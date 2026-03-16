Kategorie artykułu: Biznes Newsy

Akcje mBanku z silnym wzrostem. Mocne Pepco, Allegro traci. Dzień na GPW 16 marca 2026 r.

Poniedziałek przyniósł wyraźny wzrost akcji mBanku po tym, jak UniCredit ogłosił zamiar objęcia akcji największego akcjonariusza spółki. Na WIG20 dobrze wypadło też Pepco, w przeciwieństwie do Allegro, które zaliczyło najsilniejszy spadek w indeksie. GPW zamyka sesję z umiarkowanymi wzrostami.

Miguel Ciołczyk Garcia - autor artykułu - profil
16.03.2026, 17:58
Spośród spółek WIG20 na poniedziałkowym parkiecie najlepiej radził sobie mBank. Fot. John Guillemin/Bloomberg/Getty Images

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Jak wyglądała sesja na GPW 16 marca 2026 r.
  2. Kto był liderem wzrostu, a której spółce notowania spadły w największym stopniu.
  3. Co wpływa na sytuację na GPW.
Poniedziałkowa sesja zakończyła się umiarkowanym wzrostem na szerokim WIG, który wyniósł +0,4 proc. WIG20 zamknął dzień ze wzrostem o 0,55 proc.

„Na zero” wyszedł indeks mWIG40, podobnie jak sWIG80, który wyniósł -0,01 proc.

– Stabilność szerokiego rynku w połączeniu z lekkimi wzrostami WIG20 [...] oraz pozytywnymi impulsami płynącymi z inwestycji zagranicznych, rynku pracy i krajowych programów sektorowych pokazuje, że inwestorzy nadal uważnie selekcjonują okazje zamiast podążać za jednolitym trendem – mówi Mikołaj Sobierajski, analityk XTB.

Wezwanie UniCredit napędza notowania mBanku

Spośród spółek WIG20 na poniedziałkowym parkiecie najlepiej radził sobie mBank, którego akcje wzrosły o 6,1 proc.

Dzisiejsze zachowanie kursu jest związane z ogłoszonym przed rozpoczęciem sesji wezwaniem UniCredit na akcje Commerzbanku, który jest właścicielem mBanku. Jeszcze kilka miesięcy temu zarząd UniCredit sygnalizował utrzymanie status quo, natomiast dzisiejsze komunikaty wskazują, że bank nie chce poprzestać na dotychczasowym udziale – tłumaczy Michał Sobolewski, analityk DM BOŚ.

Przeczytaj: UniCredit chce osiągnąć próg 30 proc. udziałów w Commerzbanku

Włoska grupa bankowa chce objąć 30 proc. udziałów w Commerzbanku przez ofertę dobrowolnej wymiany akcji. To próg wskazany przez niemieckie prawo o przejęciach. Commerzbank z 69,1-proc. udziałem w kapitale zakładowym jest największym akcjonariuszem mBanku.

Rodzi to również możliwość dodatkowych scenariuszy akwizycyjnych dla mBanku. W takim kontekście rynek może zacząć dyskontować potencjalne zmiany właścicielskie w mBanku, co widać w dzisiejszych notowaniach – dodaje ekspert.

Mocne Pepco, Allegro z największymi spadkami w WIG20

W indeksie blue chipów pozytywnie wyróżniało się także Pepco, którego akcje podrożały o 3,4 proc. O ponad 1 proc. urosły też LPP i Żabka.

Zdecydowanie gorzej radziło sobie Allegro, które spadło o 1,3 proc. To największy spadek w poniedziałek spośród spółek WIG20. O prawie 1 proc. potaniały za to notowania Modivo.

Większość spółek indeksu zakończyła jednak dzień z umiarkowanymi bądź niewielkimi wzrostami.

Silny sektor farmaceutyczny, słaby spożywczy

Indeksy sektorowe odbijały w poniedziałek spokój i umiarkowanie pozytywne nastroje panujące na giełdzie.

Najmocniejszy wzrost zaliczył sektor farmaceutyczny, rosnąc o 1,4 proc. Wzrosły także m.in. zdominowane przez Orlen paliwa (+0,9 proc.), odzież (+0,8 proc.), banki (+0,6 proc.) i energetyka (+0,6 proc.).

Przeczytaj: Studenci z Wrocławia uruchamiają fundusz i inwestują na giełdzie. Pierwszy taki projekt w Polsce

Najłabszy okazał się za to sektor spożywczy, który stracił w poniedziałek prawie 0,4 proc.

Na GPW ponownie rośnie zainteresowanie spółkami z sektora obronnego, podsycane napięciami na Bliskim Wschodzie oraz utrzymującą się sytuacją na Ukrainie – zauważa Mikołaj Sobierajski. Jak zauważa, wyraźnie wzrosły notowania Grupy Virtus, ale też Grupy Niewadów oraz Zrembu-Chojnice.

Główne wnioski

  1. Poniedziałkowa sesja upłynęła na warszawskiej giełdzie pod znakiem umiarkowanych wzrostów. Były one widoczne zwłaszcza na WIG20, który urósł o 0,55 proc. Z kolei mniejsze indeksy, mWIG40 i sWIG80, zakończyły dzień na poziomie z otwarcia. Szeroki WIG wyniósł na zamknięciu dnia +0,4 proc.
  2. Najsilniejszą spółką na WIG20 był mBank. Akcje spółki podrożały w poniedziałek o ponad 6 proc. Wzrost był napędzany przez wezwanie włoskiego UniCredit na akcje niemieckiego Commerzbanku, który jest największym akcjonariuszem mBanku.
  3. Najgorzej na WIG20 wypadło w poniedziałek Allegro, tracąc 1,3 proc. Większość spółek indeksu zakończyła jednak dzień z umiarkowanymi bądź niewielkimi wzrostami.