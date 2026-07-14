Kategoria artykułu: Biznes
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AI weszło w ubezpieczenia. Algorytmy i prewencja zmieniają wycenę ryzyka
Branża ubezpieczeniowa przez dekady bazowała na historycznych statystykach i uśrednionych stawkach, często oferując klientom uniwersalne, ale mało elastyczne rozwiązania. Dziś, dzięki ogromnej ilości danych oraz wdrażaniu sztucznej inteligencji, rynkowy model mocno się zmienia.
– Nasza rola jako ubezpieczyciela nie powinna się kończyć na tym, że gwarantujemy, że jeżeli coś się wydarzy, to za to zapłacimy. Powinniśmy się również dzielić z klientami i brokerami wiedzą, którą mamy o szkodach – mówi Jakub Sajkowski, dyrektor Grupy PZU, szef Pionów Klienta Korporacyjnego i Programów Dealerskich. Fot. J. Kuźmiński, XYZ
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jaki sposób sztuczna inteligencja i analiza danych wpływają na wycenę ryzyka.
- W jaki sposób generatywne modele AI pomagają w sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych i gdzie... nie pomagają.
- Jakie działania prewencyjne stosują ubezpieczyciele, wykorzystując wiedzę na temat szkodowości.