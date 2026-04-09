Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 09.04.2026
09.04.2026 13:30

Stopy procentowe w kwietniu 2026 r. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję

Stopy procentowe w Polsce pozostają na niezmienionym poziomie – zakomunikowała Rada Polityki Pieniężnej po kwietniowym posiedzeniu. Stopa referencyjna wynosi nadal 3,75 proc.

Stopa depozytowa wciąż wynosi 3,25 proc., a stopa lombardowa – 4,25 proc. Z kolei stopa redyskontowa weksli pozostaje na poziomie 3,8 proc., a stopa dyskontowa weksli – na poziomie 3,85 proc.

Na godz. 15 zaplanowana jest konferencja prezesa NBP Adama Glapińskiego, na której będzie mówił o szczegółach tej decyzji.

W marcu stopy procentowe w dół, inflacja w górę

Na marcowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podjęła decyzję o obniżce stóp procentowych o 25 pkt bazowych.

Od tego czasu mamy za sobą już dane o lutowej inflacji (2,1 proc. rok do roku) i szybki odczyt za marzec (3 proc.). Zgodnie z oczekiwaniami pokazał on skok inflacji w górę, głównie z powodu gwałtownego wzrostu cen paliw wywołanego przez kryzys wokół cieśniny Ormuz.

Na zdjęciu prezes NBP Adam Glapiński
Edukacja zdrowotna obowiązkowa od września. Seksualność poza programem
Edukacja zdrowotna od września stanie się obowiązkowa, jednak bez komponentu dotyczącego zdrowia seksualnego. To efekt wielomiesięcznych sporów i nacisków politycznych, o których otwarcie mówi Barbara Nowacka. Udział w zajęciach z edukacji seksualnej będzie wymagał zgody rodziców.
09.04.2026
Gen. Marek Boroń: nie biczujmy ciągle Policji (WYWIAD)
Powstanie Narodowego Biura Śledczego Policji, wyzwania związane z wojną w Ukrainie, braki kadrowe i system szkoleń – lista problemów, z którymi mierzy się Policja, jest długa. O kierunkach zmian mówi w rozmowie z XYZ Komendant Główny Policji, generalny inspektor Marek Boroń.
08.04.2026
Freenow pod skrzydłami Lyft. Rozpocznie w Europie pilotażowy program autonomicznych taksówek
Freenow przygotowuje się na pełną integrację z amerykańskim graczem – firmą Lyft. Przejęcie, do którego doszło w ubiegłym roku, otwiera przed firmą taksówkarską nowe perspektywy – z amerykańskim właścicielem chcą rozpocząć program pilotażowy dla autonomicznych taksówek w dwóch państwach Europy. Zdaniem eksperta dla Polski może być to jednak perspektywa zbyt odległa.
07.04.2026
Polska najbardziej spolaryzowana w UE. „Jedziemy autem bez lusterek wstecznych i z niesprawnymi hamulcami”
3,98 w czteropunktowej skali. Tak zespół badaczy Varieties of Democracy (V-Dem) ocenia skalę politycznej polaryzacji w Polsce. Jest najwyższa w całej Unii Europejskiej. I może być dla nas niebezpieczna.
08.04.2026
Geopolityka staje się problemem systemowym. Szefowie ryzyka banków o Bliskim Wschodzie i polskiej gospodarce
Polskie banki wchodzą w okres niepewności. Ryzyka geopolityczne zaczynają dominować nad tradycyjnymi zagrożeniami kredytowymi. Jednocześnie sektor musi mierzyć się z nowymi wyzwaniami jak masowe refinansowanie i cyberataki na klientów. Prezentujemy drugą część cyklu, który powstał na podstawie rozmów z siedmioma szefami ryzyka w największych polskich bankach.
07.04.2026
Spór o Trybunał Konstytucyjny. Rozpychanie się w ustroju państwa?
Dotychczasowe działania prezydenta w sprawie Trybunału Konstytucyjnego skłaniają rządzących do niestandardowych reakcji. Niestandardowe są również działania samego prezydenta Karola Nawrockiego. – To pewne odkrycie ustrojowe, że prezydencki urząd ma monitorować działalność sędziego – ocenia politolog prof. Tomasz Słomka.
09.04.2026