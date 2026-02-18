Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Aflofarm inwestuje miliony w automatyzację i miliardy w reklamę. Unika agresywnej optymalizacji
Farmaceutyczny gigant – rodzinny biznes – zrealizował nietypową dla branży inwestycję logistyczną. Dzięki niej znalazł się w europejskiej czołówce i zwiększył bezpieczeństwo lekowe kraju. – Nowy, zautomatyzowany magazyn to inwestycja w ludzi, nie zamierzamy ich zastąpić – zapewnia Jacek Furman, prezes Aflofarmu. W tym roku firma, która jest największym reklamodawcą w Polsce, wchodzi do internetu.
18.02.2026, 05:50
Aflofarm, którego prezesem jest Jacek Furman, uznaje wielomilionowe inwestycje w logistykę za kluczowe. Dzięki własnym magazynom może optymalnie zarządzać zapasami i szybko reagować w obliczu rynkowych zawirowań. Fot. materiały prasowe/Aflofarm
Z tego artykułu dowiesz się…
- Ile i dlaczego Aflofarm inwestuje we własne magazyny.
- Czym wyróżnia się na tle branży w regionie jego podejście do logistyki.
- Jak zmienia się popyt na magazyny w farmacji.