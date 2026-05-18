Zmiana na fotelu prezesa w PwC Polska. Firmą pokieruje Przemek Paprotny

Od 1 lipca Przemek Paprotny zostanie prezesem PwC Polska. To kolejne przetasowanie na najwyższych szczeblach zarządczych spółki doradczej, która ma w Polsce ponad 8 tys. pracowników i kolejna zmiana szefa w wielkiej czwórce.

Alan Bartman - autor artykułu - profil
18.05.2026, 04:30
Przemek Paprotny zostanie nowym prezesem PwC Polska, zastępując na tym stanowisku Michała Mastalerza. Fot. materiały prasowe

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Kto zostanie nowym prezesem PwC Polska i jaką rolę pełnił do tej pory w firmie.
  2. Jakie są jego cele.
  3. Jakie zmiany ogłosiła PwC w ostatnim czasie i jaką rolę odegrali w roszadach kadrowych polscy menedżerowie.

W PwC Polska dojdzie do zmiany na najwyższym stanowisku. Nowym prezesem zostanie Przemek Paprotny. Menedżer związany jest z firmą od 19 lat, z czego ponad połowę pełnił rolę partnera.

– Przez ostatnie dwie dekady uczestniczyłem w jednym z najciekawszych od strony biznesowej okresie transformacji gospodarczej w dziejach Polski. Jestem przekonany, że wraz z postępem technologicznym i dalszym rozwojem gospodarki dużą rolę do odegrania mają firmy usług profesjonalnych oferujące audyt, doradztwo prawno-podatkowe i doradztwo biznesowe – mówi cytowany w komunikacie prasowym Przemek Paprotny.

Dodaje, że jego celem po objęciu sterów w firmie będzie wzmocnienie pozycji rynkowej PwC w Polsce oraz realizacja kluczowych inwestycji zakładających rozwój usług związanych m.in. z technologią, transformacją biznesową oraz managed services.

Dotychczas Przemek Paprotny zajmował się w PwC współpracą z bankami, ubezpieczycielami oraz branżą asset management, czyli firmami zarządzającymi portfelami inwestycyjnymi. Menedżer wspierał klientów m.in. w realizacji projektów strategicznych, transakcyjnych, transformacji biznesowych oraz we wdrażaniu wymogów regulacyjnych.

Zmiany na najwyższych szczeblach w PwC

Kadencja nowego prezesa rozpocznie się 1 lipca 2026 r. Paprotny zastąpi na stanowisku Michała Mastalerza, który piastował je od 1 stycznia 2023 r. W komunikacie firmy Michał Mastalerz powiedział, że jego następca to lider z dużą energią i wyczuciem rynku oraz potrzeb klientów.

– Mamy naprawdę solidne podstawy, by kontynuować dynamiczny rozwój firmy. W ostatnich latach zbudowaliśmy je zarówno w naszych kluczowych obszarach – audycie, doradztwie podatkowym i transakcjach, jak i w nowych kompetencjach technologicznych, dzięki czemu dziś jesteśmy w stanie prowadzić duże projekty transformacyjne, łącząc szerokie kompetencje naszych zespołów. Mamy w firmie znakomity zespół umiejący ze sobą świetnie współpracować – jestem pewien, że Przemek dobrze nim pokieruje – powiedział Michał Mastalerz.

Według naszych informacji Michał Mastalerz odejdzie z firmy, z którą związany jest od 1996 r., by skupić się na prywatnych sprawach.

To niejedyna zmiana w PwC dotycząca polskiego zespołu. Pod koniec 2025 r. firma poinformowała, że stanowisko prezesa oddziału Europy Środkowo-Wschodniej obejmie Agnieszka Gajewska, również partner w spółce. Podobnie jak w przypadku Przemka Paprotnego menedżerka rozpocznie nowe wyzwanie 1 lipca. Zastąpi na stanowisku innego Polaka: Adama Krasonia, który kierował PwC regionem od początku 2023 r. Wcześniej w latach 2014–2022 był prezesem oddziału w naszym kraju.

PwC to międzynarodowe przedsiębiorstwo działające w 149 krajach, świadczące usługi z zakresu doradztwa podatkowego, księgowości i audytu. W Polsce firma obecna jest od 1990 r. Zatrudnia ponad 7 tys. osób i posiada biura m.in. w Gdańsku, Warszawie, Lublinie, Katowicach i Opolu. W ostatnich czterech latach PwC zainwestowało w oddział w Polsce ponad 100 mln dolarów w technologie, nowe usługi i wsparcie talentów. Skala przychodów na naszym rynku zbliżyła się do 2 mld zł rocznie.

Zmiana na szczycie w PwC to kolejny takich ruch w firmach wielkiej czwórki.  Od 1 maja szefem KPMG w Polsce został Andrzej Gałkowski zastępując Stacy Ligas. Pod koniec kwietnia o zmianie szefa poinformowało także EY. Od 1 lipca kierownictwo nad polskim oddziałem firmy przejmie Mateusz Pociask. Dotychczasowy szef: Jacek Kędzior, obejmie stanowisko partnera zarządzającego nowo utworzonego regionu EY Europe Central.

Główne wnioski

  1. Od 1 lipca 2026 r. spółką PwC Polska pokieruje Przemek Paprotny. Menedżer związany jest z firmą od 19 lat, z czego od 10 jako partner. Dotychczas współpracował z bankami, ubezpieczycielami i funduszami zarządzającymi majątkami zamożnych klientów.
  2. Tym samym kierownictwo nad firmą przekaże Michał Mastalerz, którego kadencja trwała od początku 2023 r. Przyznał on, że jego następca ma duże szanse kontynuować dynamiczny rozwój PwC na naszym rynku.
  3. To kolejna zmiana na najwyższych szczeblach z udziałem polskich menedżerów. Pod koniec 2025 r. PwC poinformowało, że prezesem na Europę Środkowo-Wschodnią zostanie Agnieszka Gajewska, która zastąpi na tym stanowisku Adama Krasonia.