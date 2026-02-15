Kategorie artykułu: Biznes Sport
5 ciekawostek o Wrexham: Jak Ryan Reynolds i Rob McElhenney odmienili klub
Właśnie minęło pół dekady, od kiedy Ryan Reynolds i Rob Mac (dawniej McElhenney) kupili Wrexham. Rządy gwiazd Hollywood w małym walijskim klubie piłkarskim to pasmo sukcesów, nie tylko sportowych. W szumie medialnym naturalnie skupiającym się wokół aktorów i ich działalności na rzecz Wrexham stosunkowo mało wybrzmiewają ich osiągnięcia biznesowe. Oto 5 ciekawostek, które dowiodą, jak dobrze im idzie.
15.02.2026, 06:00
Ryan Reynolds i Rob Mac (dawniej McElhenney) dokonali w Wrexham czegoś niesamowitego. Nie tylko podnieśli wartość rynkową klubu, ale zdołali zapewnić mu sukcesy sportowe. Teraz chcą awansu do Premier League i... rentowności. Fot. Robbie Jay Barratt, AMA/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaką wycenę osiągnął Wrexham po pięciu latach rządów Ryana Reynoldsa i Roba Maca?
- Ile klub wydał na rekordowy transfer oraz modernizację stadionu Racecourse Ground.
- W jaki sposób serial „Welcome to Wrexham” wpłynął na globalną rozpoznawalność i marketing klubu.