Znów się toczy gra o Falklandy. Jak Pentagon ożywił stary konflikt

Spór o Falklandy powrócił do międzynarodowej debaty nie za sprawą nowych manewrów wojskowych na południowym Atlantyku, lecz wskutek przecieku z Pentagonu. Doniesienia na temat ujawnionej korespondencji sprawiły, że ten pozornie uśpiony konflikt nieoczekiwanie odżył, stając się palącym problemem w relacjach dyplomatycznych między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią. W jednym z opublikowanych e-maili Pentagonu rozważano sposoby nacisku na sojuszników z NATO w związku z ich niezadowalającym zaangażowaniem w amerykańskie działania zbrojne wobec Iranu.

Wśród rozważanych scenariuszy pojawiła się rewizja stanowiska Waszyngtonu wobec brytyjskich roszczeń do Falklandów, nazywanych przez Argentynę Malwinami. Informacje te natychmiast uderzyły w czuły punkt. Wielka Brytania, jako państwo od dawna sprawujące kontrolę nad archipelagiem, uważa kwestię jego suwerenności za rozstrzygniętą. Z kolei Argentyna nie ustaje w swoich roszczeniach. Władze w Buenos Aires traktują wyspy jako terytorium odziedziczone po uzyskaniu niepodległości od Hiszpanii, które następnie zostało zagarnięte przez Brytyjczyków w 1833 roku.

Sam przeciek nie oznacza jeszcze oficjalnej zmiany kursu w polityce Stanów Zjednoczonych. Niemal natychmiast po ujawnieniu przecieku Departament Stanu zapewnił o dalszej neutralności USA w tej sprawie. Waszyngton de facto uznaje brytyjską administrację nad archipelagiem, ale nie zajmuje ostatecznego stanowiska w kwestii jego przynależności państwowej. Mimo to polityczne skutki zajścia były natychmiastowe. Rząd w Buenos Aires ponownie wezwał do podjęcia negocjacji w sprawie przyszłości Falklandów. Prezydent Javier Milei porzucił dotychczasową ostrożniejszą postawę i wyraźnie zaostrzył retorykę. W odpowiedzi Downing Street po raz kolejny oznajmiło, że wyspy należą do Wielkiej Brytanii, a u podstaw brytyjskiego stanowiska leży prawo mieszkańców archipelagu do samostanowienia.

Margaret Thatcher i spektakularna akcja odbicia wysp

U podstaw sporu leżą dwie przeciwstawne narracje historyczne, które ukształtowały się w XIX i XX w. Ze względu na brak rdzennej ludności Falklandy już od XVIII w. stały się celem kolonizacji i przedmiotem rywalizacji między europejskimi mocarstwami. W 1764 roku Francja założyła pierwszą osadę na Falklandzie Wschodnim, zaś rok później Wielka Brytania ogłosiła przejęcie Falklandu Zachodniego. Wkrótce potem Hiszpania zajęła francuską część, przemianowując ją na Puerto de la Soledad.

Argentyna argumentuje, że po uzyskaniu niepodległości od Hiszpanii odziedziczyła prawa do archipelagu, a w latach dwudziestych XIX w. sprawowała tam faktyczną władzę państwową. Z kolei Wielka Brytania utrzymuje, że nigdy nie zrzekła się swoich praw, nawet po opuszczeniu własnej osady w 1774 roku. Londyn podkreśla ponadto, że niemal nieprzerwanie zarządza wyspami od 1833 roku. To właśnie ta data stanowi do dziś główną oś konfliktu.

Władze w Buenos Aires traktują ówczesne działania Brytyjczyków jako nielegalną okupację, która skutkowała usunięciem prawowitej administracji argentyńskiej. Stanowisko Londynu oraz samych mieszkańców Falklandów jest odmienne. Zgodnie z nim Royal Navy zlikwidowała jedynie argentyński garnizon wojskowy, ale cywilom pozwoliła zostać.

W 1965 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ oficjalnie uznało istnienie sporu o suwerenność. Zalecono wówczas obu państwom rozpoczęcie negocjacji w celu wypracowania pokojowego rozwiązania. Tym samym problem ten na stałe wpisano w ramy oenzetowskiego procesu dekolonizacji.

