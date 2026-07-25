Kategoria artykułu: Kultura
10 przełomowych filmów, które na zawsze zmieniły historię kina
Niemal każde zestawienie najlepszych filmów wszech czasów zawiera te same tytuły, ale lista przełomowych produkcji wcale nie jest taka oczywista. Oto 10 filmów, które na zawsze zmieniły historię kina.
25.07.2026, 03:00
Wpływ niektórych filmów jest widoczny w kinie pomimo upływu dekad od premiery. Fot. Ken Lund/Wikimedia Commons/CC BY-SA 2.0
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wygląda lista filmów, które na zawsze zmieniły historię kina.
- W jakim roku powstały i kto był ich reżyserem.
- Dlaczego są przełomowe.