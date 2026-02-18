Kategoria artykułu: Technologia
AI doradzi Ci, kiedy umówić się na badania i na co się zapisać
Raport STADA Health Report 2025 pokazuje, że Europejczycy wiedzą, że lepiej zapobiegać niż leczyć, ale nie zawsze działają zgodnie z tą zasadą. Tylko 20 proc. mieszkańców Europy regularnie korzysta ze wszystkich dostępnych badań profilaktycznych, a 34 proc. nie wykonuje ich w ogóle.
18.02.2026, 03:45
Aplikacje mobilne pomagają w diagnozowaniu stanu zdrowia. Fot. materiały partnera
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego mimo rosnącej świadomości zdrowotnej Europejczycy – w tym Polacy – wciąż zaniedbują badania profilaktyczne.
- Jakie bariery najczęściej powstrzymują nas przed regularnymi badaniami i dlaczego problemem jest nie tylko brak czasu, ale też brak wiedzy i narzędzi.
- W jaki sposób aplikacje zdrowotne wykorzystujące AI pomagają planować profilaktykę i porządkować historię medyczną.