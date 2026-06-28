Kategoria artykułu: Analizy
5 plag polskiej debaty podatkowej
Nieprecyzyjne pomysły, mnożenie wyjątków, brak oceny wcześniejszych reform, niejasne cele i pomijanie kosztów dla budżetu – to główne problemy polskiej debaty podatkowej, widoczne zarówno w nowych, jak i starszych propozycjach.
28.06.2026, 04:30
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie są dziś główne propozycje podatkowe dwóch największych sił politycznych w Polsce.
- Na czym polega pięć plag polskiej debaty podatkowej.
- Jak odmienne są skutki redystrybucyjne głównych propozycji.