Konflikt dyplomatyczny przerodził się w otwartą wojnę 2 kwietnia 1982 roku, gdy argentyńska junta wojskowa pod wodzą generała Leopolda Galtieriego dokonała inwazji na wyspy. Atak poprzedziły lata bezowocnych negocjacji oraz rosnące napięcie wokół Georgii Południowej, brytyjskiej wyspy oddalonej o około 1500 kilometrów na zachód od Falklandów.

Decyzja o zbrojnym uderzeniu wynikała w równym stopniu z kwestii roszczeń terytorialnych, co z bieżącej polityki krajowej. Wojskowy rząd Argentyny mierzył się w tym czasie z kryzysem gospodarczym, gwałtownym spadkiem poparcia oraz ostrą krytyką brutalnych represji politycznych. Zwycięstwo i „odzyskanie” Malwinów miało pomóc w zjednoczeniu narodu wokół władzy.

W odpowiedzi Wielka Brytania pod przywództwem premier Margaret Thatcher wysłała na południowy Atlantyk potężną grupę uderzeniową. Po opanowaniu przez Argentynę Falklandów i Georgii Południowej siły brytyjskie rozpoczęły kontrofensywę. Pod koniec kwietnia odzyskały Georgię Południową, a 21 maja wylądowały w zatoce San Carlos, skąd zbrojnie przebiły się w stronę stolicy archipelagu, Stanley.

Argentyńskie wojska stacjonujące na wyspach ostatecznie skapitulowały 14 czerwca 1982 roku. Zakończyło to trwającą 74 dni niewypowiedzianą wojnę, która pociągnęła za sobą dość dotkliwe straty w ludziach. W konflikcie zginęło 649 argentyńskich żołnierzy, 255 brytyjskich wojskowych oraz troje cywilnych mieszkańców Falklandów. Działania zbrojne przywróciły brytyjską kontrolę nad archipelagiem, ale nie zamknęły samego sporu o suwerenność.

W Argentynie militarna porażka stała się ostatecznym ciosem dla junty, co w 1983 roku utorowało drogę do przywrócenia demokratycznych rządów w tym kraju. W Wielkiej Brytanii wygrana wojna znacząco wzmocniła pozycję polityczną Margaret Thatcher. Ugruntowała również przekonanie, że wszelkie przyszłe decyzje w sprawie wysp muszą bezwzględnie odzwierciedlać wolę ich mieszkańców.

Tylko trzy głosy za powrotem do Argentyny

Z perspektywy Londynu najlepszym dowodem na to, czego pragną sami wyspiarze, są wyniki referendum z 2013 roku. Przeprowadziły je władze Falklandów w odpowiedzi na rosnące naciski ze strony Argentyny, domagającej się powrotu do stołu negocjacyjnego. Wyborców zapytano, czy chcą, aby archipelag zachował status brytyjskiego terytorium zamorskiego. Wynik nie pozostawił żadnych złudzeń. Aż 1513 osób zagłosowało za, a zaledwie trzy były przeciw.

Frekwencja wyniosła 92 proc. spośród 1653 uprawnionych do głosowania. Międzynarodowi obserwatorzy uznali ten plebiscyt za wolny i uczciwy. Jego rezultat jedynie przypieczętował to, co w lokalnej polityce było oczywiste od dawna. Zdecydowana większość mieszkańców Falklandów pragnie pozostać pod panowaniem brytyjskiej korony. Chcą zachować jedynie swoją autonomię wewnętrzną, pozostawiając kwestie obrony i polityki zagranicznej w rękach Londynu.

Populacja archipelagu jest stosunkowo niewielka. Liczy około 3660 osób i posiada własne, wyłaniane w wyborach powszechnych Zgromadzenie Ustawodawcze. Choć większość wyspiarzy ma brytyjskie korzenie, lokalną społeczność tworzą również przybysze ze Świętej Heleny, Chile, Filipin i wielu innych zakątków świata.

Podpierając się wynikami referendum, Londyn przekonuje, że kwestia suwerenności wysp nie może być przedmiotem negocjacji wbrew woli mieszkańców Falklandów. Argentyna całkowicie odrzuca taką argumentację. Władze w Buenos Aires twierdzą, że tamtejsza populacja nie jest odrębnym i skolonizowanym narodem, któremu przysługuje prawo decydowania o własnym losie.

