność biznesową także w Polsce, ma spółkę UMB Road Solutions, to jest u nas słabo znaną postacią. W Rumunii należy jednak do ścisłej czołówki najbogatszych przedsiębiorców. Magazyn „Forbes” oszacował jego majątek w 2024 r. na 2,2 mld lei (wtedy około 1,9 mld zł), co dało mu 13. miejsce na liście 100 najzamożniejszych Rumunów.

Dorinela Umbrărescu można porównać do zmarłego ponad dekadę temu Jana Kulczyka. Obaj zbudowali swoją pozycję m.in. na dużych projektach realizowanych we współpracy z państwem. Najbogatszy niegdyś Polak działał w telekomunikacji, energetyce i przemyśle spożywczym, ale uczestniczył również, podobnie jak 64-letni Rumun, w projektach infrastrukturalnych, w tym autostradowych.