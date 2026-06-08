Kategoria artykułu: Społeczeństwo
Żonglerka liczbami i smutna rzeczywistość. W łączności służb wciąż rządzi chaos
Opisywaliśmy na łamach XYZ niedostatki w łączności między służbami państwowymi. Dziś tamte ustalenia się potwierdzają. Stan łączności radiowej w służbach podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji jest krytyczny.
08.06.2026, 05:00
Co dalej z polską łącznością specjalną? Na zdj. ukraińskie radiostacje, służące do łączności wojskowej . Fot. Olena Znak/Anadolu via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaki jest faktyczny stan łączności radiowej w służbach podległych MSWiA.
- W której formacji sytuacja wygląda najgorzej i gdzie braki są największe.
- Czy sytuacja może szybko się poprawić i od czego należałoby zacząć nadrabianie zaległości.