Według argentyńskiej narracji to społeczność uformowana dopiero po bezprawnym zagarnięciu wysp przez Wielką Brytanię w 1833 roku. W związku z tym referendum nie zakończyło dyplomatycznego sporu, choć politycznie okazało się oczywiście potężnym atutem dla Brytyjczyków i samych mieszkańców.

Falklandy to także ryby i ropa

Rozmowy o Falklandach nie powinno sprowadzać się wyłącznie do kwestii suwerenności i symboliki narodowej, nawet jeśli to właśnie te tematy dominują w przekazie publicznym. Archipelag ma także istotny potencjał gospodarczy, który kryje się przede wszystkim w otaczających go wodach. Odkąd w latach osiemdziesiątych lokalne władze wyznaczyły strefę ochrony i zarządzania rybołówstwem, sektor ten stał się filarem gospodarczej samowystarczalności wysp. Jak podaje falklandzki rząd, rybołówstwo generuje około 40 proc. tamtejszego PKB, w czym szczególny udział mają połowy kalmarów. Z oficjalnych danych wynika ponadto, że wpływy z licencji oraz rozwój całej branży opierają się głównie na dwóch gatunkach tych głowonogów oraz na antarze.

Oprócz wspomnianych zysków z rybołówstwa na pierwszy plan wysunęła się ostatnio kwestia o wiele bardziej zapalna politycznie, czyli podmorskie złoża ropy naftowej. W grudniu 2025 roku władze Falklandów ogłosiły ostateczne decyzje inwestycyjne dotyczące zagospodarowania pola naftowego Sea Lion, położonego na północ od archipelagu.

Spółka Rockhopper Exploration poinformowała, że w pierwszej fazie projektu zakłada wydobycie rzędu 170 mln baryłek. W szczytowym okresie produkcja ma sięgać około 50 tys. baryłek dziennie, a samo rozpoczęcie eksploatacji surowca zaplanowano na 2028 rok. Argentyna natychmiast potępiła te plany i uznała je za nielegalne czerpanie zysków z zasobów na terytorium spornym. Władze w Buenos Aires ostrzegają, że tego rodzaju jednostronne działania naruszają apele ONZ. Organizacja ta wzywała bowiem do powstrzymania się od jakichkolwiek kroków zmieniających status quo do czasu ostatecznego uregulowania całego konfliktu.

Konflikt stary, ale reguły gry nowe

Ostatecznie przeciek z Pentagonu nie naruszył prawnej ani militarnej równowagi na południowym Atlantyku. Ukazał jednak zjawisko o wiele bardziej wymowne z politycznego punktu widzenia. Okazuje się bowiem, że spór, traktowany przez wielu zewnętrznych obserwatorów od 1982 roku jako zamrożony, może posłużyć USA za narzędzie nacisku w zupełnie innej konfrontacji. To właśnie dlatego cały incydent ma tak duże znaczenie. Pokazuje on wyraźnie, że w pewnych kręgach amerykańskiej administracji nawet kwestia suwerenności terytoriów bliskiego sojusznika bywa postrzegana jako karta przetargowa. Wystarczy tylko, że Waszyngton uzna zaangażowanie takiego państwa w realizację amerykańskich priorytetów za niewystarczające.

Dla Wielkiej Brytanii poniesione straty mają przede wszystkim wymiar dyplomatyczny. Nawet czysto hipotetyczna dwuznaczność ze strony Stanów Zjednoczonych burzy przekonanie Londynu, że jego najbliższy sojusznik zawsze będzie traktował status Falklandów jako kwestię nienaruszalną.

Z kolei dla Argentyny wyciek dokumentów stworzył rzadką okazję do ponownego nagłośnienia sprawy archipelagu na arenie międzynarodowej.

Dla samych mieszkańców Falklandów, którzy w referendum z 2013 roku jednoznacznie opowiedzieli się za pozostaniem pod brytyjską jurysdykcją, incydent ten był przypomnieniem, że ich przyszłość wciąż może stanowić przedmiot politycznych rozgrywek toczonych z dala od archipelagu. W tym kontekście spór o Falklandy i Malwiny powrócił na arenę międzynarodową nie dlatego, że zarysowała się realna perspektywa rychłego porozumienia, lecz dlatego, że w świecie coraz bardziej transakcyjnych sojuszy nawet stare i pozornie wygasłe konflikty mogą nagle odzyskać strategiczne znaczenie.