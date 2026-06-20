Kategorie artykułu: Kampus XYZ Kultura
10 książek, które trzeba przeczytać w młodości. Finanse, relacje i klasyka
O gustach i upodobaniach literackich nie powinno się dyskutować, ale są dzieła, po które po prostu trzeba sięgnąć. Oto lista 10 książek, które trzeba przeczytać w młodości.
20.06.2026, 03:15
Przy ambitnym założeniu, że będziemy czytać jedną książkę miesięcznie, w ciągu życia uda nam się skończyć kilkaset pozycji. Warto wybrać je mądrze. Fot. Westend61/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wygląda lista 10 książek, które trzeba przeczytać w młodości.
- Dlaczego warto je przeczytać.
- Jakie są alternatywy dla tych pozycji.