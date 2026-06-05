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Akcje KGHM mocno w dół, WIG20 na czerwono. Dzień na GPW 5 czerwca 2026 r.
Piątek przyniósł wyraźne spadki na warszawskiej giełdzie. Spośród głównych indeksów najmocniej stracił WIG20, gdzie jedynie trzy spółki zdołały uniknąć spadków. Najmocniej potaniały za to akcje KGHM.
Fot. John Guillemin/Bloomberg/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wyglądała sesja na GPW w środę 5 czerwca 2026 r.
- Co wpływa na sytuację na warszawskiej giełdzie.
- Kto był liderem wzrostu w WIG20, a której spółce najmocniej spadły notowania.