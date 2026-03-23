Za sześć lat będą nas leczyć lekarze z nowych kierunków. „Studenci jeździli 250 km na anatomię" (WYWIAD)
Na prywatnych uczelniach i politechnikach masowo powstają kierunki lekarskie. Problem w tym, że często brakuje kadry, infrastruktury i miejsc specjalizacyjnych. Zdaniem prof. Michała Markuszewskiego, rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, za 8–10 lat narracja o niedoborze lekarzy się skończy – a w części ośrodków pojawi się problem ze znalezieniem pracy.
23.03.2026, 05:04
– Za mało wagi przywiązano do tego, w jaki sposób funkcjonują nowo otwierane kierunki lekarskie na wielu uczelniach. Ale korzyścią z dużej liczby lekarzy, którzy się pojawią za kilka lat na rynku, będzie systematyczne wyrównywanie kadr w różnych regionach kraju – mówi prof. Michał Markuszewski, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Fot. GUM
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy liberalizowany system edukacji nadal gwarantuje wysoką jakość kształcenia lekarzy.
- Za ile lat skończy się w Polsce problem z brakiem specjalistów medycznych.
- Dlaczego szkoły medyczne chcą zlikwidować staże lekarskie i co proponują w zamian.