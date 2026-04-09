Akcje Orlenu odbijają, a na giełdach wygasa euforia. Dzień na GPW 9 kwietnia 2026 r.

W czwartek na warszawskiej giełdzie wygasła euforia wynikająca z rozejmu na Bliskim Wschodzie, która w środę wywindowała WIG i WIG20 na rekordowe poziomy.

Mimo to, WIG20 zamknął dzień ze wzrostem o 0,5 proc., osiągając 3552,5 pkt. Z kolei szeroki WIG wzrósł o 0,3 proc. i wyniósł 129 621 pkt.

Spadły za to mWIG40 (–0,3 proc.) oraz sWIG80 (–0,1 proc.)

„Na tle świata Polska giełda radzi sobie dobrze”

– Czwartkowa sesja w Europie charakteryzuje się zwiększoną ostrożnością inwestorów. Większość indeksów oddaje część wczorajszych wzrostów, w związku z pytaniami o trwałość zawieszenia broni między USA a Iranem. Polska giełda radzi sobie na tym tle relatywnie dobrze – ocenia Kamil Szczepański, analityk XTB.

W Europie Euro Stoxx 50 stracił 0,29 proc. Z kolei niemiecki DAX spadł o 1,14 proc., francuski CAC40 o 0,22 proc. , a brytyjski FTSE100 – o 0,05 proc.

Z kolei w USA Dow Jones Industrial spada o 0,1 proc., a S&P 500 i Nasdaq Composite oscylują wokół poziomów z otwarcia.

Orlen liderem w WIG20, CD Projekt najsłabszy

W WIG20 najlepszy był w czwartek Orlen, którego akcje podrożały o 3,7 proc. Za multienergetycznym gigantem uplasował się Budimex ze wzrostem o 3,3 proc., a ostatnie miejsce podium zajął Tauron, który urósł o 2,3 proc. O ponad 1 proc. wzrosły też kursy PGE i Żabki.

Po drugiej stronie indeksu blue chipów uplasował się CD Projekt ze spadkiem o 3,4 proc. Przez poprzednie pięć sesji notowania spółki wzrosły jednak o ok. 9 proc., a od poczatku marca do środowego zamknięcia – o 4 proc. W środę firma udostępniła aktualizację do gry "Cyberpunk 2077" dla konsoli PlayStation 5 Pro.

Wyraźne spadki odnotowały też mBank (–1,7 roc.) i Dino (– 1 proc.). Reszta blue chipów zamknęła jednak dzień oscylując wokół poziomów z otwarcia.

Paliwa najmocniejsze, informatyka najgorsza

Najlepszym sektorem w czwartek są paliwa, gdzie Orlen ma 99–procentowy udział w portfelu. Indeks notuje bowiem wzrost o 3,7 proc. Dobrze radzi sobie także budownictwo (+2 proc.) oraz branża motoryzacyjna (+1,4 proc.).

Najgorzej wypada za to sektor informatyczny, który spada o 3,2 proc. Głównym tego powodem są przeceny akcji Asseco Poland i Asseco SEE.

Niewiele mniej traci indeks WIG-Gry (–3,1 proc.), ciągnięty w dół przez notowania CD Projekt.

Z kolei banki, które były w środę jednym z najmocniejszych sektorów i sięgnęły historycznego maksimum, w czwartek straciły 0,5 proc.

W czwartek zapadła także decyzja Rady Polityki Pieniężnej ws. stóp procentowych. Zgodnie z przewidywaniami rynku, pozostały one na dotychczasowych poziomach.