RPP bez zmiany stóp. Globalna rewizja reżimu w polityce monetarnej

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Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podjęła decyzję o tym, że nie zmieni stóp procentowych. W konsekwencji stopa referencyjna pozostała na poziomie 3,75 proc. Taka decyzja nie była zaskoczeniem. Szczególnie w obliczu niedawnego znacznie niższego niż przewidywał rynek odczytu inflacji za maj (3,1 proc.). A także spadku dynamiki wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu do 5,4 proc.

W maju więcej podwyżek niż obniżek stóp

A jak zachowują się w tym czasie inne banki centralne? Z danych Banku Rozrachunków Międzynarodowych przedstawionych na tytułowym wykresie jasno widać, że zaszła zmiana reżimu w polityce monetarnej.

W drugiej połowie 2025 roku dominują obniżki stóp procentowych, które wyraźnie przewyższają liczbę podwyżek – w wielu miesiącach podwyżki są marginalne lub nie występują wcale. Kulminacja tego trendu przypada na koniec 2025 roku, kiedy liczba cięć stóp osiąga bardzo wysokie poziomy (np. 10-14 przypadków miesięcznie), co sugeruje szeroki, skoordynowany cykl łagodzenia polityki pieniężnej w odpowiedzi na spowalniającą inflację.

Od ataku USA na Iran minęło już trzy miesiące. W marcu wciąż przewaga była po stronie banków centralnych łagodzących politykę pieniężną (cztery) względem tych ją zaostrzających (dwa). Ten stosunek był taki sam w lutym. W kwietniu mieliśmy już tyle samo banków podwyższających stopy procentowe, ile je obniżających (po dwa). Maj był pierwszym okresem od cyklu z 2022-2023 r., gdy częściej zaostrzano (pięć przypadków), niż łagodzono politykę pieniężną (dwa przypadki). Wśród krajów, które znalazły się w tej pierwszej grupie są Australia, Islandia, Indonezja, Norwegia i RPA. Na cięcia stóp zdecydowały się zaś Brazylia i Rosja. W tym pierwszym kraju cykl podwyżek skończył się dopiero w połowie 2025 r. a więc w okresie, gdy np. EBC zdążył już zejść z poziomem stóp procentowych do obecnego poziomu (2 proc.).

Podwyżka w strefie euro w czerwcu?

RPP jest w największej grupie. A zatem wśród tych banków, które utrzymały w maju stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Tak było także w przypadku największych banków centralnych na świecie, odpowiedzialnych za politykę pieniężną w USA, Chinach oraz strefie euro. Stopy procentowe są stałe w tych obszarach od grudnia 2025 r. (Stany Zjednoczone) oraz połowy 2025 r. (strefa euro i Chiny).

Już w przyszłym tygodniu może to ulec zmianie podczas zebrania Rady Prezesów EBC. Rynek oczekuje, że dojdzie do decyzji o podwyżce stóp. Nie pomógł wczorajszy odczyt inflacji. W strefie euro wzrosła ona z 3 proc. do 3,2 proc. W krajach Europy Środkowo-Wschodniej (poza Łotwą) wynosi już co najmniej ok. 4 proc. W Bułgarii, Grecji i w Litwie zaś już 5-6 proc. Jeżeli potwierdzenia analityków się potwierdzą, będzie to pierwsza podwyżka stóp w strefie euro od września 2023 r.