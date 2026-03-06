Zbrojeniowa CSG rozrasta się. Przejęcie na Węgrzech, inwestycje na Słowacji...

Kontrolowana przez Michala Strnada zbrojeniowa Czechoslovak Group (CSG) nie zwalnia tempa i konsekwentnie powiększa swoje imperium. Największy dziś koncern obronny w Europie Środkowej na początku tygodnia przejął 49 proc. udziałów w działającej w sektorze kosmiczno-obronnym węgierskiej spółce 4iG Space & Defence Technologies. Dotychczas CSG nie miała w tym kraju żadnej firmy produkcyjnej.

Transakcja daje Czechom wpływ na działalność Rába Járműipari Holding, producenta ciężkich pojazdów użytkowych i komponentów do nich. CSG będzie miała 37 proc. udziałów tej firmy.

Pierwsza placówka nad Balatonem

„Stawiamy na rozwój mocy wytwórczych i zdolność szybkiego zwiększania produkcji w kluczowych segmentach – od technologii lądowej, przez amunicję, po złożone systemy. Chcemy nasze doświadczenie przenieść również na Węgry. W połączeniu z tradycją przemysłową firmy Rába i strategicznym zapleczem grupy 4iG możemy znacząco wzmocnić moce produkcyjne, poziom technologiczny i potencjał eksportowy węgierskiego i europejskiego przemysłu obronnego” – mówi cytowany w komunikacie CSG jej prezes Michal Strnad.

Licząca 130 lat Rába to kolejny wytwórca samochodów, który dołącza do szerokiego portfela CSG. W czeskiej grupie od lat jest już bowiem Tatra Trucks, jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek ciężarówek w regionie. I to właśnie pojazdy Tatry mają teraz powstawać w węgierskim mieście Győr. Jak zapowiada cytowany przez Český rozhlas prezes Tatra Trucks Kristijan Fiket, pierwsze egzemplarze zjadą z linii produkcyjnych zakładów Rába jeszcze w tym roku.

Tatry dla Węgrów i Azjatów

W grę wchodzi produkcja średnich pojazdów wojskowych przeznaczonych na eksport do Azji Południowo-Wschodniej. Wartość całego projektu sięga 1 mld euro (blisko 4,3 mld zł). Równolegle podpisano też umowę na dostawę 2 tys. samochodów dla armii węgierskiej. Umowa pomiędzy 4iG, firmą Rába a amerykańskim producentem broni Lockheed Martin zakłada, że na tych pojazdach będą montowane systemy Himars.

Skala działalności Tatry systematycznie rośnie. W 2025 r. spółka wyprodukowała niemal 1,35 tys. pojazdów, czyli o 19 proc. więcej niż rok wcześniej.

Wykres interaktywny Wykres interaktywny Pełny ekran

Koncern Michala Strnada inwestuje również na Słowacji. Chodzi o wspólne przedsięwzięcie ZVS Holding – spółki należącej po połowie do CSG i słowackiego państwa – oraz francuskiej firmy Eurenco. Partnerzy planują budowę fabryki ładunków do amunicji artyleryjskiej – informuje dziennik Hospodářské noviny. Kontrakt o wartości 300 mln euro (1,28 mld zł) podpisano w środę w obecności słowackiego ministra obrony Roberta Kaliňáka.

Wielki popyt na amunicję

Zakład, który stanie w miejscowości Strážské we wschodniej Słowacji i zatrudni 300 osób, ma rozpocząć produkcję w 2028 r. Będzie wytwarzał setki tysięcy ładunków rocznie. Jak mówi Jakub Krchňavý, szef ZVS Holding, będzie to czwarta co do wielkości tego typu fabryka w Europie.

Thierry Francou, prezes Eurenco, podkreśla, że inwestycja znacząco zwiększy niezależność Europy w produkcji pocisków artyleryjskich. Popyt na nie rośnie systematycznie od 2022 r., czyli od początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie.

Amunicja staje się jedną z kluczowych specjalności CSG. Pod koniec lutego należąca do koncernu firma Excalibur International podpisała kolejną dużą umowę na tego typu dostawy. Kontrahentem jest ministerstwo obrony jednego z zachodnioeuropejskich państw NATO, którego nazwy nie ujawniono. Chodzi o dostawy „dziesiątek tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej i moździerzowej” o wartości setek milionów euro.

Produkcją zajmą się spółki zależne CSG, m.in. Fábrica de Municiones de Granada w Hiszpanii oraz słowackie VOP Nováky i ZVS Holding. CSG informuje, że umowę zawarto w przyspieszonym trybie, ponieważ zamawiającemu zależało na szybkim uzupełnieniu zapasów.

Wykres interaktywny Wykres interaktywny Pełny ekran

Wykres interaktywny Wykres interaktywny Pełny ekran

Warto wiedzieć Zmiany w indeksie Stoxx Europe 600 CSG to jeden z podmiotów, który 20 marca wejdzie w skład indeksu Stoxx Europe 600. Inne to Benefit, ING, Tauron i Żabka. Zdaniem analityków można się w związku z tym spodziewać zwiększonego zainteresowania akcjami tych spółek. W przypadku CSG zwiększony popyt może sięgać około 35 mln euro. xyz.pl