Zmiana na fotelu prezesa w PwC Polska. Firmą pokieruje Przemek Paprotny

W PwC Polska dojdzie do zmiany na najwyższym stanowisku. Nowym prezesem zostanie Przemek Paprotny. Menedżer związany jest z firmą od 19 lat, z czego ponad połowę pełnił rolę partnera.

– Przez ostatnie dwie dekady uczestniczyłem w jednym z najciekawszych od strony biznesowej okresie transformacji gospodarczej w dziejach Polski. Jestem przekonany, że wraz z postępem technologicznym i dalszym rozwojem gospodarki dużą rolę do odegrania mają firmy usług profesjonalnych oferujące audyt, doradztwo prawno-podatkowe i doradztwo biznesowe – mówi cytowany w komunikacie prasowym Przemek Paprotny.

Dodaje, że jego celem po objęciu sterów w firmie będzie wzmocnienie pozycji rynkowej PwC w Polsce oraz realizacja kluczowych inwestycji zakładających rozwój usług związanych m.in. z technologią, transformacją biznesową oraz managed services.

Dotychczas Przemek Paprotny zajmował się w PwC współpracą z bankami, ubezpieczycielami oraz branżą asset management, czyli firmami zarządzającymi portfelami inwestycyjnymi. Menedżer wspierał klientów m.in. w realizacji projektów strategicznych, transakcyjnych, transformacji biznesowych oraz we wdrażaniu wymogów regulacyjnych.

Zmiany na najwyższych szczeblach w PwC

Kadencja nowego prezesa rozpocznie się 1 lipca 2026 r. Paprotny zastąpi na stanowisku Michała Mastalerza, który piastował je od 1 stycznia 2023 r. W komunikacie firmy Michał Mastalerz powiedział, że jego następca to lider z dużą energią i wyczuciem rynku oraz potrzeb klientów.

– Mamy naprawdę solidne podstawy, by kontynuować dynamiczny rozwój firmy. W ostatnich latach zbudowaliśmy je zarówno w naszych kluczowych obszarach – audycie, doradztwie podatkowym i transakcjach, jak i w nowych kompetencjach technologicznych, dzięki czemu dziś jesteśmy w stanie prowadzić duże projekty transformacyjne, łącząc szerokie kompetencje naszych zespołów. Mamy w firmie znakomity zespół umiejący ze sobą świetnie współpracować – jestem pewien, że Przemek dobrze nim pokieruje – powiedział Michał Mastalerz.

Według naszych informacji Michał Mastalerz odejdzie z firmy, z którą związany jest od 1996 r., by skupić się na prywatnych sprawach.

To niejedyna zmiana w PwC dotycząca polskiego zespołu. Pod koniec 2025 r. firma poinformowała, że stanowisko prezesa oddziału Europy Środkowo-Wschodniej obejmie Agnieszka Gajewska, również partner w spółce. Podobnie jak w przypadku Przemka Paprotnego menedżerka rozpocznie nowe wyzwanie 1 lipca. Zastąpi na stanowisku innego Polaka: Adama Krasonia, który kierował PwC regionem od początku 2023 r. Wcześniej w latach 2014–2022 był prezesem oddziału w naszym kraju.

PwC to międzynarodowe przedsiębiorstwo działające w 149 krajach, świadczące usługi z zakresu doradztwa podatkowego, księgowości i audytu. W Polsce firma obecna jest od 1990 r. Zatrudnia ponad 7 tys. osób i posiada biura m.in. w Gdańsku, Warszawie, Lublinie, Katowicach i Opolu. W ostatnich czterech latach PwC zainwestowało w oddział w Polsce ponad 100 mln dolarów w technologie, nowe usługi i wsparcie talentów. Skala przychodów na naszym rynku zbliżyła się do 2 mld zł rocznie.

Zmiana na szczycie w PwC to kolejny takich ruch w firmach wielkiej czwórki. Od 1 maja szefem KPMG w Polsce został Andrzej Gałkowski zastępując Stacy Ligas. Pod koniec kwietnia o zmianie szefa poinformowało także EY. Od 1 lipca kierownictwo nad polskim oddziałem firmy przejmie Mateusz Pociask. Dotychczasowy szef: Jacek Kędzior, obejmie stanowisko partnera zarządzającego nowo utworzonego regionu EY Europe Central.