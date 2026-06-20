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Kategorie artykułu: Kampus XYZ Kultura

10 książek, które trzeba przeczytać w młodości. Finanse, relacje i klasyka

O gustach i upodobaniach literackich nie powinno się dyskutować, ale są dzieła, po które po prostu trzeba sięgnąć. Oto lista 10 książek, które trzeba przeczytać w młodości.

Miguel Ciołczyk Garcia - autor artykułu - profil
20.06.2026, 03:15
Przy ambitnym założeniu, że będziemy czytać jedną książkę miesięcznie, w ciągu życia uda nam się skończyć kilkaset pozycji. Warto wybrać je mądrze. Fot. Westend61/Getty Images

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Jak wygląda lista 10 książek, które trzeba przeczytać w młodości.
  2. Dlaczego warto je przeczytać.
  3. Jakie są alternatywy dla tych pozycji.
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Przy ambitnym założeniu, że będziemy czytać jedną książkę miesięcznie, w ciągu życia – w zależności od jego długości – uda nam się skończyć kilkaset pozycji. Warto wybrać je mądrze.

Z tego powodu przygotowaliśmy subiektywny przegląd 10 książek, które trzeba przeczytać w młodości. Spokojnie, można sięgać do tych tytułów z opóźnieniem, niezależnie od wieku.

Finanse osobiste

„Finansowy Ninja” – Michał Szafrański / „Finansowa Forteca” – Marcin Iwuć

Listę otwiera polski akcent. A właściwie dwa, które można potraktować jako uzupełniające się lektury. „Finansowy Ninja” skupia się na oszczędzaniu i gospodarowaniu domowym budżetem, natomiast „Finansowa forteca” to praktyczny i przystępny poradnik dla osób, które chcą zrozumieć świat inwestowania od podstaw.

Alternatywy:

  • „Inteligentny Inwestor” – Benjamin Graham
  • „Psychologia pieniędzy” – Morgan Housel

Psychologia i rozwój osobisty

„Atomowe nawyki" – James Clear

Gdyby tylko wszystkim udawało się być każdego dnia o 1 proc. lepszym. W „Atomowych nawykach” James Clear w przystępny sposób pokazuje nie tylko, jak budować dobre nawyki, lecz także jak skutecznie pozbywać się tych złych. To praktyczny przewodnik po małych zmianach, które z czasem prowadzą do dużych efektów.

Alternatywy:

  • „Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym” – Daniel Kahneman
  • „Siła nawyku” – Charles Duhigg
  • „Antykruchość. Jak żyć w świecie, którego nie rozumiemy” – Nassim Nicholas Taleb
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Biznes i przedsiębiorczość

„Metoda Lean Startup” – Eric Ries

„Metoda Lean Startup” to jedna z najważniejszych książek dla wszystkich, którzy myślą o własnym biznesie. Eric Ries pokazuje, jak budować projekty krok po kroku, stawiając na szybkie testowanie pomysłów, wyciąganie wniosków i wprowadzanie usprawnień. Przedstawia praktyczne podejście, które zmieniło sposób myślenia o startupach i innowacjach.

Alternatywy:

  • Zero to One” – Peter Thiel
  • „Najtrudniejsze w tym, co trudne” – Ben Horowitz

Relacje

„Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi” – Dale Carnegie

Ponadczasowy klasyk, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie – zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Nie bez powodu jest jedną z najlepiej sprzedających się książek w historii. Dale Carnegie w czterech częściach pokazuje najważniejsze zasady w relacji z drugim człowiekiem, ilustrując je historiami, przez które przebija się przedwojenna Ameryka.

Alternatywy:

  • „Normalni ludzie” – Sally Rooney
  • „Porozumienie bez przemocy. O języku życia” – Marshall Rosenberg

Science fiction i  fantasy 

„Władca pierścieni" – J.R.R. Tolkien

Tej książki nie trzeba przedstawiać. „Władca Pierścieni” to nie tylko epicka opowieść o walce dobra ze złem, ale też historia o przyjaźni, odpowiedzialności i pokusie władzy. J.R.R. Tolkien stworzył fantastyczny świat, który na stałe wszedł do kultury i do dziś pozostaje punktem odniesienia dla całego gatunku.

