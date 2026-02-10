Impact'26
Fintech i AI w Europie Środkowo-Wschodniej. Spojrzenie Gallowaya, Schoendorfa, Boseka i Krawczyka
Rosnące inwestycje w sztuczną inteligencję oraz fintech zmieniają sposób funkcjonowania sektora finansowego – także w Europie Środkowo-Wschodniej. W centrum tych zmian znajdują się fundusze, banki i eksperci, których przedstawicieli będzie można zobaczyć podczas konferencji Impact 26’ w Poznaniu. Wśród nich znajdą się Scott Galloway, profesor NYU Stern School of Business, Joe Schoendorf z Accel, Peter Bosek, reprezentujący Erste Group, oraz Krzysztof Krawczyk z CVC Capital Partners.
10.02.2026, 04:00
Joe Schoendorf, Krzysztof Krawczyk, Scott Galloway, Peter Bosek prezentują cztery różne punkty widzenia dot. AI oraz rozwoju fintech. Będzie można ich posłuchać podczas konferencji Impact 26' fot. materiały prasowe/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak rosnące inwestycje w fintech i sztuczną inteligencję zmieniają sektor finansowy w Europie Środkowo-Wschodniej.
- W jaki sposób Scott Galloway interpretuje wpływ AI na biznes i finanse.
- Jaką rolę w rozwoju przełomowych technologii odgrywają fundusze venture capital, na przykładzie Accel i doświadczenia Joe Schoendorfa.