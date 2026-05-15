10 najlepszych lokat półrocznych. Ranking XYZ (maj 2026 r.)

Trend lekko się odwrócił. Po trudnym poprzednim miesiącu, w którym banki usuwały oferty albo pogarszały ich warunki, pozytywnym scenariuszem byłby już brak zmian. Tymczasem oprocentowanie części lokat półrocznych wzrosło. Pojawiło się też kilka nowych, atrakcyjnych propozycji. Łatwiej więc znaleźć ciekawą ofertę.

Podjęliśmy się tego zadania. Przejrzeliśmy oferty wszystkich banków w Polsce i wyróżniliśmy najlepsze półroczne lokaty. Zwróciliśmy uwagę nie tylko na oprocentowanie, lecz także na warunki dodatkowe, które tylko pozornie są błahe: limity wpłat, konieczność posiadania konta osobistego oraz wymóg regularnych płatności kartą. Oto ranking XYZ.

1. Nest Bank – Nest Lokata Witaj – 6,6 proc.

To wielomiesięczny lider naszego rankingu – przede wszystkim ze względu na najwyższe oprocentowanie na rynku. Lokata Nest Banku jest dostępna w oddziale, przez internet oraz w aplikacji mobilnej. Oferta jest skierowana wyłącznie do nowych klientów. Minimalna wpłata wynosi 1 tys. zł, a maksymalna – 25 tys. zł. Trzeba jednak pamiętać, że aby uzyskać i utrzymać stawkę 6,6 proc., w każdym miesiącu trwania lokaty należy wpłacić na konto co najmniej 2 tys. zł i wykonać trzy transakcje kartą. W przeciwnym razie oprocentowanie spada do 0,5 proc.

2. Velo Bank – VeloLokata dla Aktywnych – 6 proc.

To propozycja dla nowych klientów VeloBanku, którzy po założeniu konta przez pół roku będą co miesiąc wpłacać na rachunek osobisty co najmniej 2 tys. zł. Dotychczasowi klienci mogą skorzystać z tej oferty tylko wtedy, gdy przez ostatnie trzy lata nie korzystali z produktów oszczędnościowych banku. Każdy klient może założyć wyłącznie jedną VeloLokatę – mobilnie lub online. Maksymalna kwota wpłaty wynosi 50 tys. zł.

3. Volkswagen Bank – Lokata Bezwarunkowa – 4,5 proc.

To zupełnie nowa propozycja niemieckiej instytucji. Zgodnie z nazwą wyróżnia się prostymi zasadami. Lokatę można założyć przez telefon lub online. Wystarczy otworzyć konto osobiste, wpłacić pieniądze – maksymalnie 300 tys. zł – i odebrać je po zakończeniu okresu oszczędzania wraz z odsetkami. Jeżeli klient zerwie lokatę przed terminem, zachowa połowę naliczonych odsetek. Depozyt chroni niemiecki odpowiednik BFG.

4. Bank Nowy – Nowydepozyt Gwarantowany – 4,3 proc.

Lokatę w Banku Nowym można założyć po otwarciu rachunku depozytowego online i wyrażeniu zgód marketingowych. Oferta jest dostępna wyłącznie dla nowych klientów, choć nie wymaga posiadania konta osobistego. Jedna osoba może założyć cztery lokaty – każdą do 100 tys. zł. W przypadku wcześniejszego zerwania umowy klient traci wszystkie odsetki.

5. Raiffeisen Digital Bank – lokata dla Ciebie dla nowych klientów – 4,2 proc.

Austriacki bank, który działa w Polsce mobilnie, wyraźnie chce przyciągnąć klientów atrakcyjnymi warunkami. Oferuje wysokie oprocentowanie i limit wpłaty sięgający 100 tys. zł. Z propozycji można skorzystać wyłącznie w aplikacji mobilnej, po otwarciu nowego konta osobistego. Trzeba jednak pamiętać, że bank automatycznie nalicza austriacki podatek od zysków kapitałowych. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania, należy pobrać formularz podatkowy ze strony banku, wypełnić go, uzyskać potwierdzenie w polskim urzędzie skarbowym i przesłać dokument mailowo albo listownie na austriacki adres banku. Depozyt chroni austriacki fundusz gwarancyjny.

6. Toyota Bank – Lokata Plus – 4 proc.

Lokatę można założyć online, pod warunkiem posiadania konta osobistego w Toyota Banku. Minimalna wpłata wynosi 2 tys. zł, a maksymalna – 100 tys. zł. Jeden klient może założyć nawet 10 lokat. W przypadku wcześniejszego zerwania umowy zachowuje 10 proc. naliczonych odsetek. Kapitalizacja następuje na koniec okresu.

7. BFF – Lokata Facto – 4 proc.

Lokatę można założyć przez internet, bez konieczności posiadania konta osobistego – wystarczy rachunek techniczny oprocentowany na 0,5 proc. rocznie. Minimalna wpłata wynosi 5 tys. zł, a maksymalna aż 12 mln zł. Depozyty chroni włoski odpowiednik BFG. Odsetki są kapitalizowane na koniec okresu, a zerwanie lokaty oznacza ich utratę.

8. Inbank – Lokata Standardowa – 4 proc.

Lokata przyciąga prostymi zasadami: jest dostępna dla wszystkich klientów i nie wymaga zakładania konta osobistego. Można ją założyć wyłącznie przez internet. Minimalna wpłata wynosi 1 tys. zł, a maksymalna – 50 tys. zł na jedną lokatę. Łącznie klient może zdeponować do 1 mln zł. W przypadku wcześniejszego zerwania umowy traci wszystkie odsetki. Depozyty są objęte ochroną estońskiego funduszu gwarancyjnego.

9. UniCredit – Lokata terminowa – 3,6 proc.

Nowi i dotychczasowi klienci UniCredit mogą założyć lokatę w aplikacji mobilnej. Wystarczy posiadać konto osobiste i wpłacić mniej niż 25 mln zł. Kapitalizacja następuje raz w roku, a wcześniejsze zerwanie lokaty skutkuje utratą odsetek. Oszczędności są chronione przez belgijski fundusz gwarancyjny.

10. Santander Consumer Bank – Lokata Online Nowe Środki – 3,6 proc.

Bank nie wymaga posiadania konta osobistego. Z lokaty można skorzystać przez internet – wystarczy wpłata od 1 tys. zł. Jedynym istotnym warunkiem jest konieczność ulokowania nowych pieniędzy. Maksymalna wpłata wynosi 400 tys. zł. Jeden klient może posiadać tylko jedną lokatę, a jej zerwanie skutkuje utratą odsetek.