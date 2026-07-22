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22.07.2026 08:55

Kolejny atak ukraińskich dronów na magazyny Wildberries, „rosyjskiego Amazona”

Ukraińskie drony zaatakowały dwa kolejne centra logistyczne firmy Wildberries, określanej mianem „rosyjskiego Amazona”. Obiekty znajdują się w Krasnodarze oraz Niewinnomyssku na południu europejskiej części Rosji – poinformowała w środę agencja Reutera, powołując się na władze spółki.

Czarny dym unoszący się nad Moskwą w trakcie pożaru magazynu Wilberries
Na zdjęciu czarny dym unoszący się nad Moskwą w trakcie pożaru magazynu Wildberries, 18 lipca 2026 r. Fot. Stringer/Anadolu via Getty Images

Z materiałów wideo i zdjęć publikowanych przez świadków w mediach społecznościowych wynika, że w obu lokalizacjach wybuchły rozległe pożary.

Prezeska i współwłaścicielka Wildberries, największej rosyjskiej platformy e-commerce, Tatiana Kim, przekazała, że w wyniku ataków rannych zostało kilka osób.

W tej samej części Rosji celem dronów miało być również miasto Armawir w Kraju Krasnodarskim. Jak podała w środę „Ukrainska Prawda”, po ataku wybuchł pożar w magazynie paliw.

To kolejne uderzenie wymierzone w infrastrukturę logistyczną Wildberries. W sobotę dwa magazyny firmy – w Kotowsku w obwodzie tambowskim oraz w Elektrostali w obwodzie moskiewskim – zostały trafione podczas nalotu dronów. Według wcześniejszych doniesień zginęło wówczas osiem osób, a ponad 60 zostało rannych.

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Źródło: PAP

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