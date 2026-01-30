Zmiany w KGHM. Były wiceminister wyprzedził spółkę z informacją

Informację o odwołaniu prezesa Andrzeja Szydło oraz wiceprezesa Piotra Stryczka jako pierwszy podał Robert Kropiwnicki. To poseł Koalicji Obywatelskiej z Dolnego Śląska. Do listopada 2025 r. Kropiwnicki był wiceszefem Ministerstwa Aktywów Państwowych. Polityk o zmianach w spółce napisał na platformie X o godz. 9:47. Skrytykował decyzję rady nadzorczej. Stwierdził, że Andrzej Szydło „wyciągnął firmę z dołka” dodając m.in., że rozpoczął on budowę trzech nowych szybów, a za jego rządów spółka została rekordowo wyceniona na ok. 70 mld zł.

Dzisiaj Rada Nadzorcza KGHM odwołała Prezesa Andrzeja Szydlo i wiceprezesa Piotra Stryczka, to zła i niezrozumiała decyzja, ludzi świeżo powołanych do rady. To bardzo zła wiadomość dla firmy i regionu. Przypomnę, że A. Szydlo wyciągnął firmę z dołka, rozpoczął budowę 3 nowych… — Robert Kropiwnicki (@RKropiwnicki) January 30, 2026

Oficjalny komunikat o zmianach w zarządzie KGHM Polska Miedź S.A. pojawił się o 12:11, niemal 2,5 godziny po podaniu tej informacji przez byłego wiceministra. Rada nadzorcza delegowała do czasowego pełnienia obowiązków prezesa spółki Remigiusza Paszkiewicza, członka rady nadzorczej.

Zmiany w radzie nadzorczej KGHM

Nasze źródła w miedziowym koncernie wskazują, że w ostatnim czasie nie doszło do konfliktu między radą nadzorczą i zarządem. Zmiany w zarządzie odbierane są w spółce jako efekt politycznych przetasowań w MAP i w radzie nadzorczej spółki.

Prezes Andrzej Szydło uznawany był za człowieka byłego wiceministra aktywów państwowych Roberta Kropiwnickiego. Po zmianach w kierownictwie Ministerstwa Aktywów Państwowych ruszyła miotła w zarządach niektórych spółek Skarbu Państwa. Najpierw, 20 stycznia, nadzwyczajne walne zgromadzenie KGHM odwołało czterech członków rady nadzorczej. W ich miejsce powołało cztery nowe osoby wskazane przez Skarb Państwa. Wśród nowych członków rady znalazł się m.in. Remigiusz Paszkiewicz.

W firmie spodziewano się zmian w zarządzie

Jak wynika z naszych informacji, od tego czasu zarząd spółki spodziewał się dalszych zmian. I tak się stało – już 30 stycznia nowa rada nadzorcza odwołała prezesa Andrzeja Szydłę i wiceprezesa Piotra Stryczka.

– Bez niespodzianki. Nie widzę merytorycznych powodów odwołania prezesa, ale takiego właśnie scenariusza spodziewaliśmy się od tygodnia – mówi jedno z naszych źródeł w KGHM.

Andrzej Szydło związany był z KGHM od początku swojej kariery zawodowej. Z miedziowym koncernem rozstał się w 2017 r., by powrócił do niej jako prezes w 2024 r. W międzyczasie m.in. zasiadał w zarządzie Hyundai Engineering Poland. Jego prezesura była dobrze oceniana przez giełdowych analityków.

Z naszych informacji wynika, że oddelegowany do tymczasowego kierowania spółką Remigiusz Paszkiewicz może zostać prezesem miedziowego giganta.

Informacja poufna?

Wątpliwości budzi zachowanie posła Roberta Kropiwnickiego. Dopóki informacja o zmianach w spółce nie znalazła się w Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) była to informacja poufna. Spółka giełdowa, jaką jest KGHM, musi natychmiast upublicznić informację o zmianach w zarządzie poprzez ESPI zarządzany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Za ujawnienie informacji poufnej mogą grozić konsekwencje administracyjne oraz karne.

Ministerstwo Aktywów Państwowych nie komentuje trybu ujawniania tej informacji przez swojego byłego wiceministra. Resort odsyła do KNF-u.

