Kategoria artykułu: Biznes
Ozempic i Mounjaro nową Viagrą? Polacy wydali 3,4 mld zł na leki na cukrzycę i otyłość
Otyłość jest nazywana pandemią XXI w. Blisko 30 proc. dorosłych Polaków mierzy się z tym problemem, do tego 3,5 mln osób choruje na cukrzycę. Na potrzeby chorych reagują koncerny farmaceutyczne i ich nowoczesne leki, które szybko i skutecznie pomagają regulować cukier i masę ciała. Problem w tym, że leki GLP-1 coraz częściej są stosowane poza oficjalnymi wskazaniami. To pigułki szczęścia czy droga do próżności i zatracenia?
12.02.2026, 05:50
Polacy wydają miliardy na leki na cukrzycę i odchudzanie. W ciągu kilku lat leki z tej grupy stały się jedną z najszybciej rosnących kategorii na rynku farmaceutycznym w naszym kraju. Fot. Gettyimages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie leki na cukrzycę i otyłość są najpopularniejsze w Polsce. Ile na nie wydajemy.
- Kto również sięga po te preparaty.
- Jakie są pozytywne i negatywne skutki stosowania leków GLP-1.