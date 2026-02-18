AI doradzi Ci, kiedy umówić się na badania i na co się zapisać

Coraz więcej mieszkańców Unii Europejskiej postrzega zdrowie w kategoriach długofalowej wartości, jednak deklaracje nie zawsze idą w parze z codziennymi wyborami. Z danych STADA Health Report 2025 (międzynarodowego badania obejmującego 27 tys. respondentów w 22 krajach, w tym w Polsce) wynika, że choć 96 proc. respondentów uznaje zdrowy styl życia za istotny, jedynie połowa badanych rzeczywiście podejmuje konkretne działania. Należą do nich m.in. zbilansowana dieta, suplementacja, regularna aktywność fizyczna, unikanie używek takich jak alkohol i papierosy, a także regularne badania profilaktyczne. Mimo że połowa badanych uważa profilaktykę za klucz do długiego życia, to tylko 20 proc. regularnie wykonuje badania profilaktyczne, a aż 34 proc. nie robi tego wcale.

Jedną z barier, którą wskazuje 25 proc. badanych, jest brak wiedzy oraz narzędzi do tego, aby korzystać z profilaktycznych badań dostępnych dla każdego oraz regularnie je planować.

Jedno miejsce do zarządzania badaniami

Tymczasem na rynku pojawia się coraz więcej rozwiązań odpowiadających na te potrzeby. Jednym z przykładów jest aplikacja Diagnostyki, rozwijana przez spółkę we współpracy z zespołem Miquido. Już na etapie projektowania i testowania uwzględniono perspektywę użytkowników, zapraszając pacjentów do udziału w pogłębionych wywiadach. W efekcie aplikacja oferuje przegląd historii medycznej, uproszczony sposób prezentowania wyników badań, integrację z mObywatelem oraz funkcje wspierane przez AI, które pomagają lepiej zrozumieć specjalistyczne informacje i podpowiadają kolejne badania profilaktyczne.

– Mamy ambicję wyznaczania standardów opieki i obsługi pacjentów w Polsce, a najwyższej jakości infrastruktura laboratoryjna oraz systemy IT od lat są z powodzeniem rozwijane w Grupie Diagnostyka. Jako lider rynku diagnostyki laboratoryjnej w naszym kraju nieustannie się rozwijamy, wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie i wdrażamy rozwiązania ułatwiające Polakom dbanie o ich zdrowie – komentuje uruchomienie nowej aplikacji Jaromir Pelczarski, wiceprezes zarządu Diagnostyka S.A.

Profilaktometr i problem odkładania badań

Jedną z innowacji w nowej odsłonie aplikacji jest Profilaktometr – moduł, który w przystępny sposób pokazuje, jakimi obszarami profilaktyki zdrowotnej warto zająć się w pierwszej kolejności oraz jak często osoby bez dodatkowych wskazań medycznych powinny wykonywać podstawowe badania. Narzędzie prezentuje stopień realizacji badań profilaktycznych adekwatnych do wieku i płci użytkownika w formie procentowego wskaźnika widocznego na ekranie głównym aplikacji. Dzięki temu użytkownik może szybko ocenić, na jakim etapie dbałości o profilaktykę się znajduje, a system ponadto przypomina o badaniach, które należy powtórzyć. Tak zaprojektowane rozwiązanie obniża próg wejścia do regularnej profilaktyki, porządkując wiedzę i upraszczając decyzję o tym, od czego zacząć.

To podejście odpowiada na bariery zidentyfikowane w raporcie STADA, zgodnie z którym brak motywacji (41 proc.) oraz brak czasu (31 proc.) należą do najczęściej wskazywanych przeszkód w dbaniu o zdrowie. Raport pokazuje również, że 28 proc. Europejczyków nie umawia się na badania profilaktyczne, ponieważ nie odczuwa takiej potrzeby, a dla wielu problemem pozostaje brak wiedzy o tym, na jakie badania powinni się zapisać (25 proc.) oraz które z nich są objęte ubezpieczeniem (21 proc.).

Polska w raporcie pod tym kątem wypada gorzej niż średnia europejska, gdyż w Europie 20 proc. osób korzysta ze wszystkich dostępnych badań profilaktycznych, w Polsce robi to zaledwie 10 proc. populacji, a 36 proc. całkowicie ich unika.

Raport wskazuje, że kraje, w których pacjenci otrzymują przypomnienia (np. od swojego lekarza pierwszego kontaktu lub firmy ubezpieczeniowej) mają wyższe wskaźniki uczestnictwa w badaniach profilaktycznych. W Irlandii, Szwecji i Francji jedna na cztery osoby deklaruje, że kampanie prowadzone przez krajowe agencje zdrowia motywują ich do uczestnictwa w badaniach przesiewowych, a mężczyźni chętniej uczestniczą w badaniach profilaktycznych.

