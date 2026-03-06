Kategorie artykułu: Biznes Świat
Zbrojeniowa CSG rozrasta się. Przejęcie na Węgrzech, inwestycje na Słowacji...
Czeski gigant obronny wchodzi do kolejnego kraju – tym razem na Węgry. Będzie tam produkował samochody Tatra wyposażone w systemy Himars. Wspólnie z Francuzami chce też postawić na Słowacji nową fabrykę amunicji. To segment produkcji, który – wobec wciąż rosnącego popytu – Czechoslovak Group zamierza szczególnie szybko rozwijać.
Czechoslovak Group (CSG) to dziś największa firma branży zbrojeniowej w naszej części Europy. Fot. Richard Mundl
Z tego artykułu dowiesz się…
- Kto kupi wojskowe samochody Tatra, które CSG będzie produkować w węgierskiej firmie Rába.
- Ile ma kosztować budowa nowej fabryki amunicji, którą CSG wspólnie z Francuzami chce postawić na Słowacji.
- Jakie znaczenie ma produkcja amunicji w portfolio spółek należących do CSG.