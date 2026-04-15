Zmiany w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Członek zarządu odchodzi

Z funkcją członka zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej ma się rozstać Marcin Idzik. Informację tę potwierdzono w dwóch niezależnych źródłach. Stanowisko zajmował od 9 kwietnia 2024 r. Sam zainteresowany nie komentuje sprawy.

Według ustaleń XYZ decyzja została ogłoszona władzom spółek grupy przez prezesa Adama Leszkiewicza. Oficjalnie Idzik ma odchodzić z przyczyn osobistych, a decyzja ma mieć charakter indywidualny.

– Widocznie znalazł lepszą ofertę. Nic merytorycznego – mówi osoba związana ze spółką.

Nieoficjalnie pojawiają się jednak sygnały o narastających napięciach wewnątrz grupy oraz sporach kompetencyjnych. Wskazuje się również na możliwość kolejnych zmian personalnych w zarządzie. W przypadku PGZ tego typu przetasowania często pociągają za sobą głębsze roszady kadrowe, co negatywnie wpływa na stabilność organizacji.

Odejście Idzika może mieć także konsekwencje operacyjne. Był on odpowiedzialny za obszar sprzedaży, a jego rezygnacja następuje w trakcie negocjacji ważnych umów, w tym związanych z mechanizmem SAFE. To potencjalny czynnik ryzyka dla bieżących projektów.

Będą dalsze przetasowania?

Struktura PGZ oparta jest na podziale na domeny. Marcin Idzik odpowiadał wcześniej za obszar pancerny, jednak nadzór nad nim został mu odebrany. W ostatnim okresie zajmował się marketingiem, sprzedażą i finansami.

Pozostałe kluczowe obszary pozostają w rękach innych członków zarządu – domenę lądową, amunicyjną, artyleryjską i obrony przeciwlotniczej nadzoruje Arkadiusz Bąk, a domenę morską Jan Grabowski.

Według informacji z rynku w najbliższych tygodniach możliwe są kolejne zmiany personalne. Trwający sezon walnych zgromadzeń i konkursów w spółkach sprzyja decyzjom kadrowym, które – jak wskazują rozmówcy – mogą mieć charakter szeroki i częściowo nieprzewidywalny.

Kłopoty ze związkami

Potencjalne przetasowania zbiegają się z rosnącym napięciem wśród związków zawodowych. Dotyczy to m.in. Fabryki Broni „Łucznik” – Radom, gdzie pojawiają się zastrzeżenia dotyczące skali zamówień na karabinki Grot dla polskich służb.

W ostatnich dniach doszło również do zmiany w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych, z którymi po 12 latach rozstała się prezes Elżbieta Wawrzynkiewicz. Spółkę czeka fuzja z H. Cegielski – Poznań, który od dłuższego czasu zmaga się z problemami rentowności.

Lista wyzwań jest dłuższa. Media informowały o karach umownych za niewywiązywanie się z kontraktów, a jednocześnie grupa prowadzi intensywne inwestycje – m.in. w Wojskowych Zakładach Elektronicznych w Zielonce. Trudna pozostaje także sytuacja Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego Kalisz, a szczególne ryzyko wiązane jest z działalnością zakładów w Jelczu.

A przecież trwają forsowne inwestycje, jak choćby opisywana niedawno przez XYZ duża inwestycja we wspomnianych Wojskowych Zakładach Elektronicznych w Zielonce.