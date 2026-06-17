Kategoria artykułu: Analizy
Złoto straciło swój blask. Kiedy może go odzyskać?
W pierwszych miesiącach 2026 r. cena złota wzrosła o ponad 25 proc., by po wybuchu konfliktu w Iranie oddać większość zysków. Kurs jest dziś ok. 20 proc. poniżej styczniowego szczytu. Jednocześnie korelacja złota z akcjami wzrosła do wysokiego poziomu, podważając jego status bezpiecznej przystani. Co to oznacza dla inwestorów?
Sztabki złota. Fot. OsakaWayneStugions/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co może stać za zmiennością cen złota w tym roku.
- Które banki centralne najmocniej zwiększyły rezerwy złota w 2026 r., a które je wyprzedawały.
- Jak zmieniło się podejście inwestorów do złota – i czy kruszec wciąż zasługuje na miano bezpiecznej przystani.