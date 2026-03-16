Akcje mBanku z silnym wzrostem. Mocne Pepco, Allegro traci. Dzień na GPW 16 marca 2026 r.

Poniedziałkowa sesja zakończyła się umiarkowanym wzrostem na szerokim WIG, który wyniósł +0,4 proc. WIG20 zamknął dzień ze wzrostem o 0,55 proc.

„Na zero” wyszedł indeks mWIG40, podobnie jak sWIG80, który wyniósł -0,01 proc.

– Stabilność szerokiego rynku w połączeniu z lekkimi wzrostami WIG20 [...] oraz pozytywnymi impulsami płynącymi z inwestycji zagranicznych, rynku pracy i krajowych programów sektorowych pokazuje, że inwestorzy nadal uważnie selekcjonują okazje zamiast podążać za jednolitym trendem – mówi Mikołaj Sobierajski, analityk XTB.

Wezwanie UniCredit napędza notowania mBanku

Spośród spółek WIG20 na poniedziałkowym parkiecie najlepiej radził sobie mBank, którego akcje wzrosły o 6,1 proc.

– Dzisiejsze zachowanie kursu jest związane z ogłoszonym przed rozpoczęciem sesji wezwaniem UniCredit na akcje Commerzbanku, który jest właścicielem mBanku. Jeszcze kilka miesięcy temu zarząd UniCredit sygnalizował utrzymanie status quo, natomiast dzisiejsze komunikaty wskazują, że bank nie chce poprzestać na dotychczasowym udziale – tłumaczy Michał Sobolewski, analityk DM BOŚ.

Włoska grupa bankowa chce objąć 30 proc. udziałów w Commerzbanku przez ofertę dobrowolnej wymiany akcji. To próg wskazany przez niemieckie prawo o przejęciach. Commerzbank z 69,1-proc. udziałem w kapitale zakładowym jest największym akcjonariuszem mBanku.

– Rodzi to również możliwość dodatkowych scenariuszy akwizycyjnych dla mBanku. W takim kontekście rynek może zacząć dyskontować potencjalne zmiany właścicielskie w mBanku, co widać w dzisiejszych notowaniach – dodaje ekspert.

Mocne Pepco, Allegro z największymi spadkami w WIG20

W indeksie blue chipów pozytywnie wyróżniało się także Pepco, którego akcje podrożały o 3,4 proc. O ponad 1 proc. urosły też LPP i Żabka.

Zdecydowanie gorzej radziło sobie Allegro, które spadło o 1,3 proc. To największy spadek w poniedziałek spośród spółek WIG20. O prawie 1 proc. potaniały za to notowania Modivo.

Większość spółek indeksu zakończyła jednak dzień z umiarkowanymi bądź niewielkimi wzrostami.

Silny sektor farmaceutyczny, słaby spożywczy

Indeksy sektorowe odbijały w poniedziałek spokój i umiarkowanie pozytywne nastroje panujące na giełdzie.

Najmocniejszy wzrost zaliczył sektor farmaceutyczny, rosnąc o 1,4 proc. Wzrosły także m.in. zdominowane przez Orlen paliwa (+0,9 proc.), odzież (+0,8 proc.), banki (+0,6 proc.) i energetyka (+0,6 proc.).

Najłabszy okazał się za to sektor spożywczy, który stracił w poniedziałek prawie 0,4 proc.

– Na GPW ponownie rośnie zainteresowanie spółkami z sektora obronnego, podsycane napięciami na Bliskim Wschodzie oraz utrzymującą się sytuacją na Ukrainie – zauważa Mikołaj Sobierajski. Jak zauważa, wyraźnie wzrosły notowania Grupy Virtus, ale też Grupy Niewadów oraz Zrembu-Chojnice.