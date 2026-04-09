Stopy procentowe w kwietniu 2026 r. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję

Stopy procentowe w Polsce pozostają na niezmienionym poziomie – zakomunikowała Rada Polityki Pieniężnej po kwietniowym posiedzeniu. Stopa referencyjna wynosi nadal 3,75 proc.

Stopa depozytowa wciąż wynosi 3,25 proc., a stopa lombardowa – 4,25 proc. Z kolei stopa redyskontowa weksli pozostaje na poziomie 3,8 proc., a stopa dyskontowa weksli – na poziomie 3,85 proc.

Na godz. 15 zaplanowana jest konferencja prezesa NBP Adama Glapińskiego, na której będzie mówił o szczegółach tej decyzji.

W marcu stopy procentowe w dół, inflacja w górę

Na marcowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podjęła decyzję o obniżce stóp procentowych o 25 pkt bazowych.

Od tego czasu mamy za sobą już dane o lutowej inflacji (2,1 proc. rok do roku) i szybki odczyt za marzec (3 proc.). Zgodnie z oczekiwaniami pokazał on skok inflacji w górę, głównie z powodu gwałtownego wzrostu cen paliw wywołanego przez kryzys wokół cieśniny Ormuz.

Wkrótce więcej na ten temat