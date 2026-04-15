Wzrosty na GPW. Żabka znów rosła, mWIG40 z rekordem 15 kwietnia 2026 r.

Główne indeksy warszawskiej giełdy zakończyły notowania w środę 15 kwietnia na plusie. Indeks WIG20 w trakcie sesji sięgnął 3670 pkt. i wyznaczył nowe maksimum hossy. WIG po raz pierwszy raz w historii znajdował się poziomu blisko 134 tys. pkt. Indeks mWIG40 pobił historyczne maksimum.

Na zamknięciu sesji WIG20 wyniósł 3665,94 pkt. To wzrost o 0,80 proc. względem poprzedniego zamknięcia. Indeks szerokiego rynku WIG zakończył dzień ze wzrostem o 0,85 proc. do 133946,71 pkt. Indeksy mWIG40 oraz sWIG80 wzrosły o 1 proc. i 0,72 proc., odpowiednio do 9236,47 pkt. i 30832,47 pkt.

Inwestorzy wyceniają możliwe zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie

Analityk biura maklerskiego mBanku Rafał Sadoch wskazał z kolei w rozmowie z Polską Agencją Prasową (PAP), że na rynki wpływają także oczekiwania związane potencjalnym zakończeniem konfliktu na Bliskim Wschodzie.

„Ostatnie dni na rynkach finansowych upływają pod znakiem popytu na ryzykowne aktywa. Giełda w Stanach Zjednoczonych zbliża się do odnotowanych w końcówce stycznia szczytów wszechczasów, w Europie także widać optymizm" – powiedział Robert Sadoch agencji.

Jak dodał analityk, „optymizm napędzają oczekiwania na to, że w niedługim czasie Stany Zjednoczone oraz Iran dojdą do porozumienia. Notowania ropy zaczęły zniżkować. Mamy nadzieję na to, że konflikt zbliża się ku końcowi, co sygnalizował we wczorajszych komentarzach Donald Trump".

Prezydent USA podał we wtorek w rozmowie z „New York Post", że rozmowy z Iranem mogą zostać wznowione w ciągu dwóch dni. W środę „Wall Street Journal" podał, że przedstawiciele USA i Iranu zgodzili się na kolejną rundę rozmów o zakończeniu wojny. Strony nie ustaliły jak dotąd daty i miejsca spotkania – wskazał dziennik. Zawieszenie broni między państwami wygasa w przyszłym tygodniu. USA rozpoczęły także blokadę irańskich portów. Iran zagroził, że jeżeli zostanie ona utrzymana, doprowadzi on do blokady transportu przez Morze Czerwone.

W środę istotne dla inwestorów dane podał także Główny Urząd Statystyczny (GUS). Jak wynika z finalnego odczytu inflacji za marzec, ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 3 proc. w ujęciu rocznym. W ujęciu miesięcznym wzrost wyniósł 1,1 proc. Wcześniej, w szybkim szacunku, GUS podawał, że wskaźnik CPI w marcu wyniósł 3 proc. rok do roku i 1 proc. miesiąc do miesiąca.

Żabka z najwyższym kursem od początku notowań

Wśród spółek WIG20 najwyższy wzrost zanotowała Żabka. Spółka znalazła się w środę w ciągu dnia na historycznym maksimum z kursem 25,86 zł. Na zamknięciu kurs spółki wynosił 25,69 zł, co oznacza wzrost o 4,86 proc.

Kurs Żabki zwyżkował 15 kwietnia trzeci dzień z rzędu. We wtorek akcje spółki zdrożały o 6,06 proc. po tym, jak agencja Bloomberg podała, że analitycy Kepler Cheuvreux rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Grupy Żabka od zalecenia „kupuj". Wyznaczyli oni cenę docelową akcji spółki na poziomie 27 zł.

Zapowiedziano także ogłoszenie przez Żabkę i największy polski bank, czyli PKO BP, współpracy, która obejmie integrację usług finansowych i zakupowych w aplikacji sieci. Ogłoszenie zaplanowano na czwartek. Z nieoficjalnych informacji XYZ wynika, że rozwiązanie ma umożliwiać płatności odroczone.

W WIG20 traciły banki. Wyróżnił się mBank

Jednym z najsłabszych sektorów w środę były banki. Alior Bank zakończył notowania ze spadkiem o 0,82 proc. poniżej poprzedniego zamknięcia. Zniżkowały także PKO BP i Santander Bank Polska (spadki odpowiednio o 0,63 oraz 0,39 proc.). Kurs Pekao znalazł się na zamknięciu w okolicy poziomu odniesienia ze spadkiem o 0,16 proc. Pozytywnie na tle sektora wyróżnił się mBank. Kurs banku wzrósł o 0,43 proc. do 1277 zł.

Kursy PKO BP i Santander Bank Polska mimo spadków znajdowały się w pobliżu historycznego maksimum. Banki pobiły swoje giełdowe rekordy na poprzedniej sesji, 14 kwietnia. Maksimum na poziomie 1280,50 zł zanotował wtedy także mBank.

W rezultacie środowych spadków indeks WIG Banki był tego dnia jednym z nielicznych spadających indeksów sektorowych. Indeks wyniósł na zamknięciu 22999,61 pkt. To spadek o 0,33 proc. Wtorkowe notowania wskaźnik zakończył na rekordowym poziomie 23213,3 pkt.

W WIG20 największą stratę zanotowała jednak spółka spoza sektora bankowego. Kurs Budimeksu spadł w środę o 1,78 proc. do 750 zł za walor.

Syn2bio debiutuje na głównym rynku

W środę na rynku istotnym wydarzeniem na Giełdzie Papierów Wartościowych był także debiut spółki Syn2bio na głównym rynku. Kurs spółki od początku sesji znajdował się w fazie równoważenia. Teoretyczny kurs otwarcia wyniósł 46 zł, podczas gdy odniesieniem jest 23,2 zł.

Spółka Syn2bio powstała z wydzielenia majątku związanego z pracami nad kardioznacznikiem notowanej na GPW spółki Synektik. Do obrotu wprowadzone zostały akcje, które w ramach podziału zostały przydzielone akcjonariuszom Synektik.

Był to trzeci debiut na głównym rynku warszawskiej giełdy w 2026 r. Po debiucie Syn2bio jest na nim notowanych 400 spółek – podaje GPW.

Źródło: PAP/XYZ