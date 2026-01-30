Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Zmiany w KGHM. Były wiceminister wyprzedził spółkę z informacją
O piątkowych zmianach w zarządzie KGHM-u jako pierwsza nie poinformowała spółka. Zrobił to polityk partii rządzącej, były wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki. Choć Komisja Nadzoru Finansowego nie widzi podstaw, by wyciągać wobec niego konsekwencje, to jednak zachowanie polityka budzi spore wątpliwości. – Powinien być świadom, że dopóki taka informacja nie jest podana publicznie, jest informacją poufną i może mieć wpływ na kurs akcji spółki, co jest bardzo ważne – nie kryje zdziwienia Michał Masłowski, wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
Ujawnienie przez Robert Kropiwnickiego informacji o zmianach w zarządzie KGHM-u przed samą spółką budzi wątpliwości. Fot. PAP/Albert Zawada
Z tego artykułu dowiesz się…
- Do jakich zmian doszło w KGHM-ie.
- Jak zachował się poseł Robert Kropiwnicki.
- Jakie są konsekwencje jego zachowania.