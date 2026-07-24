Kategorie artykułu: Biznes Świat Technologia
Zanim drony uderzyły w Wildberries, Wildberries uderzył w swoich partnerów
Od tygodnia ukraińskie drony atakują „rosyjski Amazon”. Aby ocenić faktyczne znaczenie i skutki tych uderzeń, trzeba spojrzeć na to, co wydarzyło się w niedalekiej przeszłości, i na to, co – prawdopodobnie – wydarzy się w nieodległej przyszłości.
24.07.2026, 15:29
Tatiana Kim, dziś jedna z najbogatszych Rosjanek i „caryca e-commerce”, swoją karierę biznesową zaczynała od sprzedaży w sieci odzieży z niemieckich katalogów wysyłkowych Otto i Quelle. Fot. Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Kiedy i dlaczego Wildberries zmienił zasady dotyczące odpowiedzialności za straty wywołane przez ataki dronów.
- Jakie problemy – oprócz utraty towaru, który spłonął w magazynach platformy marketplace – mają teraz sprzedawcy korzystający z jej usług.
- Jakie mogą być kolejne potencjalne cele ukraińskich dronów i skąd to wiadomo.