Akcje KGHM mocno w górę. WIG20 odrabia poniedziałkowe straty. Dzień na GPW 2 czerwca 2026 r.

Po poniedziałkowych spadkach wtorkowa sesja na GPW przyniosła przeważnie wzrosty. Szeroki WIG wzrósł o 1 proc. i wyniósł 136 401 pkt, a WIG20 – o 1 proc. do 3668,5 pkt.

Z kolei mWIG40 wzrósł o 0,7 proc. i sięgnął 9531 pkt.

Tymczasem sWIG80 – który w poniedziałek jako jedyny z głównych indeksów uniknął spadków – tym razem spadł o 0,3 proc. do 32 284 pkt, choć w trakcie sesji znalazł się na historycznym maksimum 32 635,25 pkt. W ciągu poprzednich 10 sesji indeks małych spółek urósł łącznie o ponad 5 proc. i zaliczył tylko jedną zniżkę.

Decyzja RPP i Bliski Wschód pod lupą inwestorów

Uwagę inwestorów we wtorek skupiała przede wszystkim decyzja Rady Polityki Pieniężnej ws. stóp procentowych. Zgodnie z przewidywaniami rynku RPP nie zmieniła ich wysokości. Stopa referencyjna nadal wynosi 3,75 proc. Teraz inwestorzy czekają na środową konferencję prezesa NBP Adama Glapińskiego.

– Spodziewamy się, że ponownie tonował będzie on obawy inflacyjne, unikając komunikatów, które mogą sugerować mogłyby konieczność dokonania podwyżek stóp procentowych w nadchodzących miesiącach. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że opublikowane w maju odczyty makroekonomiczne dość jednoznacznie się w taką narrację wpisują – ocenia Michał Jóźwiak, analityk XTB.

Tymczasem sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje dynamiczna. Po tym, jak w poniedziałek Iran zawiesił negocjacje z USA z powodu izraelskiego ataku na Liban, Donald Trump nakazał Jerozolimie powstrzymanie ofensywy. Jego zdaniem jeszcze w ciągu najbliższego tygodnia uda się otworzyć cieśninę Ormuz.

Akcje KGHM mocno w górę, WIG20 świeci na zielono

W WIG20 niekwestionowanym liderem we wtorek został KGHM, którego akcje podrożały o 7,3 proc. Miedziowy gigant opublikował raport sprzedażowo-produkcyjny, który pozytywnie zaskoczył inwestorów pod kątem sprzedaży i produkcji. Uwagę przykuwa 18-procentowy wzrost wydobycia srebra w ujęciu rocznym.

Wyraźne wzrosty odnotowały też Tauron (2,3 proc.), mBank i Allegro (po 2 proc.) oraz Grupa Kęty i Modivo (po 2 proc.). Europejski Bank Inwestycyjny przyznał Allegro 1 mld zł funduszy rozwojowych, które spółka ma przeznaczyć na rozwiązania AI w e-commerce.

Straty wśród blue chipów odnotowały jedynie Kruk (–1,3 proc.), Orlen (–0,6 proc.) i PKO BP (–0,5 proc.).

Górnictwo najsilniejszym sektorem

Wśród indeksów sektorowych najsilniejszy okazał się WIG-Górnictwo, który wzrósł o 7,2 proc. To zasługa wzrostów akcji KGHM, który ma 96-procentowy udział w portfelu.

Wyraźnie zwyżkowały też WIG-Chemia (+4,2 proc.) i WIG-Energia (+1,8 proc.). Tymczasem banki wzrosły o 0,4 proc., a budownictwo – o 0,7 proc.

Najgorszym sektorem okazał się WIG-Informatyka, który spadł o 0,8 proc. Straciły także sektory paliwowy (–0,6 proc.) , spożywczy (–0,5 proc.) i motoryzacyjny (–0,1 proc.).