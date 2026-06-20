10 książek, które trzeba przeczytać w młodości. Finanse, relacje i klasyka

Przy ambitnym założeniu, że będziemy czytać jedną książkę miesięcznie, w ciągu życia – w zależności od jego długości – uda nam się skończyć kilkaset pozycji. Warto wybrać je mądrze.

Z tego powodu przygotowaliśmy subiektywny przegląd 10 książek, które trzeba przeczytać w młodości. Spokojnie, można sięgać do tych tytułów z opóźnieniem, niezależnie od wieku.

Finanse osobiste

„Finansowy Ninja ” – Michał Szafrański / „Finansowa Forteca” – Marcin Iwuć

Listę otwiera polski akcent. A właściwie dwa, które można potraktować jako uzupełniające się lektury. „Finansowy Ninja” skupia się na oszczędzaniu i gospodarowaniu domowym budżetem, natomiast „Finansowa forteca” to praktyczny i przystępny poradnik dla osób, które chcą zrozumieć świat inwestowania od podstaw.

Alternatywy:

„Inteligentny Inwestor” – Benjamin Graham

„Psychologia pieniędzy” – Morgan Housel

Psychologia i rozwój osobisty

„Atomowe nawyki" – James Clear

Gdyby tylko wszystkim udawało się być każdego dnia o 1 proc. lepszym. W „Atomowych nawykach” James Clear w przystępny sposób pokazuje nie tylko, jak budować dobre nawyki, lecz także jak skutecznie pozbywać się tych złych. To praktyczny przewodnik po małych zmianach, które z czasem prowadzą do dużych efektów.

Alternatywy:

„Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym” – Daniel Kahneman

„Siła nawyku” – Charles Duhigg

„Antykruchość. Jak żyć w świecie, którego nie rozumiemy” – Nassim Nicholas Taleb

Biznes i przedsiębiorczość

„Metoda Lean Startup ” – Eric Ries

„Metoda Lean Startup” to jedna z najważniejszych książek dla wszystkich, którzy myślą o własnym biznesie. Eric Ries pokazuje, jak budować projekty krok po kroku, stawiając na szybkie testowanie pomysłów, wyciąganie wniosków i wprowadzanie usprawnień. Przedstawia praktyczne podejście, które zmieniło sposób myślenia o startupach i innowacjach.

Alternatywy:

„ Zero to One ” – Peter Thiel

” – „Najtrudniejsze w tym, co trudne” – Ben Horowitz

Relacje

„Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi” – Dale Carnegie

Ponadczasowy klasyk, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie – zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Nie bez powodu jest jedną z najlepiej sprzedających się książek w historii. Dale Carnegie w czterech częściach pokazuje najważniejsze zasady w relacji z drugim człowiekiem, ilustrując je historiami, przez które przebija się przedwojenna Ameryka.

Alternatywy:

„Normalni ludzie” – Sally Rooney

„Porozumienie bez przemocy. O języku życia” – Marshall Rosenberg

Science fiction i fantasy

„Władca pierścieni" – J.R.R. Tolkien

Tej książki nie trzeba przedstawiać. „Władca Pierścieni” to nie tylko epicka opowieść o walce dobra ze złem, ale też historia o przyjaźni, odpowiedzialności i pokusie władzy. J.R.R. Tolkien stworzył fantastyczny świat, który na stałe wszedł do kultury i do dziś pozostaje punktem odniesienia dla całego gatunku.

Alternatywy:

„Diuna” – Frank Herbert

„Przypowieść o siewcy” – Octavia Butler

Technologia

„Niewidzialne kobiety. Jak dane tworzą świat skrojony pod mężczyzn” – Caroline Criado Perez

„Niewidzialne kobiety” to książka, która może zmienić sposób patrzenia na codzienność. Caroline Criado Perez, opierając się na badaniach i prawdziwych historiach, pokazuje, że wiele rozwiązań powstaje na podstawie danych uwzględniających głównie męską perspektywę. Stawia przy tym mocne tezy, które zdecydowanie warto poznać i zrozumieć, nawet jeśli nie ze wszystkimi się zgodzimy.

Alternatywy

„ The Shallows . Co Internet robi z naszymi mózgami” – Nicholas Carr

. Co Internet robi z naszymi mózgami” – „Wielka czwórka” – Scott Galloway

„Wielka wojna o chipy” – Chris Miller

Klasyka

„Rok 1984” – George Orwell

Najważniejsze dzieło George'a Orwella to chwilami przerażająca i ponura powieść, która nieprzypadkowo stała się jedną z najważniejszych książek XX wieku. To ostrzeżenie przed totalitarnymi systemami, które prowadzą do inwigilacji, manipulacji i całkowitego podporządkowania jednostki systemowi.

Alternatywy

„Zbrodnia i kara” – Fiodor Dostojewski

„Komu bije dzwon” – Ernest Hemingway

„Zabić drozda” – Harper Lee

„Jądro ciemności” – Joseph Conrad

Polityka i społeczeństwo

„Książę” – Niccolò Machiavelli

Jedno z najsłynniejszych dzieł o władzy, które dało początek doktrynie makiawelizmu. Co ciekawe, sam autor uważał się za zwolennika republiki i wolności. „Książę” to krótkie, lecz niezwykle przenikliwe dzieło, które pomimo upływu kilku stuleci wciąż jest aktualne i pozwala zrozumieć mechanizmy rządzące ludźmi i instytucjami.

Alternatywy:

„Nadzieja w mroku” – Rebecca Solnit

„48 praw władzy” – Robert Greene

„ Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła” – Hannah Arendt

Historia

„Sapiens. Od zwierząt do bogów” – Yuval Noah Harari

To książka, która pozwala lepiej zrozumieć współczesny świat. „Sapiens. Od zwierząt do bogów” daje szerokie spojrzenie na historię ludzkości. Yuval Noah Harari w przystępny – choć niepozbawiony kontrowersji – sposób pokazuje, jak powstały religie, pieniądze i państwa oraz dlaczego to właśnie one ukształtowały dzisiejszą rzeczywistość.

Alternatywy:

„Strzelby, zarazki i stal” – Jared Diamond

„Archipelag GUŁag” – Aleksander Sołżenicyn

„Gdy pogoda zmienia bieg historii” – Marcus Rosenlund

Filozofia

„Człowiek w poszukiwaniu sensu” – Viktor Frankl

Dzieło, które wbrew współczesnej narracji pozwala znaleźć sens nawet w cierpieniu. Viktor Frankl, jako ocalały z holokaustu, udowadnia w swojej książce, że człowieka można pozbawić wszystkiego z wyjątkiem jednej rzeczy: wolności wyboru postawy w nawet w najcięższych okolicznościach.

Alternatywy:

„Mały Książę” – Antoine de Saint-Exupéry

„Obcy” – Albert Camus

„Stoicyzm na każdy dzień roku” – Ryan Holiday i Stephen Hanselman