Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
10 najlepszych lokat rocznych. Ponad 4 proc. w lipcu 2026 r. (RANKING XYZ)
Lokaty roczne mają teraz najprostsze zasady. Mimo to nie jest łatwo wybrać najlepszą ofertę. Dokonaliśmy przeglądu rynku i wyróżniliśmy najciekawsze propozycje. Zwróciliśmy uwagę nie tylko na oprocentowanie, ale także na pozostałe warunki.
17.07.2026, 04:15
Na lokacie rocznej stawka 4 proc. jest w pełni osiągalna. Fot. Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które lokaty roczne oferują najwyższe oprocentowanie w czerwcu 2026 r.
- Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z poszczególnych ofert lokat rocznych.
- Jakie konsekwencje wiążą się z wcześniejszym zerwaniem lokaty w poszczególnych bankach.