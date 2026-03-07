Kategorie artykułu: Biznes Sport
600 mld dolarów ma zatrzymać klub NBA. Jak politycy walczą o Portland Trail Blazers?
Lokalni politycy obawiają się, że nowy właściciel Portland Trail Blazers może przenieść zespół do innego miasta. Na gwałt organizują więc kolosalne publiczne pieniądze – głównie z podatków – które mają zostać przeznaczone na renowację hali.
07.03.2026, 06:30
Oto gwiazda programu, hala Moda Center, na której od ponad trzydziestu lat grają Portland Trail Blazers. Zbudowano ją w 1993 r., więc nie jest pierwszej młodości.
Fot. Steph Chambers/Getty Images
