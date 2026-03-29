Zakazy? Nie tędy droga. Jak powinna wyglądać polska polityka alkoholowa
Obecnie w niektórych środowiskach każdy, kto sprzeciwia się dowolnym propozycjom w zakresie polityki alkoholowej, uznając je za nadmierne lub nieskuteczne, określany jest mianem lobbysty, alkoholika czy darwinisty społecznego. Tego typu etykiety coraz częściej pojawiają się w debacie publicznej. Zamiast wprowadzać bez analiz nowe rozwiązania, warto sprawdzić fakty, dyskutować i pomyśleć o już dostępnych metodach.
29.03.2026, 07:50
Raport Forum Obywatelskiego Rozwoju z rekomendacjami dotyczącymi polityki alkoholowej. Fot. FOR
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy branża alkoholowa jest jednolita i ma wspólne interesy.
- Które rozwiązania proponowane przez parlamentarzystów i rząd są według FOR nieskuteczne lub jedynie pokazowe.
- Dlaczego – wobec zachodzących w społeczeństwie trendów – nie powinniśmy się spieszyć, lecz w spokoju wypracować rozsądny model polityki alkoholowej.