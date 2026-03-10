Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Czego boją się polscy finansiści? Oto barometr nastrojów w branży inwestycyjnej
Marzenia o deregulacji, dążenie do cyfryzacji i walka z zagraniczną konkurencją to dominujące tematy w branży inwestycyjnej. Oczywiście w tle cały czas utrzymuje się sztuczna inteligencja i jej coraz większa rola w pracy finansistów. Nie bez znaczenia pozostaje też kwestia cyfrowych aktywów, wynika z raportu Accenture.
10.03.2026, 05:00
Nowym trendem, zyskującym na znaczeniu w polskiej branży finansowej, jest upraszczanie oferty produktowej. Prawie połowa respondentów badania Accenture uważa, że większość osób poszukuje prostych produktów inwestycyjnych. Fot. Getty Images
