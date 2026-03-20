Najlepsze lokaty roczne w marcu 2026. Zarobisz nawet 4 proc. (ranking XYZ)

Nie dają najwyższego oprocentowania na rynku, ale mają inne przewagi. Lokaty roczne wyróżniają się przede wszystkim prostotą. Większość ofert na rynku, również promocyjnych, ma bardzo zrozumiałe i przystępne zasady.

Nie trzeba robić regularnych wpłat na konto bankowe ani często płacić kartą czy blikiem. Wystarczy wpłacić oszczędności i odebrać je po 12 miesiącach z odsetkami. To przy takich udogodnieniach, jak wysokie limity wpłat, brak konieczności posiadania statusu nowego klienta oraz możliwość otwarcia lokaty przez internet.

Przeanalizowaliśmy rynek i wyróżniliśmy najlepsze lokaty roczne. Zwróciliśmy uwagę na wszystkie kluczowe zasady każdej oferty, aby umożliwić wybór propozycji najlepiej dopasowanej do potrzeb naszych czytelników. Oto ranking XYZ.

1. UniCredit – lokata terminowa – 4 proc.

Po kilku miesiącach na niższych stopniach podium oferta wskoczyła na pierwsze miejsce naszego rankingu. Pochodzi od UniCreditu, czyli włoskiej instytucji, która stosunkowo niedawno oficjalnie zadebiutowała w Polsce. Lokatę może założyć każdy klient w aplikacji mobilnej i wystarczy do tego konto osobiste. Kapitalizacja jest roczna, a wcześniejsze zerwanie lokaty skutkuje utratą odsetek. Maksymalna kwota wpłaty wynosi aż 25 mln zł. Oszczędności są chronione przez belgijski fundusz gwarancyjny.

2. Inbank – lokata standardowa – 3,8 proc.

Po kolejnej obniżce oprocentowania Inbank spadł na drugie miejsce. Jego oferta nadal jednak jest godna uwagi. Minimalna wpłata na lokatę standardową wynosi 1 tys. zł, a maksymalna 50 tys. zł. Lokatę można założyć wyłącznie przez internet. Kapitalizacja następuje na koniec okresu, a wcześniejsze zerwanie lokaty oznacza utratę wszystkich odsetek. Konto osobiste w Inbanku nie jest wymagane, a pieniądze objęte są estońskim systemem gwarantowania depozytów. Nie obowiązuje limit liczby lokat, jednak ich łączna wartość nie może przekroczyć 1 mln zł na klienta.

3. Santander Consumer Bank – lokata mobilna Nowe Środki – 3,5 proc.

Lokata dostępna dla każdego klienta, który korzysta z aplikacji mobilnej Santander Consumer Banku. Nie trzeba nawet posiadać konta osobistego, wystarczy specjalny rachunek do obsługi lokaty. Wymagana jest natomiast wpłata nowych pieniędzy przelanych na konto osobiste lub rachunek załozony po 3 marca 2026 r. Maksymalna kwota depozytu wynosi 400 tys. zł. Można założyć tylko jedną lokatę, a jej wcześniejsze zerwanie oznacza utratę wszystkich naliczonych odsetek.

4. Raiffeisen Digital Bank – lokata dla Ciebie – 3,5 proc.

Austriacki bank, który w Polsce działa mobilnie, proponuje atrakcyjne warunki. Jego lokata roczna ma wysokie oprocentowanie oraz limit wpłaty wynoszący aż 1 mln zł. Z oferty można skorzystać wyłącznie w aplikacji mobilnej, będąc posiadaczem konta osobistego. Trzeba jednak pamiętać, że automatycznie naliczany jest austriacki podatek od zysków kapitałowych. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania, należy pobrać formularz podatkowy ze strony banku, wypełnić go, uzyskać potwierdzenie w polskim urzędzie skarbowym i przesłać dokument mailowo lub listownie na austriacki adres banku.

5. BFF – lokata Facto – 3,5 proc.

Bank BFF nie wymaga posiadania konta osobistego, wystarczy otworzyć rachunek depozytowy. Minimalna wpłata wynosi 5 tys. zł, a maksymalna aż 12 mln zł. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu, a wcześniejsze wypłaty skutkują utratą odsetek. Lokatę można założyć wyłącznie przez internet. Pieniądze są objęte włoskim systemem gwarantowania depozytów.

6. Nest Bank – Nest Lokata Nowe Środki – 3,5 proc.

Propozycja dla wszystkich klientów Nest Banku. Lokatę mogą założyć wszyscy klienci w oddziale, online lub przez aplikację mobilną, pod warunkiem posiadania konta osobistego oraz wpłaty nowych pieniędzy, które pojawiły się na koncie po 23 lutego 2026 r. Maksymalna wpłata wynosi 2 mln zł, a liczba lokat przypadających na jednego klienta nie jest ograniczona. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu, a wcześniejsze zerwanie lokaty skutkuje utratą wypracowanych odsetek.

7. Toyota Bank – lokata Plus – 3,4 proc.

Aby skorzystać z oferty, wystarczy posiadać konto osobiste. Minimalna wpłata wynosi 2 tys. zł, a maksymalna 100 tys. zł. Lokata dostępna jest online. W przypadku wcześniejszego zerwania klient otrzymuje jedną dziesiątą naliczonych odsetek. Kapitalizacja następuje po roku, a jedna osoba może założyć nawet 10 lokat.