Zalando chwali się wynikami. Stawia na „turbodoładowanie” przez AI, ale unika pytań o zwolnienia

2025 r. oznaczał dla Zalando przyspieszenie wzrostu i ekspansję. Jej najbardziej namacalnym efektem jest przejęcie platformy modowej AboutYou oraz nawiązanie współpracy z firmą Levi's. Amerykański gigant modowy ma od teraz korzystać z platformy stworzonej przez podlegającą Zalando firmę Scayle. Dla szefostwa Zalando ten ruch to „wyjście poza Europę”.

Dwucyfrowe wyniki

W tym samym czasie Zalando odnotowało dwucyfrowy wzrost w kluczowych wskaźnikach. Przychody notowanej na frankfurckiej giełdzie spółki zwiększyły się o prawie 17 proc. r/r do 12,35 mld euro. O prawie 16 proc. wzrósł wskaźnik EBIT, sięgając 591 mln euro. Z kolei wskaźnik GMV, określający całkowitą wartość brutto sprzedaży, wzrósł o blisko 15 proc. do 17,56 mld euro. Za blisko połowę wyniku GMV odpowiadali klienci, którzy posiadają program lojalnościowy. Jest ich prawie 17 mln. Całkowita liczba klientów Zalando przekroczyła 62 mln osób, a oferta – 7 tys. marek w 29 krajach Europy. Spółka nie boi się, że konkurencja z Azji zagrozi jej pozycji.

– My oferujemy jakość. Nie toczymy wojny cenowej z najtańszymi z najtańszych firm – stwierdza stanowczo co-CEO Zalando Robert Gentz.

W 2025 r. zatrudnienie wzrosło do 16,5 tys. osób, jak jednak twierdzą sami przedstawiciele Zalando, w 2025 r. kluczową rolę zaczęła odgrywać sztuczna inteligencja. A jej znaczenie ma tylko wzrastać.

„Turbodoładowane” przez AI

AI w 2025 r. odpowiadało za aż 90 proc. treści przygotowanych przez dział marketingu.

– Jeszcze rok wcześniej to było 0 proc. – podkreśla Robert Gentz, mówiąc o „turbodoładowaniu” spółki przez sztuczną inteligencję.

Wykorzystanie AI w marketingu zwiększyło liczbę przygotowanych materiałów o 70 proc. Ze sztucznej inteligencji korzystał także liczący 3 tys. osób zespół IT, którego efektywność wzrosła dzięki temu o 20 proc. To jednak nie wszystko. Zalando wykorzystuje AI także w łańcuchu dostaw oraz w rekomendacjach dla klientów, gdzie odnotowało 13-procentowy wzrost zainteresowania proponowanymi produktami. To także efekt korzystania przez sztuczną inteligencję z bazy danych, która zawiera nie tylko preferencje użytkowników, ale też wymiary ich ciał. Ponad 1 mln klientów wprowadziło do aplikacji Zalando takie dane.

Na kilkukrotnie ponawiane pytanie, czy tak duży nacisk na AI poskutkuje zwolnieniami, nie otrzymaliśmy do tej pory odpowiedzi.

Zalando zakłada dalszy wzrost i ogłasza skup akcji

Spółka przewiduje, że w 2026 r. utrzyma tempo wzrostu. Zarówno przychody, jak i GMV mają zwiększyć się w 2026 r. o 12–17 proc. Z kolei zysk EBIT ma wynieść od 660 do 740 mln euro.

– Wyniki za 2025 r. są silne [...] i dają nam pewność, że dowieziemy cel 100 mln oszczędności nie w 2029 r., ale już w 2028 r. Dlatego też ogłaszamy program skup akcji własnych – mówi Anna Dimitrova, dyrektor finansowa Zalando.

Spółka zamierza przeznaczyć na ten cel do 300 mln euro, co odpowiada 5 proc. akcji w obrocie, by potem umorzyć odkupione udziały. Jak zapewnia, robi to, by „zwrócić nadwyżkę kapitału akcjonariuszom”. W 2025 r. zysk na akcję spadł o 15 proc. w ujęciu rocznym do 82 centów. Szefostwo Zalando zapewnia, że pomimo skupu akcji ma pieniądze na inwestycje, na które zamierza przeznaczyć od 240 do 300 mln euro. Ich celem będzie dalszy rozwój infrastruktury i technologii, zwłaszcza AI.

Firma nawiązała już współpracę z Qutwo, by rozwijać Zalando Assistant, doradcę zakupowego opartego na sztucznej inteligencji. Z kolei wraz z Google’em wprowadza Universal Commerce Protocol, umożliwiając przeglądanie i kupowanie jej produktów poprzez chatboty AI.