AI jako wsparcie informacyjne

W aplikacji Diagnostyki, poza funkcją Profilaktometru, pojawia się także funkcja wykorzystująca sztuczną inteligencję w roli asystenta, która może stanowić wsparcie w codziennym planowaniu badań i lepszym rozumieniu informacji medycznych.

– W nowej wersji aplikacji wprowadziliśmy przełomowe dla pacjentów, a jednocześnie bardzo wygodne w codziennym użyciu rozwiązania, m.in. LiDię – asystentkę zdrowotną opartą na AI. Wspólnie z naszymi partnerami zadbaliśmy o to, by algorytmy AI oraz inne, także nasze autorskie narzędzia, w bezpieczny, zrozumiały, a zarazem intuicyjny sposób mogły na co dzień towarzyszyć pacjentom – dodaje Jaromir Pelczarski.

Wirtualna asystentka zdrowotna LiDia została zaprojektowana tak, by odpowiadać na pytania dotyczące badań i profilaktyki – wyjaśnia, jakie badania są dostępne, czego dotyczą i w jakich sytuacjach są najczęściej wykonywane. Może polecić odpowiednie badania na podstawie opisanych przez użytkownika dolegliwości. Warto zaznaczyć, że LiDia została zasilona sprawdzoną wiedzą medyczną zespołu Diagnostyki, czym odróżnia się od popularnych modeli językowych szeroko dostępnych na rynku i bazujących na zasobach sieci. Nie zastępuje jednak lekarzy – nie stawia diagnoz, ale pomaga przygotować się do wizyty i radzi, jakie badania warto wykonać.

AI w bezpiecznej infrastrukturze chmurowej

Temat wykorzystania AI w opiece zdrowotnej podejmuje m.in. raport „Future Health Index 2025”. Istotną kwestią podnoszoną w raporcie jest luka zaufania do narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. 79 proc. lekarzy wierzy, że sztuczna inteligencja poprawi wyniki leczenia, ale tylko 59 proc. pacjentów podziela ten optymizm.

Badanie pokazuje, że pozytywne nastawienie pacjentów do sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia rośnie przede wszystkim wtedy, gdy technologia przynosi im wymierne korzyści. Dla 45 proc. respondentów kluczowe jest przekonanie, że AI może realnie przyczynić się do poprawy ich zdrowia.

Jednocześnie, aby takie rozwiązania mogły budować trwałe zaufanie użytkowników, niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa danych. W przypadku aplikacji zdrowotnych ochrona informacji medycznych staje się więc jednym z kluczowych warunków akceptacji narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.

Zależy nam na tym, żeby użytkownicy chętnie korzystali z funkcji dostępnych w aplikacji, bez obaw o bezpieczeństwo swoich prywatnych danych.

– Zależy nam na tym, żeby użytkownicy chętnie korzystali z funkcji dostępnych w aplikacji, bez obaw o bezpieczeństwo swoich prywatnych danych. Aplikacja Diagnostyka jest odpowiednio zabezpieczona: wszystkie dane pochodzące z badań oraz treść konwersacji z asystentem AI są prywatne, a modele AI nie będą uczyć się na danych użytkowników – podkreśla Jerzy Biernacki, Chief AI Officer w Miquido, który ujawnia, że aplikacja została zbudowana na infrastrukturze Google Cloud Platform oraz Vertex AI.

Istotnym aspektem dla użytkowników w Polsce jest lokalizacja centrum danych, które znajduje się w Warszawie, dzięki temu wszystkie informacje pozostają w granicach kraju. Takie rozwiązanie zapewnia suwerenność danych i ścisłą zgodność z polskimi i unijnymi regulacjami dotyczącymi prywatności.

– Cieszę się, że Diagnostyka konsekwentnie i odważnie wdraża strategię AI-first. Wprowadzenie asystentki LiDia oraz Profilaktometru to wzór innowacji nastawionej na dostarczenie realnych korzyści dla pacjentów i pokazujący, jak technologia może wspierać to jak dbamy o nasze zdrowie. Jestem dumna, że to technologie Google Cloud mogą wesprzeć ten projekt. Mam nadzieję, że będzie inspiracją dla innych organizacji – komentuje Magda Dziewguć, Country Director Google Cloud Poland.

Główne wnioski Luka między deklaracjami a działaniami w obszarze profilaktyki jest znacząca – tylko 20 proc. Europejczyków regularnie wykonuje wszystkie zalecane badania, a w Polsce wskaźnik ten wynosi zaledwie 10 proc. Największymi barierami są brak motywacji, czasu oraz wiedzy o tym, jakie badania i jak często należy wykonywać – dlatego skuteczne okazują się systemy przypomnień i proste narzędzia planowania. Sztuczna inteligencja może pełnić rolę informacyjnego asystenta zdrowotnego – porządkując wiedzę, tłumacząc wyniki i podpowiadając kolejne kroki – bez zastępowania lekarza.

Materiał powstał na zlecenie firmy MIQUIDO.