Zapytaliśmy KNF o reakcję na ruch posła KO. Urząd nie widzi podstaw do podejmowania działań wobec polityka.

Jacek Barszczewski, dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej KNF, tłumaczy, że spółka jako podstawę prawną publikacji bieżącego raportu wskazała art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej (informacje bieżące i okresowe). Jako szczegółową podstawę prawną wskazała paragraf 5 pkt 5 i 6 rozporządzenia ministra finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, dotyczących odwołania i powołania członków zarządu emitenta.

Przedstawiciel KNF dodaje, że art. 10 rozporządzenia MAR (Market Abuse Regulation) odnosi się do bezprawnego ujawnienia informacji poufnych, a nie do informacji bieżących.

– Spółka nie zakwalifikowała przekazanych informacji jako informacji poufnej – wskazuje Jacek Barszczewski.

KNF analizuje komunikaty publikowane przez emitentów, a w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków informacyjnych, jest uprawniona do podejmowania czynności nadzorczych, w tym m.in. do żądania od emitentów stosownych wyjaśnień oraz dokumentów.

„Ujawnianie informacji poufnej jest nieporozumieniem”

Zachowanie posła KO budzi jednak obawy i wątpliwości obserwatorów. Zdziwienia nie kryje Michał Masłowski, wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Jego zdaniem sytuacja, w której były wiceminister aktywów jako pierwszy informuje o zmianach w spółce, jest kuriozalna.

– Rozumiem, że politycy mogą wiedzieć więcej, jeżeli chodzi o zmiany w spółkach, jednak ujawnianie informacji poufnej jest nieporozumieniem. Po stronie posła widać kompletne niezrozumienie mechanizmów, którymi rządzi się spółka publiczna. Powinien być świadom, że dopóki taka informacja nie jest podana publicznie, jest informacją poufną i może mieć wpływ na kurs akcji spółki, co jest bardzo ważne. Mam dobre zdanie o dziale relacji inwestorskich spółki. Wątpię, aby stamtąd wyciekła informacja. Choć oczywiście 2,5 godziny to bardzo długi czas na sporządzanie raportu bieżącego. Nie zwalnia to jednak posła Kropiwnickiego z odpowiedzialności – komentuje Michał Masłowski.

Wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych nie sądzi, by ujawnienie tej informacji przez posła kilka godzin przed komunikatem ze spółki odbiło się na niej negatywnie. Szkody mogą być jednak inne.

– Rynek jest przyzwyczajony, że kurs KGHM-u zachowuje się jak kurs miedzi w dłuższym terminie. Bierze też poprawkę na fakt, że KGHM jest spółką, na którą wpływ jest polityczny. Odbyła się wielka szkoda dla corporate governance (z ang. ład korporacyjny). Dużo mówi się o potrzebie przestrzegania ładu korporacyjnego w spółkach. Mówi się o słabościach polskiego rynku kapitałowego i wpływie polityków na ten rynek. Wskazują na to inwestorzy. Ucierpi ich zaufanie do rynku kapitałowego. To rola nie tylko ministra aktywów państwowych, ale też innych polityków, którzy najwyraźniej nie znają mechanizmów rynkowych – mówi Michał Masłowski.

Poseł Robert Kropiwnicki nie odpowiedział na kilkukrotne próby kontaktu. Jeżeli odniesie się do sprawy, zamieścimy jego stanowisko.

Nie pierwszy raz

To nie pierwsza sytuacja, w której polityk informuje publicznie o zmianach we władzach spółki przed oficjalnym komunikatem.

Premier Donald Tusk za swoich poprzednich rządów w 2013 r. ujawnił w ten sposób decyzję o odwołaniu Grażyny Piotrowskiej-Oliwy ze stanowiska prezeski PGNiG. Premierowi groziła kara dwóch lat więzienia oraz 3 mln zł grzywny. Postępowanie w tej sprawie prowadziła KNF.

Premier jednak nie poniósł konsekwencji. KNF uznała wtedy, że większą winę poniosła PGNiG zwlekając z podaniem informacji o dymisji szefowej.