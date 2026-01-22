Kategoria artykułu: Biznes
Zagraniczna spółka chce budować kopalnię węgla w Polsce. Górniczy związkowcy pytają: o co tutaj chodzi?
Coal Energy nie zraża się sytuacją na europejskim rynku węgla i zapowiada ekspansję w Polsce. W planach ma budowę kopalni na Śląsku oraz świadczenie usług wydobywczych dla krajowych firm. Te zapowiedzi ze zdumieniem przyjęli zarówno analitycy, jak i górnicze związki zawodowe. – Zamykamy państwowe kopalnie, bo ponoć nie potrzebujemy już węgla, a jednocześnie mamy otwierać prywatne? O co tu właściwie chodzi? – pyta Bogusław Hutek, szef górniczej „Solidarności”.
22.01.2026, 05:45
Wykorzystanie węgla kamiennego w polskiej energetyce kurczy się z roku na rok. Fot. PAP/Zbigniew Meissner
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaką strategię na polskim rynku ma Coal Energy.
- Jakie spółka realizuje w innych krajach Europy.
- Jak jej zapowiedzi oceniają eksperci i górnicze związki zawodowe.