UniCredit chce osiągnąć próg 30 proc. udziałów w Commerzbanku

UniCredit ogłosił ofertę dobrowolnej wymiany akcji, dzięki której chce objąć 30 proc. udziałów w Commerzbanku. To próg wskazany przez niemieckie prawo o przejęciach. Włoska grupa bankowa podaje, że nie oczekuje przejęcia pełnej kontroli nad niemieckim bankiem.

„Oferta ma na celu pokonanie progu 30 proc., który wynika z niemieckiego prawa o przejęciach oraz wspieranie konstruktywnej współpracy z Commerzbankiem i jego interesariuszami w nadchodzących tygodniach. Oczekuje się, że UniCredit osiągnie udziały w Commerzbanku przekraczające 30 proc., bez uzyskania kontroli" – podano w komunikacie UniCredit.

Dokładna wartość oferty ma zostać określona w najbliższych dniach przez niemieckiego regulatora. UniCredit spodziewa się zaoferować 0,485 akcji za jedną akcję Commerzbanku. Byłoby to 4 proc. premii wobec kursu niemieckiego banku na ostatnim zamknięciu. Według obliczeń Bloomberg News wartość oferty wyniosłaby przy takim przeliczniku 34,7 mld euro.

UniCredit chce przejąć 30 proc. udziałów w Commerzbank u

UniCredit od dłuższego czasu dąży do przejęcia Commerzbanku. Przejęciu sprzeciwia się niemiecki rząd. Kanclerz Friedrich Merz określił ewentualną próbę przejęcia jako „wrogą”. Commerzbank jest istotny również dla polskiego sektora bankowego, ponieważ jest on największym akcjonariuszem mBanku (z 69,1 proc. udziału kapitału zakładowego).

Obecnie UniCredit kontroluje bezpośrednio ok. 26 proc. akcji Commerzbanku. Dodatkowe blisko 4 proc. udziałów w liczbie głosów posiada poprzez inne instrumenty. Włoska grupa jest tym samym największym udziałowcem w niemieckim banku. Drugim jest niemiecki rząd, w posiadaniu którego jest 12,72 proc. akcji.

Objęcie 30 proc. udziałów w ramach dobrowolnej wymiany akcji „zlikwidowałoby konieczność ciągłego dostosowywania przez UniCredit poziomu w akcjonariacie Commerzbanku, tak aby utrzymać go poniżej progu 30 proc. (...). Umożliwiłoby także swobodne zwiększanie udziału UniCredit na otwartym rynku lub w inny sposób w przyszłości" – podał bank w komunikacie.

Oficjalna oferta ma wystartować na początku maja i potrwać cztery tygodnie. W maju UniCredit chce uzyskać zgodę akcjonariuszy na związane z ofertą podwyższenie kapitału na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. Rozliczenie oferty nastąpi do połowy 2027 r. – spodziewa się włoski bank.