PKB strefy euro spadł w I kwartale. Polska gospodarka rosła szybciej od prognoz

Gospodarka strefy euro skurczyła się w I kwartale 2026 r., choć rynek oczekiwał niewielkiego wzrostu. Dane Eurostatu pokazują także słabszą dynamikę w całej Unii Europejskiej. Na tym tle wyróżnia się Polska, gdzie PKB wzrósł mocniej, niż wskazywały wcześniejsze szacunki.

PKB wyrównany sezonowo w strefie euro spadł w I kwartale 2026 r. o 0,2 proc. kwartał do kwartału. W całej Unii Europejskiej obniżył się o 0,1 proc. Tak wynika z drugiego szacunku opublikowanego przez Eurostat.

Dane okazały się słabsze od oczekiwań ekonomistów. Konsensus rynkowy dla strefy euro zakładał wzrost o 0,1 proc. w ujęciu kwartalnym.

W ujęciu rocznym PKB wyrównany sezonowo wzrósł o 0,3 proc. w strefie euro oraz o 0,7 proc. w całej Unii Europejskiej. Także w tym przypadku wynik dla strefy euro był niższy od prognoz. Rynek oczekiwał wzrostu o 0,8 proc.

Eurostat zrewidował wcześniejsze dane

Najnowszy odczyt oznacza wyraźną rewizję względem wstępnych danych Eurostatu, które opublikowano pod koniec kwietnia. Wtedy urząd statystyczny informował, że PKB wyrównany sezonowo wzrósł w I kwartale o 0,1 proc. kwartał do kwartału w strefie euro oraz o 0,2 proc. w całej Unii Europejskiej.

Wstępny szacunek był też bliższy oczekiwaniom rynku. Konsensus dla strefy euro zakładał wówczas wzrost o 0,2 proc. kwartał do kwartału.

Eurostat podawał także, że w ujęciu rocznym PKB wyrównany sezonowo wzrósł o 0,8 proc. w strefie euro oraz o 1 proc. w całej Unii Europejskiej. Najnowszy szacunek pokazuje więc słabszy obraz aktywności gospodarczej w Europie na początku 2026 r.

PKB Polski powyżej wstępnego szacunku

Na tle danych z Europy korzystnie wypada Polska. Główny Urząd Statystyczny podał w drugim szacunku, że PKB Polski niewyrównany sezonowo wzrósł realnie w I kwartale 2026 r. o 3,5 proc. rok do roku. W analogicznym kwartale 2025 r. wzrost wyniósł 3,2 proc.

Odczyt był lepszy od szybkiego szacunku opublikowanego w połowie maja. Wtedy GUS informował o wzroście PKB o 3,4 proc. rok do roku.

„Produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo w I kwartale 2026 r. zwiększył się realnie o 3,5 proc. rok do roku, wobec wzrostu o 3,2 proc. w analogicznym kwartale 2025 r.” - podał GUS w komunikacie.