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Kategorie artykułu: Biznes Newsy

Akcje KGHM mocno w dół, WIG20 na czerwono. Dzień na GPW 5 czerwca 2026 r.

Piątek przyniósł wyraźne spadki na warszawskiej giełdzie. Spośród głównych indeksów najmocniej stracił WIG20, gdzie jedynie trzy spółki zdołały uniknąć spadków. Najmocniej potaniały za to akcje KGHM.

Miguel Ciołczyk Garcia - autor artykułu - profil
05.06.2026, 17:47
Fot. John Guillemin/Bloomberg/Getty Images

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Jak wyglądała sesja na GPW w środę 5 czerwca 2026 r.
  2. Co wpływa na sytuację na warszawskiej giełdzie.
  3. Kto był liderem wzrostu w WIG20, a której spółce najmocniej spadły notowania.
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Powrót handlu na warszawskiej giełdzie upłynął pod znakiem wyraźnych spadków. W piątek WIG stracił 1,5 proc. i wyniósł 134 709 pkt, podczas gdy WIG20 po spadku o 2 proc. sięgnął 3 609 pkt.

Z kolei mWIG40 spadł o 0,1 proc., a sWIG80 – o 0,8proc.

Zdaniem analityka XTB Kamila Szczepańskiego spadki – widoczne także na niektórych europejskich rynkach – są spowodowanymi obawami o sytuację na Bliskim Wschodzie, ale też słowami prezesa NBP Adama Glapińskiego. Chodzi o zapewnienia o  braku zamiaru podnoszenia stóp procentowych w najbliższym czasie.

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– Z jednej strony może to wspierać indeksy, a z drugiej istnieje obawa, że doprowadzi to do wymknięcia się oczekiwań inflacyjnych spod kontroli i wymusi bardziej gwałtowne działania w perspektywie kilku kwartałów – tłumaczy ekspert.

Akcje KGHM z mocnym spadkiem, WIG20 na czerwono

W WIG20 tylko trzy spółki uniknęły spadków: Pepco (+1,3 proc.), Kruk (+0,3 proc.) oraz CD Projekt (+0,1 proc.). Pozostałe 17 blue chipów odnotowało straty.

Negatywnie wyróżnił się KGHM, którego akcje potaniały o 6,7 proc. Powodem są m.in. mocne spadki cen miedzi.

Po miedziowym gigancie najsilniejsze spadki odnotowały PGE (–2,2 proc.), Pekao (–2,2 proc.) oraz PKO BP (–2,1 proc.). O ponad 1 proc. straciły na wartości też akcje Orlenu, PZU, Dino, Grupy Kęty, Tauronu, Żabki, Erste i mBanku.

KGHM ciągnie górnictwo w dół, słaby wynik banków

Spośród indeksów sektorowych najlepiej wypadł WIG-Media, który urósł o 2,3 proc. Wyraźny wzrost odnotował także sektor spożywczy (+1,3 proc.), a skromniejsze – sektory gier i nieruchomości.

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Z kolei wyraźnie najgorszym sektorem było górnictwo (–6,4 proc.) czego powodem były notowania KGHM.

Wyraźnie spadł także ciągnięty w dół przez Orlen indeks spółek paliwowych, (–2 proc.), ale też energetycznych (–1,7 proc.), banków (–1,6 proc.), spółek z sektora chemicznego (–1,2 proc.) i motoryzacyjnego (–1 proc.)

W Europie i USA też przeważają spadki

Tymczasem w Europie na moment publikacji tekstu indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,8 proc., a benchmarkowy Euro Stoxx 600 – o 0,2 proc. W piątek o godz. 11 Eurostat podał wyniki PKB dla strefy euro. Gospodarka strefy skurczyła się, choć rynek oczekiwał niewielkiego wzrostu.

Równocześnie francuski CAC40 traci 0,3 proc., niemiecki DAX 0,7 proc., podczas gdy brytyjski FTSE100 urósł o 0,1 proc.

Z kolei w Stanach Zjednoczonych S&P 500 idzie w dół o 1,4 proc., Nasdaq Composite traci 2,5 proc., a Dow Jones Industrial – 0,5 proc.

Główne wnioski

  1. Piątek przyniósł wyraźne spadki na warszawskiej giełdzie. WIG stracił 1,5 proc., podczas gdy WIG20 spadł o 2 proc.
  2. W WIG20 tylko trzy spółki – Pepco, Kruk i CD Projekt – uniknęły spadków. Negatywnie wyróżnił się KGHM, którego akcje potaniały o 6,7 proc. O ponad 2 proc. straciły też PGE, Pekao i PKO BP.
  3. Spadki odczuwalne są także na europejskich rynkach po publikacji gorszych od prognoz danych PKB dla strefy euro, ale też w Stanach Zjednoczonych.