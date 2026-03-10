Czego boją się polscy finansiści? Oto barometr nastrojów w branży inwestycyjnej

Ciągłe zmiany to naturalna część naszego życia. Szczególnie w obecnym świecie, naszpikowanym nieustannie ewoluującą technologią. Zmiany bywają zarówno ekscytujące, jak i stresujące. Grunt to odpowiednio na nie reagować, szczególnie w biznesie. Im bardziej zaawansowana branża, tym zmian jest więcej. Nie powinno więc dziwić, że w świecie inwestowania jest ich tak dużo. To wyspecjalizowane, zaawansowane technologicznie środowisko, mocno nastawione na poprawę wyników.

Nastroje w polskiej branży inwestycyjnej według raportu Accenture

To może wyjaśniać nastroje w polskiej branży inwestycyjnej. Jak wynika z nowego raportu firmy doradczej Accenture zatytułowanego „Barometr nastrojów w branży inwestycyjnej", finansiści z naszego kraju mimo rekordów na giełdzie w minionym roku są w większości tylko ostrożnie optymistyczni co do przyszłości. Widzą wiele nowych trendów, czyli zmian, które dają nadzieję, ale też budzą obawy.

Około 60 proc. respondentów badania jest optymistycznych, z czego prawie połowa wybrała ostrożny optymizm. Jednocześnie 20 proc. ma nastawienie neutralne do przyszłych losów swojej branży, a drugie 20 proc. stwierdza umiarkowany pesymizm.

Cyfryzacja usług finansowych i rozwój platform inwestycyjnych jako priorytet

Tym większy optymizm, im większa nadzieja na realizację zmian, które zdaniem finansistów są pozytywne i kluczowe. Najważniejsze dla polskich specjalistów są cyfryzacja usług finansowych i rozwój platform inwestycyjnych. Ponad 60 proc. ankietowanych przez Accenture wskazało tę kwestię jako najbardziej istotną dla rynku inwestycyjnego w Polsce.

To jedna z kwestii, na którą branża ma wpływ. Podobnie jest z większym wykorzystaniem AI w produktach inwestycyjnych, na co liczy 48 proc. polskich finansistów oraz z edukacją finansową inwestorów indywidualnych, z którą nadzieje wiąże 40 proc. respondentów Accenture.

Nieco inaczej jest ze wzrostem zamożności społeczeństwa, To wątek raczej niezależny od profesjonalnych inwestorów, ale co najważniejsze, mimo to dający podstawy do dużych oczekiwań. Średni majątek Polaków rośnie od kilku lat.

Metodyka badania Jak powstał raport „Barometr nastrojów w branży inwestycyjnej" Zastosowano podejście mieszane, łączące badania teoretyczne i badania empiryczne (ilościowe). Część teoretyczna (tzw. „Desk Research”) obejmowała analizę danych wtórnych (przegląd literatury naukowej, raportów branżowych oraz oferty podmiotów funkcjonujących na rynku inwestycyjnym). W ramach badań ilościowych zrealizowano ankiety techniką CAWI (Computer-Assisted Web Interview) wśród 50 pracowników biur i domów maklerskich oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych, działających na rynku polskim. Ankiety zostały przeprowadzone między październikiem a grudniem 2025 r. Źródło: Accenture

Deregulacja i edukacja finansowa – czego branża oczekuje od państwa

Wspomniana edukacja finansowa ma coś wspólnego z innym ważnym tematem, czyli deregulacją. W dużej mierze obie kwestie są tylko częściowo zależne od przedstawicieli branży inwestycyjnej. To oni robią kampanie edukacyjne i lobbują zmiany prawne, ale ich starania nie wystarczą, bo konieczna jest też pomoc państwa.

Finansistów poproszono o wskazanie obszarów, w których oczekują wsparcia rynku kapitałowego od regulatorów i nadzoru. Aż 96 proc. wskazało upraszczanie regulacji i likwidowanie biurokracji. Za to 56 proc. postawiło na aktywne promowanie inwestowania i edukację finansową. To dwa najwyższe wyniki, a na trzecim miejscu było wspieranie innowacji technologicznych. Ankietowani mogli wskazać trzy z dziesięciu kwestii.

Sztuczna inteligencja w firmach inwestycyjnych w Polsce

Technologia to wątek, który po cichu, ukradkiem pojawia się niemal w każdym zestawie odpowiedzi na pytania, jakie Accenture zadał polskim finansistom. Marzeniem jest generalnie postępująca cyfryzacja, czyli rozwijanie skomputeryzowanego ekosystemu produktów, by inwestorzy mogli zdalnie wykonywać coraz więcej czynności, co ważne w sposób przystępny i szybki. Nie ma zaskoczenia, że u podstaw tego wszystkiego jest sztuczna inteligencja (AI).

W polskich firmach inwestycyjnych dokładnie 16 proc. znacząco, a 51 proc. umiarkowanie inwestuje w rozwiązania z wykorzystaniem generatywnej AI, podaje Accenture. To dużo, ale na pewno mogło być lepiej. Zawahanie w tej kwestii to głównie wynik trwających poszukiwań obszarów, w których sztuczna inteligencja mogłaby zrobić realną pozytywną różnicę.

AI w doradztwie inwestycyjnym i automatyzacji obsługi klienta

Obecnie najpopularniejszym kierunkiem rozwoju modelu biznesowego, wskazywanym przez 68 proc. polskich biur i domów maklerskich badanych przez Accenture, są właśnie doradztwo i personalizacja oferty oparte na AI. Mowa o indywidualnych rekomendacjach, dynamicznych opłatach i segmentacji klientów. Za to trzecim sposobem na ewolucję biznesu inwestycyjnego, wybranym przez 40 proc. respondentów, jest automatyzacja obsługi klienta z wykorzystaniem AI.

Jak widać, na razie dominuje dość praktyczne podejście, bez fajerwerków. Jest jednak nadzieja, że to się zmieni z czasem. W ciągu dwóch lat ponad połowa respondentów badania chciałaby przy pomocy sztucznej inteligencji generować raporty i modele finansowe, zarządzać ryzykiem budując i testując scenariusze czy wspierać klientów w inwestowaniu. Obecnie uwaga jest skupiona na czymś innym, bo najwięcej, czyli kolejno 54 i 52 proc. respondentów na co dzień korzysta z AI tworząc rozwiązania IT i kampanie marketingowe.

Zagraniczna konkurencja największym zagrożeniem dla polskich brokerów

To musi się zmienić, bo zagraniczna konkurencja nie śpi i jednocześnie spędza sen z powiek polskim finansistom. Nasza branża postrzega zagranicę jako największe zagrożenie dla swojego biznesu. Z powodów pozornie błahych, jak bardziej atrakcyjny cennik czy większe zaufanie klientów do globalnych marek, ale nie tylko.

Prawie 80 proc. respondentów badania Accenture uważa, że zagraniczni brokerzy mają produkty zapewniające lepsze doświadczenie użytkownika (przystępna aplikacja itd). Nieco mniej, ale też wielu wskazuje na bogatszą ofertę i przewagi technologiczne zagranicznych rywali.

Częściowo dotyczy to produktów związanych z kryptoaktywami, o których coraz śmielej myśli polska branża inwestycyjna. Największy potencjał dostrzeżono w usługach związanych z handlem i przechowywaniem najpopularniejszych kryptowalut, czyli bitcoina i ethera. Niewiele niżej na liście priorytetów są płatności i rozliczenia w stablecoinach powiązanych z dolarem i euro.