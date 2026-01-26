Kategoria artykułu: Biznes
Zagraniczni pracownicy nie dostają wiz. „Inne kraje nie sabotują swoich firm”
Po aferze wizowej i zmianach przepisów konsulowie oraz pracownicy urzędów wojewódzkich coraz częściej odmawiają cudzoziemcom zezwoleń na pracę i wiz. Tak twierdzą eksporterzy usług, których ok. 25 proc. pracowników to obcokrajowcy. Zakładają koalicję, by walczyć o swoje prawa. MSZ nie widzi problemu.
Polscy eksporterzy usług wysyłający za granicę pracowników, np. firmy transportowe, mają problem z zatrudnianiem obcokrajowców. Trzymiesięczne śledztwo wskazuje na zmianę podejścia konsulów. Fot. PAP/Wojtek Jargiło
