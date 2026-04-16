Żabka wchodzi w finanse. Nowa usługa w żappce dla milionów klientów

Żabka zapowiedziała uruchomienie usługi o nazwie „żappka pay”. Rozwiązanie, rozwijane we współpracy z PKO BP, Visą i Planet Pay, ma umożliwić korzystanie z płatności odroczonych ponad 10 mln użytkowników aplikacji żappka. Pierwsi klienci testowi mają uzyskać dostęp do usługi w ciągu kilkunastu dni, a pełne wdrożenie planowane jest jeszcze w tym roku.

Mateusz Lubiński - autor artykułu - profil
16.04.2026, 13:39
Żabka
Na zdjęciu sklep sieci Żabka. Fot. Lukasz Czajkowski/Getty Images

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Czym jest żappka pay i jak będzie działać.
  2. Dlaczego Żabka i PKO BP zdecydowały się na współpracę.
  3. Jaką rolę w projekcie odgrywają Visa i Planet Pay.
Jak podkreślił podczas prezentacji produktu w Warszawie dyrektor zarządzający Żabka Future Wojciech Krok, żappka pay wpisuje się w strategię spółki zakładającą maksymalizację wygody zakupów. Sieć, która pod koniec 2025 r. osiągnęła poziom 12 tys. sklepów w Polsce, chce w ten sposób jeszcze mocniej zintegrować ofertę cyfrową z codziennymi zakupami klientów.

Przeczytaj: Wzrosty na GPW. Żabka znów rosła, mWIG40 z rekordem 15 kwietnia 2026 r.

Żappka pay. Pierwsze szczegóły działania

Nowa usługa ma łączyć funkcje płatnicze i lojalnościowe. Co więcej, będzie zapewniać dostęp do usług finansowych bezpośrednio z poziomu aplikacji sklepu. Takiego rozwiązania w tej formie dotąd nie było na polskim rynku.

Żappka pay będzie oparta na karcie Visa wydanej przez PKO BP, z przypisanym limitem oraz możliwością odraczania płatności. Planet Pay odpowiada w tym modelu za wydanie karty.

– Chciałem podkreślić, że źródłem finansowania jest bank. Zależy nam, aby oferować usługi finansowe pochodzące ze świata regulowanego i profesjonalnego. PKO BP jest liderem bankowości w Polsce – powiedział Wojciech Krok.

Z badań Żabki wynika, że użytkownicy aplikacji są zaawansowani cyfrowo. Sama platforma ma ambicję stworzenia spójnego ekosystemu usług – obejmującego m.in. płatności, program lojalnościowy czy dostęp do paragonów.

Projekt łączy największy bank w Polsce z jedną z najpopularniejszych aplikacji zakupowych, z której korzysta już ponad 10 mln klientów.

Od lewej: dyrektor generalny Visy w Polsce Mateusz Oleksy, wiceprezes PKO Banku Polskiego Tomasz Pol, dyrektor zarządzający Żabka Future Wojciech Krok i wiceprezes zarządu Planet Pay Bartosz Borowski. Fot. mat. pras. PKO BP

Jak zauważył Mateusz Oleksy, dyrektor generalny Visy w Polsce, partnerstwo z Visą sprawi, że tą samą kartą będzie można płacić nie tylko w sklepach Żabki. Będzie ona akceptowana także we wszystkich punktach handlowo-usługowych w Polsce przyjmujących Visę i w całej Europie. Tylko w Polsce jest ich ponad milion.

Również dostęp do korzyści wynikających z programu lojalnościowego Żabki ma być możliwy w miejscach akceptujących karty Visa poza siecią Żabki.

Szczegółowe warunki korzystania z żappka pay, w tym limity zakupów z płatnością odroczoną, nie zostały jeszcze ustalone.

– Mamy kilka wariantów produktu, które chcemy przetestować na etapie pilotażu i wprowadzić na rynek rozwiązanie optymalne z punktu widzenia klientów. Limity będą dostosowane do poziomów odpowiadających rzeczywistym potrzebom zakupowym – zaznaczył Wojciech Krok.

