5 ciekawostek o Wrexham: Jak Ryan Reynolds i Rob McElhenney odmienili klub

Dokładnie pięć lat temu losy małego walijskiego klubu zmieniły się nie do poznania. Wrexham, zapomniane i znajdujące się na skraju bankructwa, nagle miało szanse nie tylko przetrwać, ale także stać się międzynarodową sensacją. Do udziałów zgłosili się aktorzy Ryan Reynolds i Rob Mac.

Bazując na podobnych historiach z przeszłości, spodziewano się dużego zainteresowania medialnego klubem po przejęciu przez nowych właścicieli. Przewidywania umocniły się, gdy aktorzy przedstawili pomysł serialu dokumentalnego pokazującego rewolucję w klubie.

Pojawiła się obawa, że Ryan Reynolds i Rob Mac skupią się na serialu, a zapomną o rządzeniu klubem. Ta perspektywa była i tak lepsza niż bankructwo i zniknięcie Wrexham z futbolowej mapy Europy.

Okazało się jednak, że hollywoodzcy aktorzy byli w stanie nie tylko stworzyć wielokrotnie nagradzany serial, ale jednocześnie zagwarantować klubowi stabilność finansową i sukcesy sportowe.

Po trzech awansach z rzędu Wrexham walczy o wejście do Premier League i... rentowność. Aktorzy w wywiadach przekonują, że są związani z klubem na lata i chcą, aby pod ich rządami Wrexham stało się samowystarczalnym biznesem.

Inwestycje, transfery i globalna ekspansja klubu

Zanim jednak skupimy się na przeszłości, warto podsumować niesamowite pięć lat rządów Ryana Reynoldsa i Roba Maca w Wrexham. Oto 5 ciekawostek, które ukażą niesamowite osiągnięcia aktorów i... wielkich fanów piłki nożnej.

1. Stopa zwrotu liczona w milionach procent

W lutym 2021 r. Ryan Reynolds i Rob Mac zapłacili za Wrexham symbolicznego 1 funta z obietnicą, że zainwestują w klub 2 mln funtów. Kupili wszystkie udziały w klubie od kibicowskiego trustu. Jak opisywaliśmy na XYZ, kilka tygodni temu aktorzy po raz pierwszy sprzedali część udziałów. Inwestycji dokonała firma inwestycyjna Apollo Sports Capital. Wartość transakcji oraz rozmiar przejętych udziałów nie są znane, ale wiadomo, że wycena Wrexham w transakcji wyniosła 350 mln funtów.

2. Rekord transferowy Wrexham pobijany regularnie

Przed nadejściem nowych właścicieli rekordem transferowym Wrexham było około 250 tys. funtów, zapłacone na początku lat 90. minionego wieku za bramkarza Andy’ego Marriotta. Ryan Reynolds i Rob Mac pobili ten wynik w styczniu 2022 r., płacąc 300 tys. funtów za Olliego Palmera. Od tego czasu siedmiokrotnie śrubowali rekord. Latem 2025 r. wydali aż 7,5 mln funtów na Nathana Broadheada z Ipswich Town. Na przestrzeni ostatniego roku kupili aż 10 graczy za ponad milion funtów.

3. Inwestycje w stadion Racecourse Ground i rekordowa frekwencja

Na stadionie Racecourse Ground należącym do Wrexham zamontowano w zeszłym roku nową murawę. Za tego typu produkt, spełniający wszystkie wymogi ligowe – włącznie z podgrzewaniem ziemi – trzeba zapłacić 1,7 mln funtów. Dużo, ale mniej, niż wydano na nową trybunę zwaną „The Kop”, która już za rok ma stanąć za jedną z bramek. Ma kosztować około 20 mln funtów, z czego 18 mln funtów pochodzi z grantu przyznanego przez władze miasta. Zarówno klubowi, jak i miastu inwestycja może się opłacić, bo do Wrexham tylko na mecz przybywają rzesze kibiców. W minionym sezonie pobito rekord średniej frekwencji stadionowej – wynosił prawie 13 tys. kibiców. Nieźle jak na trzecioligowy wówczas klub.

4. Zagraniczne tournée Wrexham i ekspansja na rynek USA

Po raz pierwszy poza granicami Wielkiej Brytanii klub zagrał w lipcu 2023 r. Na Kenan Stadium, obiekcie należącym do futbolowej drużyny University of North Carolina, Wrexham rozegrało towarzyskie spotkanie z Chelsea. Trybuny były zapełnione do ostatniego miejsca, w sumie przez prawie 51 tys. kibiców, pięciokrotnie więcej niż wówczas średnio pojawiało się na domowych meczach Wrexham. Od tego czasu walijski klub grał w wielu innych miastach USA, ale także w Kanadzie, Australii czy Nowej Zelandii. Nie wiadomo ile dziś konkretnie, ale jest pewne, że Wrexham zarabia krocie na sprzedaży gadżetów. Tylko w pierwszym roku rządów hollywoodzkich aktorów klub na gadżetach zarobił 360 tys. funtów. Wpływy ze sprzedaży biletów za granicą to tylko mały gratis, bo liczy się marketing, który przynosi długoterminowe korzyści, takie jak właśnie zainteresowanie gadżetami.

5. Serial „Welcome to Wrexham”, nagrody Emmy i wsparcie księcia Williama

Trzymając się wątku marketingu, najlepszym nośnikiem promocyjnym klubu jest serial dokumentalny „Welcome to Wrexham” ukazujący kulisy rządów Ryana Reynoldsa i Roba Maca. Ukazały się już cztery sezony, za które twórcy zgarnęli w sumie 10 statuetek Emmy. Ponadto każdy odcinek przyciągnął co najmniej 5 mln widzów, oczywiste więc, że kolejny sezon ma się ukazać już tej wiosny. Jednym z widzów jest brytyjski książę William. Już dwukrotnie odwiedził stadion Wrexham – najpierw w 2022 r. przy okazji nadania Wrexham statusu miasta, a półtora roku później, by świętować dzień św. Dawida. W mieście co roku odbywa się parada upamiętniająca świętego – w tym roku odbędzie się 1 marca.