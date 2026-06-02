Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 02.06.2026
NEWSROOM XYZ
02.06.2026 07:07

Donald Trump zapewnia o możliwym szybkim porozumieniem z Iranem. Wulgarnie miał też skrytykować Benjamina Netanjahu

Donald Trump zapewnia, że po uspokojeniu sytuacji w Libanie porozumienie z Iranem to kwestia czasu. Jak z kolei podają amerykańskie media, prezydent USA był wściekły na Benjamina Netanjahu i przeprowadził z nim wulgarną rozmowę telefoniczną.

– Idzie dobrze (...) Dziś był mały problem, ale bardzo szybko go opanowałem, jak pewnie wcześniej zauważyłeś – powiedział Trump. Ten „mały problem" to zawieszenie rozmów przez Teheran po izraelskich atakach na Liban i groźbach uderzenia na Bejrut. – Więc rozmawiałem z Hezbollahem i powiedziałem: żadnego strzelania, a potem rozmawiałem z Bibim i powiedziałem: żadnego strzelania – i oni obaj przestali do siebie strzelać – stwierdził prezydent USA.

Jego zdaniem pokój będzie lepszy od zwycięstwa wojskowego. – To nie jest prosta sprawa. Mówimy o naprawdę dużym kraju. Więc to nie jest łatwe dla nich. Właściwie nie jest to łatwe także z naszej strony. Ale dostajemy to, czego potrzebujemy – wyjaśnił. Jego zdaniem jeszcze w ciągu najbliższego tygodnia uda się otworzyć cieśninę Ormuz.

Wulgarna rozmowa Trumpa z Netanjahu

Wcześniej w poniedziałek, po zapowiedziach Netanjahu o planach zajęcia części Bejrutu i zawieszeniu rozmów przez Iran, Trump powiedział, że cisza w rozmowach byłaby dobra. Potem ogłosił jednak zawieszenie broni w Libanie między Hezbollahem a Izraelem.

Według serwisu Axios Donald Trump był wściekły na Benjamina Netanjahu za jego ofensywę w Libanie. – K***a oszalałeś. Gdyby nie ja, to siedziałbyś w więzieniu. Ratuję ci tyłek. Wszyscy cię nienawidzą. Wszyscy przez to nienawidzą Izrael – miał, według rozmówców portalu, krzyczeć na izraelskiego premiera przywódca USA.

Sam Trump, jak pisze „New York Times", albo ciągle grozi Iranowi agresją, albo zapewnia o postępach w negocjacjach. I to często tego samego dnia. Według gazety jest „duża rozbieżność" między faktyczną sytuacją a deklaracjami prezydenta o końcu konfliktu.

Iran zawiesza negocjacje z USA. Powodem izraelski atak na Liban
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump
Donald Trump zapowiada szybkie porozumienie pokojowe z Iranem. Fot. Alex Wong/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Newsy
Rekordowa aukcja charytatywna dzieł sztuki. Zebrano 85 mln zł w jedną noc
Tegoroczna gala Top Charity zebrała ponad 85 mln zł. Na aukcji znalazły się dzieła m.in. Magdaleny Abakanowicz czy Krzysztofa Renesa. Ale nie samą sztuką stało wydarzenie, ponieważ najwyższą kwotę na…
31.05.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Gdzie dziś zobaczyć prace Magdaleny Abakanowicz? Odpowiedź nie jest oczywista...
Niepowtarzalna okazja, by obejrzeć w stolicy wystawę jednej z najbardziej znanych twórczyń polskich XX wieku. Na gości czekają obiekty, które wcześniej nie były pokazywane publicznie. Jeszcze…
30.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Rzecznik Finansowy: Banki nie powinny czekać, aż klienci stracą cierpliwość i pójdą do sądów (WYWIAD)
Czy czeka nas powtórka historii frankowiczów? Wyrok TSUE ws. kredytów konsumenckich to nowy rozdział w walce o darmowy kredyt. Rzecznik Finansowy dr Michał Ziemiak ostrzega, że banki nie mogą już…
01.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Warszawa usłyszała przyszłość AI. ElevenLabs pokazał nowy model, a Karol Nawrocki mówił o polskim sukcesie
ElevenLabs chce, by sztuczna inteligencja przestała brzmieć jak maszyna. Podczas wystąpienia na ElevenSummit w Warszawie Mati Staniszewski pokazał zapowiedź nowego modelu v4, który ma mówić nie tylko…
01.06.2026
Kategorie artykułu: Świat
Francja i Norwegia o odstraszaniu nuklearnym. Porozumienie z Narwiku zmienia układ sił w Europie Północnej
Norwegia chce być oczami i uszami UE, oferując dane z satelitów i radarów. Francja, proponując tzw. odstraszanie nuklearne, rozszerza swoje wpływy wojskowe na Północną Europę. Porozumienie z Narwiku…
02.06.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Francuscy przedsiębiorcy na skraju wyczerpania
Jeszcze kilka lat temu francuski przedsiębiorca był symbolem odporności: przetrwał pandemię, kryzys energetyczny, inflację i kolejne fale regulacji z Brukseli i Paryża. Dziś ten obraz zaczyna pękać.…
31.05.2026