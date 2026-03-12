Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Zalando chwali się wynikami. Stawia na „turbodoładowanie” przez AI, ale unika pytań o zwolnienia
Szefowie Zalando chwalą się dwucyfrowym wzrostem w 2025 r. Zapowiadają program skupu akcji własnych i dalsze inwestycje w technologie. Dumnie mówią o „turbodoładowaniu”, jakie zapewnia spółce sztuczna inteligencja, ale nie odpowiadają na pytanie, czy oznacza to zwolnienia.
12.03.2026, 13:52
Zalando zdecydowanie stawia na rozwój sztucznej inteligencji jako narzędzia zwiększającego efektywność. Fot. Hannibal Hanschke PAP/EPA.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie wyniki zanotowało Zalando za 2025 r.
- Jaką rolę odgrywa w strategii Zalando sztuczna inteligencja.
- Jakie są plany Zalando na 2026 r.