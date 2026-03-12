Pilne
Zalando chwali się wynikami. Stawia na „turbodoładowanie” przez AI, ale unika pytań o zwolnienia

Szefowie Zalando chwalą się dwucyfrowym wzrostem w 2025 r. Zapowiadają program skupu akcji własnych i dalsze inwestycje w technologie. Dumnie mówią o „turbodoładowaniu”, jakie zapewnia spółce sztuczna inteligencja, ale nie odpowiadają na pytanie, czy oznacza to zwolnienia.

12.03.2026, 13:52
Na zdjęciu logo Zalando na dachu nowoczesnego biurowca
Zalando zdecydowanie stawia na rozwój sztucznej inteligencji jako narzędzia zwiększającego efektywność. Fot. Hannibal Hanschke PAP/EPA.

  1. Jakie wyniki zanotowało Zalando za 2025 r.
  2. Jaką rolę odgrywa w strategii Zalando sztuczna inteligencja.
  3. Jakie są plany Zalando na 2026 r.
2025 r. oznaczał dla Zalando przyspieszenie wzrostu i ekspansję. Jej najbardziej namacalnym efektem jest przejęcie platformy modowej AboutYou oraz nawiązanie współpracy z firmą Levi's. Amerykański gigant modowy ma od teraz korzystać z platformy stworzonej przez podlegającą Zalando firmę Scayle. Dla szefostwa Zalando ten ruch to „wyjście poza Europę”.

Dwucyfrowe wyniki

W tym samym czasie Zalando odnotowało dwucyfrowy wzrost w kluczowych wskaźnikach. Przychody notowanej na frankfurckiej giełdzie spółki zwiększyły się o prawie 17 proc. r/r do 12,35 mld euro. O prawie 16 proc. wzrósł wskaźnik EBIT, sięgając 591 mln euro. Z kolei wskaźnik GMV, określający całkowitą wartość brutto sprzedaży, wzrósł o blisko 15 proc. do 17,56 mld euro. Za blisko połowę wyniku GMV odpowiadali klienci, którzy posiadają program lojalnościowy. Jest ich prawie 17 mln. Całkowita liczba klientów Zalando przekroczyła 62 mln osób, a oferta – 7 tys. marek w 29 krajach Europy. Spółka nie boi się, że konkurencja z Azji zagrozi jej pozycji.

My oferujemy jakość. Nie toczymy wojny cenowej z najtańszymi z najtańszych firm – stwierdza stanowczo co-CEO Zalando Robert Gentz.

W 2025 r. zatrudnienie wzrosło do 16,5 tys. osób, jak jednak twierdzą sami przedstawiciele Zalando, w 2025 r. kluczową rolę zaczęła odgrywać sztuczna inteligencja. A jej znaczenie ma tylko wzrastać.

„Turbodoładowane” przez AI

AI w 2025 r. odpowiadało za aż 90 proc. treści przygotowanych przez dział marketingu.

Jeszcze rok wcześniej to było 0 proc. – podkreśla Robert Gentz, mówiąc o „turbodoładowaniu” spółki przez sztuczną inteligencję.

Wykorzystanie AI w marketingu zwiększyło liczbę przygotowanych materiałów o 70 proc. Ze sztucznej inteligencji korzystał także liczący 3 tys. osób zespół IT, którego efektywność wzrosła dzięki temu o 20 proc. To jednak nie wszystko. Zalando wykorzystuje AI także w łańcuchu dostaw oraz w rekomendacjach dla klientów, gdzie odnotowało 13-procentowy wzrost zainteresowania proponowanymi produktami. To także efekt korzystania przez sztuczną inteligencję z bazy danych, która zawiera nie tylko preferencje użytkowników, ale też wymiary ich ciał. Ponad 1 mln klientów wprowadziło do aplikacji Zalando takie dane.

Na kilkukrotnie ponawiane pytanie, czy tak duży nacisk na AI poskutkuje zwolnieniami, nie otrzymaliśmy do tej pory odpowiedzi.

Zalando zakłada dalszy wzrost i ogłasza skup akcji

Spółka przewiduje, że w 2026 r. utrzyma tempo wzrostu. Zarówno przychody, jak i GMV mają zwiększyć się w 2026 r. o 12–17 proc. Z kolei zysk EBIT ma wynieść od 660 do 740 mln euro.

– Wyniki za 2025 r. są silne [...] i dają nam pewność, że dowieziemy cel 100 mln oszczędności nie w 2029 r., ale już w 2028 r. Dlatego też ogłaszamy program skup akcji własnych – mówi Anna Dimitrova, dyrektor finansowa Zalando.

Spółka zamierza przeznaczyć na ten cel do 300 mln euro, co odpowiada 5 proc. akcji w obrocie, by potem umorzyć odkupione udziały. Jak zapewnia, robi to, by „zwrócić nadwyżkę kapitału akcjonariuszom”. W 2025 r. zysk na akcję spadł o 15 proc. w ujęciu rocznym do 82 centów. Szefostwo Zalando zapewnia, że pomimo skupu akcji ma pieniądze na inwestycje, na które zamierza przeznaczyć od 240 do 300 mln euro. Ich celem będzie dalszy rozwój infrastruktury i technologii, zwłaszcza AI.

Firma nawiązała już współpracę z Qutwo, by rozwijać Zalando Assistant, doradcę zakupowego opartego na sztucznej inteligencji. Z kolei wraz z Google’em wprowadza Universal Commerce Protocol, umożliwiając przeglądanie i kupowanie jej produktów poprzez chatboty AI.

Główne wnioski

  1. W 2025 r. Zalando odnotowało istotny wzrost kluczowych wskaźników finansowych. Przychody spółki wzrosły o prawie 17 proc. r/r, wynik EBIT zwiększył się o prawie 16 proc., a wskaźnik GMV – o blisko 15 proc. do 17,56 mld euro. Całkowita liczba klientów przekroczyła 62 mln osób. Spółka realizowała także strategiczne ruchy rynkowe, takie jak przejęcie platformy AboutYou i nawiązanie współpracy z Levi's, co zarząd określa jako „wyjście poza Europę”.
  2. Sztuczna inteligencja odegrała w 2025 r. znaczącą rolę w działalności Zalando – którą zarząd określa jako „turbodoładowanie” – w szczególności w marketingu i IT, ale też w dostawach i mechanizmach rekomendacji. Zaplanowane na 2026 r. inwestycje skupiają się wokół dalszego rozwoju AI. Spółka nie odpowiedziała jednak na pytanie, czy wzrost znaczenia AI poskutkuje zwolnieniami.
  3. Na 2026 r. spółka przewiduje utrzymanie dwucyfrowego wzrostu przychodów, zysku EBIT i GMV. Równocześnie przeprowadzi skup akcji własnych o wartości do 300 mln euro, odpowiadający 5 proc. akcji w obrocie, przy jednoczesnym umorzeniu odkupionych udziałów. Spółka podkreśla, że decyzja ma na celu zwrócenie nadwyżki kapitału akcjonariuszom