GPW reaguje entuzjazmem na rozejm w Iranie. KGHM i banki z mocnym wzrostem. 8 kwietnia 2026 r.

Środowa sesja na warszawskiej giełdzie przyniosła wyraźne wzrosty głównych indeksów. WIG20 urósł o 3,4 proc., a szeroki WIG zakończył dzień ze wzrostem o 3,3 proc. O tyle samo wzrósł mWIG40.

Bardziej dyskretnie dzień zakończył sWIG80, osiągając wzrost na poziomie 1,5 proc.

Na warszawskim parkiecie panował entuzjazm po informacjach o rozejmie na linii USA–Iran.

Rozejm na Bliskim Wschodzie, entuzjazm na rynkach

W nocy z wtorku na środę, gdy upływał czas ultimatum dla Iranu, prezydent USA Donald Trump ogłosił, że osiągnął porozumienie z Teheranem. W zamian za dwutygodniowy rozejm irańskie władze mają otworzyć cieśninę Ormuz. Przepływa tamtędy 20 proc. światowych dostaw ropy naftowej i LNG.

Zarówno Waszyngton, jak i Teheran uznały warunki zawieszenia broni za swoje zwycięstwo. Wiele warunków jest jednak niejasnych, w tym stanowisko Izraela oraz warunki żeglugi przez cieśninę.

Mimo to ceny ropy spadły ok. 15 proc. Zarówno West Texas Intermediate jak i Brent wróciły do poziomów poniżej 100 dolarów. Kilkunastoprocentowe spadki notują też benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie. Rosną za to – o ponad 3 proc. – ceny miedzi na londyńskiej LME.

– Dzisiaj mamy euforię na rynkach, inwestorzy bardzo optymistycznie reagują na informacje o dwutygodniowej przerwie w działaniach wojennych. Notowania ropy wyraźnie spadają i w efekcie zostaje zanegowane to, co działo się przez ostatni miesiąc. Mamy zatem spadki rentowności obligacji i wzrosty notowań akcji – mówi Sobiesław Kozłowski, dyrektor departamentu doradztwa inwestycyjnego w Ipopema Private Investments.

Mocne wzrosty są widoczne w Stanach Zjednoczonych. Po godz. 18 czasu polskiego indeks S&P 500 rośnie o 2,4 proc., Dow Jones Industrial o 2,7 proc., a Nasdaq Composite – o 2,9 proc.

Wyraźne wzrosty odnotowały także giełdy w Europie. Euro Stoxx 50 urósł o 5 proc. Z kolei niemiecki DAX wzrósł o 5,1 proc., francuski CAC o 4,5 proc. , a brytyjski FTSE100 – o 2,5 proc.

– To co było mocne w ostatnich tygodniach zachowuje się słabiej i odwrotnie. Pytanie, czy ten dwutygodniowy rozejm zostanie utrzymany – mówi analityk.

Warszawska giełda na rekordowych poziomach

Entuzjazm podzielają także inwestorzy w Polsce. Warszawskie indeksy osiągnęły bowiem nowe szczyty. WIG20 z wynikiem niemal 3534 pkt. pobił rekord z 26 lutego, wynoszący prawie 3486 pkt.

Szeroki WIG też poprawił swój najlepszy wynik. Osiągnięte w środę niemal 129 201 pkt zostawia w tyle 128 173 pkt odnotowane 4 lutego.

KGHM liderem w „zielonym” WIG20

Wśród blue chipów największe wzrosty odnotował KGHM, którego akcje urosły o 9,9 proc. Tym samym miedziowy gigant został środowym liderem wzrostów w WIG20.

Mocne wzrosty zaliczyły jednak też banki. MBank wzrósł o 9,4 proc., Alior o 7,3 proc., Pekao o 6,6 proc., Santander o 6,2 proc., a PKO BP – o 5,6 proc.

– Eurostoxx Banks rośnie o ponad 7 proc., co przekłada się na mocne notowania banków polskich – tłumaczy ekspert.

Dobrze radziły sobie także Grupa Kęty (+5,9 proc.), Budimex (+5,8 proc.), Kruk (+4,2 proc.), CD Projekt (+3,8 proc.). Nieco skromniejsze, choć wciąż wyraźne wzrosty odnotowały PZU (+2,8 proc.), Pepco (+2,5 proc.) oraz Modivo (+2,4 proc.), które częściowo odrobiło wtorkowe straty.

O ponad 1 proc. podrożały też akcje Dino, Allegro, LPP i PGE.

Orlen i Tauron były jedynymi blue chipami, które w środę straciły na wartości. Multienergetyczny gigant potaniał najmocniej, bo o 2,8 proc. Z kolei akcje Tauronu spadły o 1,9 proc.

„Sprawdzam” dla rynków

– Mam wrażenie, że rynek będzie stopniowo wracał do fundamentów – prognozuje Sobiesław Kozłowski.

Oprócz sytuacji na Bliskim Wschodzie uwagę inwestorów przyciąga także posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, która zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Na początku marca RPP zdecydowała o obniżeniu ich o 25 pkt bazowych. W styczniu i lutym pozostawiła je jednak bez zmian i taki też scenariusz rynek zakłada na kwiecień.

Z kolei w nadchodzącym tygodniu rozpocznie się sezon wynikowy w Stanach Zjednoczonych.

– To będzie „sprawdzam” dla rynków. Pojawią się pytania o oceny wpływu notowań ropy na koszty i wyniki. Rynek będzie mógł nabrać fundamentalnego przekonania, gdzie jest wartość godziwa – zapowiada ekspert.