Studenci z Wrocławia zakładają fundusz i inwestują na giełdzie. Pierwszy taki projekt w Polsce
W Stanach Zjednoczonych studenckie fundusze inwestycyjne zarządzają setkami milionów dolarów. W Wielkiej Brytanii działa ich około trzydziestu. W Polsce przez lata nie było ani jednego takiego projektu. Teraz to się zmienia – studenci z Wrocławia, po pokonaniu prawnych barier i zebraniu kilkudziesięciu tysięcy złotych, zaczynają inwestować na prawdziwym rynku.
09.03.2026, 04:00
Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu stworzyli pierwszą w Polsce inicjatywę naśladującą znane z USA studenckie fundusze inwestycyjne. Fot. materiały Hossa ProCapital
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czym są studenckie fundusze inwestycyjne oraz jak wygląda ich działalność w Stanach Zjednoczonych i Europie.
- Czym jest Fundusz Hossa ProCapital, jak działa i czemu nie jest funduszem inwestycyjnym.
- Skąd studenci pozyskali pieniądze, co planują z nimi zrobić i jakie mają plany na przyszłość.