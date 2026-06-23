Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Zwrot w InterRisk. Prezes chce, by połowa składki pochodziła z ubezpieczeń komunikacyjnych (WYWIAD)
InterRisk idzie po 2,5 mld zł składek w 2028 r. Prezes Piotr Narloch stawia na trzy motory wzrostu: dwucyfrowe tempo w ubezpieczeniach dla firm, mocny akcent na polisy zdrowotne oraz strategiczny powrót do segmentu OC/AC. W wywiadzie dla XYZ tłumaczy, jak pogodzić skalę z rentownością.
23.06.2026, 05:30
Piotr Narloch, prezes InterRisk, wierzy, że nadchodzi koniec ery tanich polis OC i AC w Polsce. Punktuje brak symetrii na rynku, gdzie składki stoją w miejscu od 2022 r., podczas gdy koszty likwidacji szkód poszybowały w górę. Fot. InterRisk
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