W odpowiedzi na pytanie XYZ podkreślił, że za pomocą żappka pay będzie można kupować wszystkie produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Czyli analogicznie jak w przypadku kart kredytowych. Obejmuje to również sprzedaż alkoholu i wyrobów nikotynowych osobom pełnoletnim.

Polecamy: Zacięta konkurencja sieci sklepów w Polsce. 9 wykresów, które obrazują sytuację na rynku spożywczym

PKO BP podąża za klientem

Wiceprezes PKO Banku Polskiego odpowiedzialny za bankowość detaliczną i firmową, Tomasz Pol, przyznał, że udostępnienie płatności odroczonych tak szerokiej grupie klientów Żabki „wiąże się z wyższym poziomem ryzyka niż w przypadku najbezpieczniejszych bankowych produktów kredytowych”. Jednocześnie podkreślił, że bank dysponuje odpowiednimi narzędziami – także opartymi na modelach machine learning – które pozwalają skutecznie tym ryzykiem zarządzać.

Dla PKO BP żappka pay jest kolejnym elementem realizacji strategii odpowiadającej na zmieniający się sposób obecności banku w życiu Polaków.

– Chcemy podążać za klientem, a nie zmuszać go do zmiany jego codziennych nawyków – zaznaczył Tomasz Pol.

PKO BP dąży do tego, by w relatywnie krótkim czasie obsługiwać ponad 15 mln klientów w Polsce. Jednym z kluczowych narzędzi realizacji tego celu są partnerstwa z innymi podmiotami. Zresztą współpraca z Żabką nie jest jedyną tego typu inicjatywą – kilka tygodni temu bank uruchomił podobne rozwiązanie z Allegro.

– Ta współpraca rozwija się bardzo dynamicznie. Po 111 tygodniach Allegro Klik pozyskaliśmy 150 tys. klientów korzystających z tej usługi. Bez przesady można powiedzieć, że to jeden z najszybciej skalujących się systemów płatności wśród ostatnich wdrożeń – podkreślił przedstawiciel banku.

Przeczytaj: PKO BP i Allegro zmieniają zasady gry. Milion nowych klientów i 1,5 mld zł finansowania dla sprzedawców

PKO BP rozwija również własną platformę sprzedaży samochodów Automarket, zintegrowaną z pełnym finansowaniem. W marcu zrealizowano tam ponad tysiąc transakcji.

Wszystkie te działania wpisują się w koncepcję embedded bankingu. To model, w którym usługi finansowe są wbudowywane bezpośrednio w platformy lub aplikacje firm spoza sektora bankowego.

Przeczytaj: PKO BP rusza po więcej. Lider sektora pokazał strategię do 2027 r.

Podobne rozwiązania funkcjonują już na innych rynkach. W Japonii oferta i usługi 7-Bank stanowią dodatkowy impuls do zakupów w sieci 7-Eleven. Oba podmioty łączy wspólny właściciel oraz zintegrowany ekosystem lojalnościowy. We Francji od ponad 40 lat działa Carrefour Banque, czyli wspólne przedsięwzięcie Carrefour i Grupy BNP. Ponad 1,6 mln kart „PASS” łączy funkcje płatnicze z programem lojalnościowym. Aż 11 mln klientów ma dostęp do usług finansowych z poziomu aplikacji Carrefour.

Główne wnioski

  1. Żabka wprowadza do swojej aplikacji pełnoprawną usługę finansową. Żappka pay – jak podkreśla Wojciech Krok – to wyraźny krok w stronę budowy własnego ekosystemu, w którym płatności, lojalność i elementy bankowości funkcjonują w jednym kanale.
  2. Bankowość coraz wyraźniej „wchodzi” w codzienne zakupy, zamiast czekać na klienta w tradycyjnych kanałach. Dla PKO BP to element szerszej strategii, która obok klasycznej bankowości rozwija partnerstwa z platformami o dużym zasięgu – jak wcześniej w przypadku Allegro.
  3. Podobne modele współpracy banków z sieciami handlowymi działają już od lat na innych rynkach. Przykładem jest japoński 7-Bank powiązany z 7-Eleven czy francuski Carrefour Banque – pokazujące, że integracja usług finansowych z handlem może być trwałym kierunkiem rozwoju.