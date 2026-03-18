Zielona cisza gorsza od greenwashingu? „Firmy wolą milczeć, bo boją się kar”
Przedsiębiorcy, marketingowcy, samorządowcy i przedstawiciele administracji rządowej mają twardy orzech do zgryzienia. Prawo konsumenckie będzie zaostrzone, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów już zapowiada kontrole i kary za greenwashing. Co z zieloną transformacją? Biznes w obawie przed karami coraz częściej wybiera milczenie.
18.03.2026, 04:30
Jeszcze kilka lat temu biznes dużo chętniej, często bezpodstawnie, chwalił się działaniami na rzecz środowiska. Firmom wielokrotnie oberwało się za greenwashing, czego konsekwencją nie była jednak oczekiwana zmiana komunikacji, lecz jej całkowity brak.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy zaostrzenie przepisów przeciwko greenwashingowi przyniesie więcej korzyści, czy „skutków ubocznych”.
- Jak nowe regulacje wpływają na komunikację firm i konkurencyjność rynku.
- Czy ograniczenie greenwashingu wspiera, czy hamuje zieloną transformację.