200 mln zł inwestycji w rok. Enterprise Investors rozpędzają się w medycynie z Unity Care
Fundusz stworzył w kilkanaście miesięcy jedną z największych sieci przychodni dzięki przejęciom – jedyną tak dużą poza głównymi aglomeracjami. Do 100 mln zł na start dołożył właśnie 50 mln, a to tylko część większego planu finansowego. – Budujemy grupę medyczną inną niż wszystkie – zapewnia Artur Krawczyk, prezes Unity Care.
27.02.2026, 05:50
Dynamika rozwoju Unity Care, który z ramienia funduszu Enterprise Investors nadzoruje Bartosz Kwiatkowski, przewyższa przyjęte przez inwestora założenia. Na czele spółki stoi Artur Krawczyk, który zapewnia, że to dopiero początek. Fot. materiały prasowe/Enterprise Investors i Unity Care
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaką strategię obrał Unity Care i co wyróżnia go na tle innych firm z rynku ochrony zdrowia.
- W jakim tempie medyczna grupa się powiększa i jakie cele sobie stawia.
- Co uznaje za największą barierę dla podtrzymania tak dynamicznego rozwoju.