Alternatywy:

  • „Diuna” – Frank Herbert
  • „Przypowieść o siewcy” – Octavia Butler
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Technologia

„Niewidzialne kobiety. Jak dane tworzą świat skrojony pod mężczyzn” – Caroline Criado Perez

„Niewidzialne kobiety” to książka, która może zmienić sposób patrzenia na codzienność. Caroline Criado Perez, opierając się na badaniach i prawdziwych historiach, pokazuje, że wiele rozwiązań powstaje na podstawie danych uwzględniających głównie męską perspektywę. Stawia przy tym mocne tezy, które zdecydowanie warto poznać i zrozumieć, nawet jeśli nie ze wszystkimi się zgodzimy.

Alternatywy

  • The Shallows. Co Internet robi z naszymi mózgami” – Nicholas Carr
  • „Wielka czwórka” – Scott Galloway
  • „Wielka wojna o chipy” – Chris Miller

Klasyka

„Rok 1984” – George Orwell

Najważniejsze dzieło George'a Orwella to chwilami przerażająca i ponura powieść, która nieprzypadkowo stała się jedną z najważniejszych książek XX wieku. To ostrzeżenie przed totalitarnymi systemami, które prowadzą do inwigilacji, manipulacji i całkowitego podporządkowania jednostki systemowi.

Alternatywy

  • „Zbrodnia i kara” – Fiodor Dostojewski
  • „Komu bije dzwon” – Ernest Hemingway
  • „Zabić drozda” – Harper Lee
  • „Jądro ciemności” – Joseph Conrad

Polityka i społeczeństwo

„Książę” – Niccolò Machiavelli

Jedno z najsłynniejszych dzieł o władzy, które dało początek doktrynie makiawelizmu. Co ciekawe, sam autor uważał się za zwolennika republiki i wolności. „Książę” to krótkie, lecz niezwykle przenikliwe dzieło, które pomimo upływu kilku stuleci wciąż jest aktualne i pozwala zrozumieć mechanizmy rządzące ludźmi i instytucjami.

Alternatywy:

  • „Nadzieja w mroku” – Rebecca Solnit
  • „48 praw władzy” – Robert Greene
  • Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła” – Hannah Arendt

Historia

„Sapiens. Od zwierząt do bogów” – Yuval Noah Harari

To książka, która pozwala lepiej zrozumieć współczesny świat. „Sapiens. Od zwierząt do bogów” daje szerokie spojrzenie na historię ludzkości. Yuval Noah Harari w przystępny – choć niepozbawiony kontrowersji – sposób pokazuje, jak powstały religie, pieniądze i państwa oraz dlaczego to właśnie one ukształtowały dzisiejszą rzeczywistość.

Alternatywy:

  • „Strzelby, zarazki i stal” – Jared Diamond
  • „Archipelag GUŁag” – Aleksander Sołżenicyn
  • „Gdy pogoda zmienia bieg historii” – Marcus Rosenlund
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Filozofia

„Człowiek w poszukiwaniu sensu” – Viktor Frankl

Dzieło, które wbrew współczesnej narracji pozwala znaleźć sens nawet w cierpieniu. Viktor Frankl, jako ocalały z holokaustu, udowadnia w swojej książce, że człowieka można pozbawić wszystkiego z wyjątkiem jednej rzeczy: wolności wyboru postawy w nawet w najcięższych okolicznościach.

Alternatywy:

  • „Mały Książę” – Antoine de Saint-Exupéry
  • „Obcy” – Albert Camus
  •  „Stoicyzm na każdy dzień roku” – Ryan Holiday i Stephen Hanselman

Główne wnioski

  1. Osoby szukające przystępnej lektury wprowadzającej do świata finansów mogą sięgnąć po „Finansowego Ninję” lub „Finansową Fortecę”. Ci myślący na poważnie o założeniu własnego biznesu powinni przeczytać „Metodę Lean Startup”. Dla czytelników chcących zrozumieć, jak technologia i dane kształtują świat, dobrym wyborem będzie książka „Niewidzialne kobiety. Jak dane tworzą świat skrojony pod mężczyzn”.
  2. Aby lepiej zrozumieć mechanizmy rządzące światem, warto sięgnąć po takie pozycje jak „Sapiens. Od zwierząt do bogów”, „Książe” lub ich alternatywy. Z kolei osoby, które chcą popracować nad swoim funkcjonowaniem w nowoczesnym świecie, powinny zapoznać się z „Atomowymi nawykami” i ponadczasową książką „Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi”.
  3. Na koniec pozostają książki, które wykraczają poza praktykę i pomagają odpowiedzieć na bardziej fundamentalne, życiowe pytania. To „Władca Pierścieni”, który jest nie tylko klasyczną opowieścią fantasy, lecz także uniwersalną historią o odpowiedzialności i pokusie władzy. „Rok 1984” George’a Orwella to przestroga przed totalitaryzmem i manipulacją.