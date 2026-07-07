Kategoria artykułu: Biznes
Pożar, powódź, błąd projektowy. Kto płaci, gdy staje wielka budowa?
Uszkodzony w dostawie transformator albo powódź na zapleczu budowy mogą zatrzymać wielomiliardową inwestycję na miesiące. Im większy projekt, tym ważniejsze są ubezpieczenia chroniące inwestora, wykonawców i finansujących przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń.
07.07.2026, 03:00
Do 2030 r. wartość globalnego rynku gwarancji ubezpieczeniowych może wzrosnąć do 30 mld dolarów, napędzana boomem inwestycyjnym w infrastrukturze i energetyce. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego program ubezpieczeniowy dla inwestycji powinien powstawać już na etapie przygotowywania oferty przetargowej.
- Jakie funkcje pełnią polisy CAR, EAR, CARGO oraz ALoP/DSU i przed jakimi ryzykami chronią.
- W jaki sposób ubezpieczenia ograniczają skutki opóźnień, problemów w łańcuchu dostaw i innych nieprzewidzianych zdarzeń.